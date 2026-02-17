Pakistan Cheating Video: యూ.. బ్లడీ పాకిస్థాన్.. చీటింగ్ చేస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోయిన పాక్ టీమ్..!

India A vs Pakistan A Cheating Video: టోర్నీ ఏదైనా.. ఫార్మాట్ ఏదైనా.. అండర్-19 అయినా.. సీనియర్ టీమ్ అయినా.. మహిళల టీమ్ అయినా.. పాకిస్థాన్పై టీమిండియా పర్ఫామెన్స్ మాత్రం తగ్గట్లేదు. టీ20 వరల్డ్ కప్లో పాకిస్థాన్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించిన రోజే.. మహిళల A టీమ్ కూడా పాకిస్థాన్ A జట్టుకు చుక్కలు చూపించింది. బ్యాంకాక్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన రెండో మహిళల రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్ గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ A టీమ్పై భారత్ A జట్టు ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో సునాయాసంగా విజయం సాధించింది. ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్లో యూఏఈ చేతిలో ఓడిపోయిన ఇండియా ఎ జట్టు.. పాక్పై విజయంతో టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది.
ఈ మ్యాచ్లో ముందుగా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్కు దిగిన పాకిస్థాన్.. 18.5 ఓవర్లలో 93 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. షావాల్ జుల్ఫికర్ (23) జట్టులో అత్యధిక పరుగులు చేశారు. టీమిండియా బౌలర్లలో సైమా థార్, రాధా యాదవ్, ప్రేమ రావత్ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా.. జింటిమణి కలిత, మిన్ను మణి తలా ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నారు. 94 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్.. తొలి బంతికే ఓపెనర్ హుమైరా కాజీ వికెట్ను కోల్పోయింది. అయితే అనుష్క శర్మ (24), వృందా దినేష్ (55 నాటౌట్) రెండో వికెట్కు 79 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పంతో పుంజుకుంది. అనుష్క శర్మ ఔట్ అయినా.. వృందా, తేజల్ హసబ్నిస్ (12*) కేవలం 10.1 ఓవర్లలోనే ఇండియా A జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు.
ఇక ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ వికెట్ కీపర్ యుస్రా అమీర్ చేసిన పనిపై నెట్టింట తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. భారత బ్యాటర్ బంతిని స్వీప్ చేయబోగా.. శరీరానికి తాకి అక్కడే పడి దొర్లుతుంది. ఈ సమయంలోనే పాక్ వికెట్ కీపర్ యుస్రా అమీర్ బంతిని అందుకునేందుకు రావడంతో బ్యాట్తో బంతిని తోసింది బ్యాటర్. అయితే బంతిని గ్లౌస్తో అందుకున్నట్లే అందుకుని వికెట్లను టచ్ చేసింది యుస్రా. వెంటనే ఔట్ అంటూ అప్పీల్ చేసింది. ఉద్దేశపూర్వకంగా బంతిని వికెట్కు తాకేలా ప్రయత్నిస్తూ హిట్ వికెట్ కోసం అప్పీల్ చేసినట్లు వీడియోలో తేలిపోయింది. రిప్లై పరిశీలంచిన థర్డ్ అంపైర్.. నాటౌట్గా ప్రకటించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ మారింది.
🚨Pakistani team caught CHEATING!
These folks can never be honest in anything. They appealed for hit wicket while deliberately trying to guide the ball to hit the wicket.
The Third Umpire, however, saw through their deceit and ruled it NOT OUT. pic.twitter.com/Dk12tny56T
— Brutal Truth (@sarkarstix) February 16, 2026
