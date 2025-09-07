English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hockey Asia Cup 2025: సరిగ్గా 8ఏండ్ల తర్వాత హాకీ ఆసియా కప్ విజేతగా భారత్ విజయపతాకాన్ని ఎగురవేసింది. ఫైనల్లో 4-1 గోల్స్ తేడాతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ సౌత్ కొరియాను మట్టికరిపించింది. వరుస బ్రేకులతో టీమిండియా గోల్స్ సాధించి ప్రత్యర్థిపై ఆధిపత్యం సాధించింది. కొరియా చివరిలో గోల్ సాధించినా ఒత్తిడి కారణంగా చేతులెత్తేసింది. ఈ గెలుపుతో భారత జట్టు వరల్డ్ కప్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 7, 2025, 09:42 PM IST

Hockey Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ హాకీలో సంచలనం.. విక్టరీ కొట్టిన టీమిండియా

Hockey Asia Cup 2025:  దక్షిణ కొరియాను 4-1 తేడాతో ఓడించి భారత జట్టు హాకీ ఆసియా కప్ 2025 టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. కొరియా జట్టు భారతదేశం ముందు నిలబడలేకపోయింది. టైటిల్ గెలవడంతో పాటు, భారతదేశం వచ్చే ఏడాది జరగనున్న హాకీ ప్రపంచ కప్ 2026కి కూడా అర్హత సాధించింది. టోర్నమెంట్ అంతటా భారత జట్టు పటిష్టంగా ప్రదర్శన ఇచ్చింది.  ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు. ఫైనల్‌లో, భారత ఆటగాళ్లు కొరియా జట్టును ఏకపక్షంగా ఓడించారు.

మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొన్ని సెకన్లలోనే సుఖ్జీత్ సింగ్ గోల్ చేసి భారత జట్టుకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించడంతో భారత జట్టు మ్యాచ్‌ను అద్భుతంగా ప్రారంభించింది. దీని తర్వాత, భారత ఆటగాళ్ళు దూకుడుగా వ్యవహరించారు .  ఎక్కువ సమయం బంతిని తమ వద్దే ఉంచుకున్నారు. అనుభవజ్ఞులైన దక్షిణ కొరియా జట్టు కూడా భారతదేశం నుండి ఒత్తిడికి గురైంది. జుగ్‌రాజ్ సింగ్‌కు పెనాల్టీ కార్నర్ ద్వారా గోల్ చేసే అవకాశం లభించింది. కానీ అతను దాన్ని మిస్ చేసుకున్నాడు. 

రెండవ క్వార్టర్‌లో, దిల్‌ప్రీత్ సింగ్ 27వ నిమిషంలో గోల్ చేశాడు. ఇది భారత జట్టులో కొత్త శక్తిని నింపింది. దాని ఆధిక్యం రెట్టింపు అయింది. ఈ గోల్ తర్వాత కూడా, భారతదేశం దాడిని కొనసాగించింది. మరోవైపు, దక్షిణ కొరియా ఆటగాళ్ళు గోల్స్ చేయడానికి అవకాశాలను సృష్టించారు. కానీ వారు విజయం సాధించలేదు.భారత ఆటగాడు సంజయ్ గ్రీన్ కార్డ్ అందుకున్నాడు. దీని కారణంగా, భారత హాకీ జట్టు మూడవ క్వార్టర్‌లో 10 మంది ఆటగాళ్లతో బయటకు వచ్చింది. 

Also Read: 8th Pay Commission: కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా ఈసారి జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?  

భారత హాకీ జట్టు నాలుగోసారి ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. గతంలో భారత్ 2017, 2007, 2003లో హాకీ ఆసియా కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. భారత్ పాకిస్థాన్‌ను ఓడించింది. పాకిస్తాన్ హాకీ ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను కేవలం మూడుసార్లు (1982, 1985, 1989) గెలుచుకుంది. 

Also Read: Gold Rate: బంగారు నగలు షోరూంలో కొంటే మంచిదా? గోల్డ్ స్మీత్ దగ్గర చేయించుకుంటే మంచిదా? జర క్లారిటీ ఇవ్వక్కా..!!  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

India HockeySouth Korea HockeyHockey FinalWorld Cup QualificationIndian hockey team news

