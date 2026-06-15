/IND W Vs PAK W: పాకిస్థాన్ బౌలర్ మెడ పట్టుకున్న టీమ్ఇండియా బ్యాటర్..సోషల్ మీడియాలో ఊపేస్తున్న వైరల్ వీడియో!

IND W Vs PAK W Viral Video: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న భారత్-పాకిస్థాన్ మహిళా క్రికెటర్ల గొడవకు సంబంధించిన వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో టీమిండియా ఘనవిజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ఒక వివాదాస్పద వీడియో క్రీడా వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
ట్విట్టర్ (X) వేదికగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక పాకిస్థాన్ బౌలర్ భారత బ్యాటర్ మీదకు దూసుకెళ్లడం, దానికి ప్రతిగా భారత ప్లేయర్ సదరు పాక్ ఆటగాడి గొంతు పట్టుకోవడం కనిపిస్తుంది. దీనిని చూసి అభిమానులు షాక్కు గురయ్యారు. ఈ వీడియో పూర్తిగా నకిలీ వీడియో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) డీప్ఫేక్ సాంకేతికతతో ఎవరో కావాలనే దీనిని సృష్టించారు.
ఈ వీడియో ఫేక్ అనే దానికి కారణం..
మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు నిబంధనల ప్రకారం పిచ్పై ఇద్దరు బ్యాటర్లు మాత్రమే ఉండాలి (ప్రస్తుతం బై-రన్నర్ రూల్ లేదు). కానీ ఈ వీడియోలో భారత్కు చెందిన ముగ్గురు బ్యాటర్లు మైదానంలో కనిపిస్తారు. మైదానంలో ఇరు జట్ల ఆటగాళ్ల మధ్య ఎలాంటి ఘర్షణ లేదా వాగ్వాదం చోటుచేసుకోలేదని క్రీడా విశ్లేషకులు స్పష్టం చేశారు. సరదా కోసం క్రియేట్ చేసే ఏఐ వీడియోలు, ఇలా రెండు దేశాల క్రీడాకారుల మధ్య లేనిపోని ద్వేషాన్ని రగిల్చేలా మారడంపై సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
'నో షేక్ హ్యాండ్'
మైదానంలో ఎలాంటి గొడవ జరగనప్పటికీ, ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం మ్యాచ్పై కనిపించింది. గత కొన్ని టోర్నమెంట్ల తరహాలోనే, ఈ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా భారత్, పాకిస్థాన్ మహిళా ఆటగాళ్లు ఒకరికొకరు కరచాలనం చేసుకోకుండానే మైదానాన్ని వీడారు.
Things got tense in the middle as Harmanpreet Kaur and Fatima Sana Sheikh exchanged some heated words during the India vs Pakistan showdown. 😤🔥👀#INDvsPAK pic.twitter.com/62BZPjzkKr
— Faruk (@uf2151593) June 14, 2026
మ్యాచ్ హైలైట్స్
టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత మహిళల జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 170 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అనంతరం 171 పరుగుల క్లిష్టమైన లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్ జట్టు, భారత బౌలర్ల ధాటికి తట్టుకోలేకపోయింది. వరుస వికెట్లు కోల్పోతూ కేవలం 106 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. దీంతో భారత జట్టు ఘన విజయంతో ఈ టోర్నమెంట్లో శుభారంభం చేసింది.
సాధారణంగా మహిళల క్రికెట్కు ప్రేక్షకుల ఆదరణ తక్కువగా ఉంటుందనే అపవాదును ఈ మ్యాచ్ తిరగరాసింది. దాయాదుల పోరాటాన్ని వీక్షించేందుకు అభిమానులు స్టేడియానికి పోటెత్తారు. ఈ మ్యాచ్ను చూసేందుకు ఏకంగా 18,000 మందికి పైగా ప్రేక్షకులు స్టేడియానికి వచ్చారు. మహిళల ప్రపంచ కప్ చరిత్రలోనే ఒక గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్కు ఈ స్థాయిలో రికార్డు స్థాయిలో జనాలు రావడం ఇదే తొలిసారి.
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