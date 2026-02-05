English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • U19 World Cup 2026: అండర్ 19 వరల్డ్ కప్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన టీమిండియా

U19 World Cup 2026: అండర్ 19 వరల్డ్ కప్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన టీమిండియా

U19 World Cup: అండర్-19 వరల్డ్ కప్‌లో మన కుర్రాళ్లు దుమ్మురేపుతున్నారు. భారత్‌కు తిరుగులేని విజయాలు అందిస్తున్నారు. హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వేదికగా జరిగిన రెండో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 5, 2026, 12:19 PM IST

Trending Photos

Eesha Rebba: హీరోయిన్ ఈషారెబ్బాకు పెద్ద అవమానం.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన నటి.. ఏం జరిగిందంటే..?
6
Eesha Rebba
Eesha Rebba: హీరోయిన్ ఈషారెబ్బాకు పెద్ద అవమానం.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన నటి.. ఏం జరిగిందంటే..?
Nayanthara Rejected Movies: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా రిజెక్ట్ చేసిన నయనతార! ఆ సినిమా ముందు ఏం జరిగింది?
6
Nayanthara
Nayanthara Rejected Movies: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా రిజెక్ట్ చేసిన నయనతార! ఆ సినిమా ముందు ఏం జరిగింది?
Shukraditya Rajyog: పవర్‌ఫుల్ శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. 4 రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు, ఆనందం.. అబ్బబ్బ లక్కే, లక్కు!
6
Shukra Aditya Rajyog
Shukraditya Rajyog: పవర్‌ఫుల్ శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. 4 రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు, ఆనందం.. అబ్బబ్బ లక్కే, లక్కు!
EPFO Good News: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కేంద్రం బిగ్ గిఫ్ట్.. ఈపీఎఫ్‌వో 3.0లో కొత్త మార్పులు..!
5
EPFO 3.0 update
EPFO Good News: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కేంద్రం బిగ్ గిఫ్ట్.. ఈపీఎఫ్‌వో 3.0లో కొత్త మార్పులు..!
U19 World Cup 2026: అండర్ 19 వరల్డ్ కప్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన టీమిండియా

U19 World Cup 2026: అండర్-19 వరల్డ్ కప్‌లో మన కుర్రాళ్లు దుమ్మురేపుతున్నారు. భారత్‌కు తిరుగులేని విజయాలు అందిస్తున్నారు. హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వేదికగా జరిగిన రెండో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. ఓపెనర్ ఆరోన్ జార్జ్ (115) అద్భుతమైన సెంచరీతో చెలరేగగా.. విధ్వంసకర బ్యాటర్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ, కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిశారు. జట్టు విజయంలో కీ రోల్ ప్లే చేశారు. ఇక, రికార్డ్ స్థాయి ఛేజింగ్ తో ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది భారత యువ జట్టు.

Add Zee News as a Preferred Source

సెమీస్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై ఘన విజయంతో టీమిండియా మరో ఘనత సాధించింది. అండర్ 19 ప్రపంచ కప్‌లో అతిపెద్ద లక్ష్యాన్ని ఛేదించి చరిత్ర సృష్టించింది. ఆరోన్ జార్జ్ అద్భుతమైన సెంచరీతో హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్‌లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 311 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని సులభంగా చేజ్ చేసి ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. జార్జ్ సెంచరీతో చెలరేగగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ, కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే అర్ధ సెంచరీలతో మెరిశారు. దీంతో చేతిలో మరో 7 వికెట్లు, 53 బంతులు మిగిలి ఉండగానే భారత్ విక్టరీ కొట్టింది. U19 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక ఛేజింగ్. 2006లో ఐర్లాండ్‌పై న్యూజిలాండ్ చేసిన 305 పరుగుల రికార్డ్ ను భారత్ బ్రేక్ చేసింది. ప్రపంచ కప్ నాకౌట్‌లో ఇప్పటివరకు అత్యధిక ఛేజింగ్ 245. ఇది కూడా ఇండియా పేరు మీదే ఉంది. 2024 సెమీఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాపై చేసింది.

టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ 50 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 310 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఫైసల్ షినోజాడా (93 బంతుల్లో 110), ఉజైరుల్లా నియాజీ (86 బంతుల్లో 101 నాటౌట్) అద్భుత సెంచరీలతో కదం తొక్కారు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్‌కు 148 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. భారత బౌలర్లలో దీపేశ్ దేవేంద్రన్, కనిష్క్ చౌహాన్ తలో 2 వికెట్లు తీశారు. ఫిబ్రవరి 6న ఇదే వేదికపై జరగనున్న ఫైనల్ మ్యాచ్ లో భారత్, ఇంగ్లండ్‌ తలపడనున్నాయి. ఓవరాల్ గా అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌కు భారత్ అర్హత సాధించడం ఇది 10వ సారి కాగా.. వరుసగా 6వసారి తుదిపోరుకు చేరడం విశేషం.

Also Read: Twenty 20 World Cup: ట్వంటీ 20 వరల్డ్ కప్ లో భారత్ తో ఆడము.. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ క్లారిటీ..

Also Read: Pat Cummins IPL 2026: ఐపీఎల్ ముందు కావ్యాపాపకి బిగ్‌ షాక్! సన్‌రైజర్స్ టీమ్ నుంచి కెప్టెన్ అవుట్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Under 19 World Cup 2026team IndiaAfghanistanIndia Created HistoryAaron George

Trending News