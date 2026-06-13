/IND Vs AFG: నేడే ఆఫ్ఘానిస్తాన్, భారత్ మొదటి వన్డే.. అందరి దృష్టి అతడిపైనే.. కోహ్లీ స్థానంలో ఎవరంటే?

India vs Afghanistan: భారత్, ఆఫ్ఘానిస్తాన్ జట్ల మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్ నేటి నుంచి ధర్మశాలలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం వేదికగా శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఈ సిరీస్తో శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలో భారత జట్టు 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ సన్నాహకాలను ప్రారంభించనుంది. అయితే స్టార్ ఆటగాళ్లు విరాట్ కోహ్లీ, హార్దిక్ పాండ్యా గాయాల కారణంగా సిరీస్కు దూరం అయ్యారు. హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయం కారణంగా విరాట్ కోహ్లీ మొత్తం సిరీస్కు దూరం కావడంతో.. దీంతో మూడో స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్, కేఎల్ రాహుల్, యశస్వి జైస్వాల్లలో ఎవరికి అవకాశం లభిస్తుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
టీమిండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నే మోర్కెల్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సిరీస్లో నెంబర్-3 స్థానంలో పలువురు ప్లేయర్లను పరీక్షించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఇక గాయం నుంచి కోలుకున్న రోహిత్ శర్మ మళ్లీ జట్టులోకి రావడం ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్గా మారింది. ఐపీఎల్ 2026 సమయంలో గాయపడిన రోహిత్ శర్మ.. తాజాగా ఫిట్నెస్ టెస్ట్లో పాసై తిరిగి ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగనున్నాడు. 39 ఏళ్ల 44 రోజుల వయసులో వన్డే ఆడనున్న రోహిత్ శర్మ, భారత్ తరఫున అత్యధిక వయసులో వన్డే ఆడిన ఆటగాడిగా కొత్త రికార్డు సృష్టించనున్నాడు.
మరోవైపు హార్దిక్ పాండ్యా కూడా క్వాడ్రిసెప్స్ గాయం కారణంగా సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. అతని స్థానంలో నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఆల్రౌండర్ పాత్ర పోషించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నితీష్పై జట్టు యాజమాన్యం భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్లకు విశ్రాంతి ఇవ్వడంతో యువ పేసర్లు ప్రిన్స్ యాదవ్ లేదా గుర్నూర్ బ్రార్లో ఒకరు అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసే అవకాశముంది.
ఆఫ్ఘానిస్తాన్ జట్టుకు ఈ సిరీస్లో స్టార్ స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ మళ్లీ చేరడం పెద్ద బలంగా మారింది. అతనితో పాటు ఇబ్రహీం జద్రాన్, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ వంటి కీలక ఆటగాళ్లు జట్టును బలపరుస్తున్నారు. భారత జట్టుతో గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని ఆఫ్ఘాన్ జట్టు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే మొదటి మ్యాచ్కు వాతావరణం అడ్డంకిగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ధర్మశాలలో శుక్రవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. శనివారం ఉదయం కూడా మేఘావృత వాతావరణం కొనసాగింది. వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు వర్షం పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. రాత్రి వరకు వర్ష సూచనలు ఉండటంతో మ్యాచ్ పూర్తిగా సాఫీగా సాగుతుందా అన్నది అనుమానంగా మారింది.
ధర్మశాల మైదానం సాధారణంగా ఫాస్ట్ బౌలర్లకు సహకరిస్తుంది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా బౌలర్లకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కొత్త బంతితో స్వింగ్ ఎక్కువగా లభించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అందువల్ల టాస్ గెలిచిన జట్టు ముందుగా బౌలింగ్ చేయడానికే ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉంది. మ్యాచ్ ముందు ఇరు జట్లు నెట్స్లో తీవ్రంగా శ్రమించాయి. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ విభాగాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి సన్నాహకాలు పూర్తి చేశాయి. స్థానిక పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా తమ వ్యూహాలను కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1 గంట 30 నిమిషాలకు ప్రారంభం కానుంది. స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఉండగా, జియో హాట్స్టార్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
టీమిండియా ప్లేయింగ్ XI:
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ప్రిన్స్ యాదవ్/గుర్నూర్ బ్రార్.
ఆఫ్ఘానిస్తాన్ ప్లేయింగ్ XI:
ఇబ్రహీం జద్రాన్, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, సదీకుల్లా అతల్, రహ్మత్ షా, హష్మతుల్లా షాహిది (కెప్టెన్), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, ఇక్రమ్ అలీఖిల్, రషీద్ ఖాన్, మహ్మద్ సలీమ్, ఏఎం ఘజన్ఫర్, జియౌర్ రెహ్మాన్.
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