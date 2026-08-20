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India In WTC Cycle: డబ్ల్యూటీసీ రేసులో భారత్ అసలు సిసలైన పరీక్ష.. ఫైనల్‌కు చేరాలంటే భారత్‌ ఈ మ్యాచ్‌ల్లో గెలవాల్సిందే!

India In WTC 2027 Cycle: ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్ (WTC) ఫైనల్‌కు చేరే దిశగా భారత క్రికెట్ జట్టు తన పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసింది. శ్రీలంక గడ్డపై గాలే వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో 165 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘనవిజయం సాధించిన టీమిండియా, పాయింట్ల పట్టికలో తన స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంది. ప్రస్తుతం 53.33 శాతంతో ఐదో స్థానంలో ఉన్న భారత్, ఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే రాబోయే మ్యాచ్‌లలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరచడం అత్యవసరం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 20, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:36 AM IST
India In WTC Cycle: డబ్ల్యూటీసీ రేసులో భారత్ అసలు సిసలైన పరీక్ష.. ఫైనల్‌కు చేరాలంటే భారత్‌ ఈ మ్యాచ్‌ల్లో గెలవాల్సిందే!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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India In WTC Cycle: డబ్ల్యూటీసీ రేసులో భారత్ అసలు సిసలైన పరీక్ష.. ఫైనల్‌కు చేరాలంటే భారత్‌ ఈ మ్యాచ్‌ల్లో గెలవాల్సిందే!
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