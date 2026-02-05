U19 World Cup 2026: అండర్-19 వరల్డ్ కప్లో మన కుర్రాళ్లు దుమ్మురేపుతున్నారు. భారత్కు తిరుగులేని విజయాలు అందిస్తున్నారు. హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వేదికగా జరిగిన రెండో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై 7 వికెట్ల తేడాతో భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. ఓపెనర్ ఆరోన్ జార్జ్ (115) అద్భుతమైన సెంచరీతో చెలరేగగా.. విధ్వంసకర బ్యాటర్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ, కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిశారు. జట్టు విజయంలో కీ రోల్ ప్లే చేశారు. ఇక, రికార్డ్ స్థాయి ఛేజింగ్ తో ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది భారత యువ జట్టు.
సెమీస్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై ఘన విజయంతో టీమిండియా మరో ఘనత సాధించింది. అండర్ 19 ప్రపంచ కప్లో అతిపెద్ద లక్ష్యాన్ని ఛేదించి చరిత్ర సృష్టించింది. ఆరోన్ జార్జ్ అద్భుతమైన సెంచరీతో హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో జరిగిన మ్యాచ్లో 311 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని సులభంగా చేజ్ చేసి ఫైనల్కు చేరుకుంది. జార్జ్ సెంచరీతో చెలరేగగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ, కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే అర్ధ సెంచరీలతో మెరిశారు. దీంతో చేతిలో మరో 7 వికెట్లు, 53 బంతులు మిగిలి ఉండగానే భారత్ విక్టరీ కొట్టింది. U19 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక ఛేజింగ్. 2006లో ఐర్లాండ్పై న్యూజిలాండ్ చేసిన 305 పరుగుల రికార్డ్ ను భారత్ బ్రేక్ చేసింది. ప్రపంచ కప్ నాకౌట్లో ఇప్పటివరకు అత్యధిక ఛేజింగ్ 245. ఇది కూడా ఇండియా పేరు మీదే ఉంది. 2024 సెమీఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాపై చేసింది.
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 50 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 310 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఫైసల్ షినోజాడా (93 బంతుల్లో 110), ఉజైరుల్లా నియాజీ (86 బంతుల్లో 101 నాటౌట్) అద్భుత సెంచరీలతో కదం తొక్కారు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్కు 148 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. భారత బౌలర్లలో దీపేశ్ దేవేంద్రన్, కనిష్క్ చౌహాన్ తలో 2 వికెట్లు తీశారు. ఫిబ్రవరి 6న ఇదే వేదికపై జరగనున్న ఫైనల్ మ్యాచ్ లో భారత్, ఇంగ్లండ్ తలపడనున్నాయి. ఓవరాల్ గా అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్కు భారత్ అర్హత సాధించడం ఇది 10వ సారి కాగా.. వరుసగా 6వసారి తుదిపోరుకు చేరడం విశేషం.
