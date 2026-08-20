India In WTC 2027 Cycle: ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ (WTC) ఫైనల్కు అర్హత సాధించేందుకు భారత క్రికెట్ జట్టు కీలకమైన పోరుకు సిద్ధమవుతోంది. శ్రీలంక గాలే వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో 165 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించిన భారత్, పాయింట్ల పట్టికలో తన స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంది. ప్రస్తుతం 53.33 శాతంతో ఐదో స్థానంలో ఉన్న టీమిండియా, ఫైనల్ రేసులో నిలకడగా కొనసాగాలంటే అద్భుత ప్రదర్శన చేయడం తప్పనిసరి కానుంది.
గత రెండు డబ్ల్యూటీసీ సీజన్లలో వరుసగా ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్, రెండుసార్లు రన్నరప్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సీజన్లోనూ అదే జోరును కొనసాగించాలని భావిస్తోంది. సాధారణంగా 60 శాతానికి పైగా పాయింట్లు సాధించిన జట్లు మాత్రమే ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తున్న చరిత్ర ఉంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భారత్ తన వ్యూహాలను రచిస్తోంది.
శ్రీలంకతో జరగనున్న రెండో టెస్టులోనూ విజయం సాధించి సిరీస్ను 2-0తో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తే, భారత్ పాయింట్ల శాతం 57.57కు పెరిగే అవకాశం ఉంది. లంక పర్యటన ముగిసిన తర్వాత భారత్కు అసలైన పరీక్ష ఎదురుకానుంది.
న్యూజిలాండ్ గడ్డపై రెండు టెస్టుల సిరీస్, ఆ తర్వాత స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో ఐదు టెస్టుల ప్రతిష్టాత్మక సిరీస్లలో భారత్ తలపడాల్సి ఉంది. మిగిలివున్న మొత్తం 8 టెస్టుల్లో భారత్ కనీసం 6 నుంచి 7 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధిస్తేనే టాప్-2 స్థానం ఖాయమవుతుంది.
ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా (77.78%), దక్షిణాఫ్రికా (75%), న్యూజిలాండ్ (72.22%) జట్లు పట్టికలో అగ్రభాగంలో ఉన్నాయి. అయితే దక్షిణాఫ్రికాకు రాబోయే రోజుల్లో ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ వంటి బలమైన జట్లతో కఠినమైన మ్యాచ్లు ఉండటం భారత్కు సానుకూలాంశంగా మారవచ్చు. ఏదేమైనా, రాబోయే కివీస్, ఆసీస్ సిరీస్లే టీమిండియా ఫైనల్ భవితవ్యాన్ని నిర్ణయించనున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook