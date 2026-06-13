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IND Vs AFG: నేడే ఆఫ్ఘానిస్తాన్, భారత్ మొదటి వన్డే.. అందరి దృష్టి అతడిపైనే.. కోహ్లీ స్థానంలో ఎవరంటే?

IND Vs AFG: నేటి నుంచి ధర్మశాలలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం వేదికగా భారత్, ఆఫ్ఘానిస్తాన్ జట్ల మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్ జరగనుంది. అయితే స్టార్ ఆటగాళ్లు విరాట్ కోహ్లీ, హార్దిక్ పాండ్యా గాయాల కారణంగా సిరీస్‌కు దూరం కావడంతో.. దీంతో మూడో స్థానంలో ఎవరు వస్తారన్నది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్‌గా మారింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 13, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:47 AM IST
IND Vs AFG: నేడే ఆఫ్ఘానిస్తాన్, భారత్ మొదటి వన్డే.. అందరి దృష్టి అతడిపైనే.. కోహ్లీ స్థానంలో ఎవరంటే?
Image Credit: India Vs Afghanistan 1st ODI Playing 11 Team Prediction Full Squad Players List (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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