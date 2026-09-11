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IND vs AFG 1st T20 Playing 11: ఆఫ్ఘానిస్థాన్‌తో తొలి టీ20 పోరుకు భారత్ తుది జట్టు ఇదే.. ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్..!

India vs Afghanistan 1st T20 playing 11: న్యూఢిల్లీ వేదికగా ఆదివారం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరగనున్న తొలి టీ20 పోరుకు టీమిండియా రెడీ అవుతోంది. అద్భుత ఫామ్‌లో ఉన్న 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ మరోసారి ఓపెనర్లుగా వచ్చే అవకాశం ఉండగా.. స్టార్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ బెంచ్‌కే పరిమితం కానున్నాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 11, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:07 PM IST
IND vs AFG 1st T20 Playing 11: ఆఫ్ఘానిస్థాన్‌తో తొలి టీ20 పోరుకు భారత్ తుది జట్టు ఇదే.. ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్..!
Image Credit: IND vs AFG 1st T20 Playing 11 (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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IND vs AFG 1st T20 Playing 11: ఆఫ్ఘానిస్థాన్‌తో తొలి టీ20 పోరుకు భారత్ తుది జట్టు ఇదే.. ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్..!
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