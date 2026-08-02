India Medals At CWG 2026: గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. అంచనాలను మించి రాణిస్తూ దేశ కీర్తిని ప్రపంచ వేదికపై సగర్వంగా నిలబెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా బాక్సింగ్ రింగ్లో మన క్రీడాకారులు పవర్ఫుల్ పంచ్లతో ప్రత్యర్థులను చిత్తుచేస్తూ పతకాల వర్షం కురిపించారు. ఒకే రోజు ఏకంగా ఐదు స్వర్ణ పతకాలను కైవసం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ క్రమంలో కామన్వెల్ గేమ్స్ పదో రోజు నాటికి భారత్ ఖాతాలో పతకాల సంఖ్య 39కి చేరింది.
బాక్సింగ్లో పసిడి పరుగు..
మహిళా, పురుషుల బాక్సింగ్ విభాగాలలో మన వీర వనితలు, వీరులు పవర్ఫుల్ పంచ్లతో ప్రత్యర్థులను చిత్తుచేశారు. మహిళల విభాగంలో ప్రీతి పవార్ (54 కేజీలు), జైస్మిన్ లాంబోరియా (57 కేజీలు), ప్రియా ఘంగాస్ (60 కేజీలు), సాక్షి చౌదరి (51 కేజీలు), అరుంధతి చౌదరి (70 కేజీలు) అద్భుత విజయాలతో స్వర్ణ పతకాలను సాధించారు. లవ్లీనా బోర్గోహైన్ (75 కేజీలు) రజత పతకంతో మెరిశారు.
అదే విధంగా పురుషుల విభాగం సచిన్ శివాచ్ (60 కేజీలు), అంకుష్ పంఘాల్ (80 కేజీలు) పసిడి పతకాలు గెలుచుకోగా.. నరేందర్ బెర్వాల్ (90+ కేజీలు), జదుమణి సింగ్ రజత పతకాలు సాధించారు.
ఇతర క్రీడల్లోనూ మెరిసిన భారత్..
అథ్లెటిక్స్లో పురుషుల 5000 మీటర్ల ఫైనల్లో గుల్వీర్ సింగ్ అద్భుత ప్రదర్శనతో కాంస్య పతకం సాధించి, కామన్వెల్త్ చరిత్రలో ఈ ఈవెంట్లో పతకం సాధించిన తొలి భారతీయ అథ్లెట్గా రికార్డు సృష్టించారు. అలాగే పురుషుల ట్రిపుల్ జంప్లో ప్రవీణ్ చిత్రవేల్ రజతం, సెల్వ ప్రభు తిరుమరన్ కాంస్యం కైవసం చేసుకున్నారు.
పారా షాట్ పుట్: పురుషుల F57 విభాగంలో రాణా (13.40 మీటర్లు) స్వర్ణం సాధించగా, శుభమ్ జుయాల్ రజతం గెలుచుకుని భారత్కు 'వన్-టూ' ఘనతను అందించారు.
జూడో: మహిళల 63-కేజీల విభాగంలో ఉన్నతి శర్మ అద్భుతమైన ఇప్పోన్ విజయంతో కాంస్య పతకాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.
పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానానికి భారత్
బాక్సర్లు, ఇతర అథ్లెట్ల అసాధారణ ప్రతిభతో భారత్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానానికి ఎగబాకింది. ప్రస్తుతం భారత్ ఖాతాలో మొత్తం 39 పతకాలు (13 స్వర్ణాలు, 17 రజతాలు, 9 కాంస్యాలు) చేరాయి. క్రీడా రంగంలో మహిళలు, పురుషులు ఇద్దరూ సమానంగా రాణిస్తూ దేశకీర్తిని ప్రపంచ వేదికపై చాటుతుండటంతో సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
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