Asia Cup 2025: విన్నింగ్ టీమ్ ట్రోఫీ తీసుకోకపోతే..దాన్ని ఏం చేస్తారో తెలుసా?

Team India Refused To Take Asia Cup: దుబాయ్ వేదికగా ఆసియా కప్ చివరి మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించి టీమ్ఇండియా తొమ్మిదోసారి విజేతగా నిలిచింది. మ్యాచ్ గెలిచిన తర్వాత కూడా, భారత కెప్టెన్ ACC (ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్) అధ్యక్షుడు మొహ్సిన్ నఖ్వీ నుండి ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి నిరాకరించాడు. దీంతో అక్కడ ఏం అయ్యిందంటూ ఫ్యాన్స్లో గందరగోళం నెలకొంది. కొంత సమయం తర్వాత, నఖ్వీ తనతో పాటు ట్రోఫీని తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ తలెత్తే ప్రధాన ప్రశ్న ఏమిటంటే జట్టు ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి నిరాకరిస్తే ట్రోఫీని ఎవరు ఉంచుకుంటారు.
ఫైనల్లో గెలిచిన జట్టు ట్రోఫీకి నిజమైన యజమాని. అందువల్ల, ట్రోఫీ అధికారికంగా వారికే చెందుతుంది. కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల వల్ల, ఆ జట్టు ట్రోఫీని అందుకోలేకపోయినా, ట్రోఫీ గెలిచిన జట్టుకే వెళుతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ట్రోఫీని వేరే జట్టుకు లేదా రన్నరప్కు అందజేయరు.
ట్రోఫీని సురక్షితంగా ఉంచడం టోర్నమెంట్ నిర్వాహకుల బాధ్యత. ఆ తర్వాత, ప్రతిదీ సరిగ్గా జరిగిన తర్వాత, దానిని నిజమైన యజమానికి అప్పగిస్తారు. అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ICC నిబంధనల ప్రకారం.. ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి నిరాకరించిన జట్టుపై ఎటువంటి చర్య తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు . కానీ ICC ప్రవర్తనా నియమావళి ప్రకారం.. ఇది ఆట స్ఫూర్తిని ఉల్లంఘించినట్లుగా పరిగణిస్తారు.
ఒక టీమ్ కెప్టెన్ ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి నిరాకరిస్తే, అతను దానికి కారణాన్ని తెలియజేయాలి. టోర్నమెంట్ నిర్వాహకులు ఆ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తారు. అంటే ఆసియా కప్ సమయంలో జరిగిన మొత్తం సంఘటనను ICC (ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్), ACC (ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్) సంయుక్తంగా దర్యాప్తు చేయవచ్చు. అలాంటి సందర్భంలో ICC దాని నిబంధనల ప్రకారం జరిమానా విధించవచ్చు.
కెప్టెన్ మొత్తం విషయంపై తన నిర్ణయాన్ని లిఖితపూర్వకంగా లేదా మౌఖికంగా దర్యాప్తు చేసే అధికారులకు తెలియజేయాలి. ఆ తర్వాత బీసీసీఐ ఈ విషయాన్ని ఐసీసీకి సమర్పిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఐసీసీ ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేస్తుంది. ఐసీసీ ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించారా లేదా అనేది కెప్టెన్ నిర్ణయిస్తాడు. కెప్టెన్ నియమాలను ఉల్లంఘించినట్లయితే, తదనుగుణంగా చర్య తీసుకుంటారు.
