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IND W Vs PAK W: పాకిస్థాన్ బౌలర్ మెడ పట్టుకున్న టీమ్ఇండియా బ్యాటర్..సోషల్ మీడియాలో ఊపేస్తున్న వైరల్ వీడియో!

IND W Vs PAK W Viral Video: అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) నిర్వహిస్తున్న మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నిన్న టీమ్ఇండియా, పాకిస్థాన్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో హర్మన్ ప్రీత్ సేన భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన ఓ వైరల్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 15, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:07 PM IST
IND W Vs PAK W: పాకిస్థాన్ బౌలర్ మెడ పట్టుకున్న టీమ్ఇండియా బ్యాటర్..సోషల్ మీడియాలో ఊపేస్తున్న వైరల్ వీడియో!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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