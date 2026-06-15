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Ind W Vs PAK W: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో బోణీ కొట్టిన భారత మహిళల జట్టు..64 పరుగులతో పాకిస్థాన్ చిత్తు!

Ind W vs Pak W World Cup 2026: ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భారత మహిళల జట్టు బోణీ కొట్టింది. పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా ఆల్‌రౌండర్ ప్రదర్శనతో 64 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 15, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:27 AM IST
Ind W Vs PAK W: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో బోణీ కొట్టిన భారత మహిళల జట్టు..64 పరుగులతో పాకిస్థాన్ చిత్తు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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టీ20 ప్రపంచకప్‌లో బోణీ కొట్టిన భారత మహిళల జట్టు..64 పరుగులతో పాకిస్థాన్ చిత్తు!
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