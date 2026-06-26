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T20 Match: నేడే కీలకమైన భారత్ ఐర్లాండ్ T20 మ్యాచ్..

T20 Match: బెల్​ఫాస్ట్​ వేదికగా నేడు భారత్, ఐర్లాండ్ మధ్ కీలకమైన ట్వంటీ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ యేడాది పొట్టి ప్రపంచ కప్ ‌ విజేతగా నిలిచిన భారత్  జట్టు పూర్తి పటిష్టంగా ఉంది. ఐర్లాండ్‌తో 2 మ్యాచుల టీ20 సిరీస్‌కు యువ ఆటగాళ్లతో కూడిన జట్టును బీసీసీఐ ఎంపిక చేసింది. అంతేకాదు ఐపీఎల్‌లో తన ఆటతో మెప్పించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ .. ఈ మ్యాచ్‌తో భారత్ టీమ్‌లోకి అరంగేట్రం చేయడంతో పాటు తొలి మ్యాచ్ ఆడబోతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్ పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:43 PM IST
T20 Match: నేడే కీలకమైన భారత్ ఐర్లాండ్ T20 మ్యాచ్..
Image Credit: T20 Match (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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