India vs Afghanistan 1st T20 playing 11: కాస్త విరామం తరువాత టీమిండియా మళ్లీ మైదానంలోకి దిగేందుకు సిద్ధమవుతోంది. న్యూఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా ఆదివారం నుంచి ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ మొదలుకానుంది. ఈ సిరీస్కు ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ఆతిథ్య జట్టుగా వ్యవహరిస్తోంది. దీంతో భారత్ స్వదేశంలోనే పర్యాటక జట్టుగా ఆడనుంది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు అన్ని రంగాల్లోనూ పటిష్టంగా ఉంది. అయితే ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల చేతిలో వరుస పరాజయాల తరువాత జింబాబ్వేపై సిరీస్ గెలిచినా.. ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఇంకా పూర్తిగా సంతృప్తి చెందలేదు. ఎలాంటి జట్లకు అయినా షాక్ ఇచ్చే ఆఫ్ఘాన్పై భారత్ మాత్రం స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేయాల్సిందే. తొలి మ్యాచ్కు తుది జట్టు ఎంపిక విషయంలో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంది.
జింబాబ్వే సిరీస్కు దూరంగా ఉన్న సంజు శాంసన్ ఈ సిరీస్కు మళ్లీ టీమ్లోకి వచ్చాడు. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ వరుసగా విఫలమవుతుండడంతో మేనేజ్మెంట్ను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. జింబాబ్వేతో జరిగిన 3 మ్యాచ్లలో కేవలం 11 పరుగులు మాత్రమే చేసి విఫలమయ్యాడు. ఈ ఏడాది ఆడిన 23 మ్యాచ్లలో 6 సార్లు డకౌట్తో సహా కేవలం 514 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో జరిగే మొదటి మ్యాచ్లో అభిషేక్ విఫలమైతే.. తదుపరి మ్యాచ్లలో అతడి స్థానంలో సంజూ శాంసన్ను ఆడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మరోవైపు శాంసన్.. భారత్ 4-0తో ఓడిపోయిన ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో (1, 27 పరుగులు), ఐర్లాండ్ టూర్లో (5, 0 పరుగులు) పెద్దగా రాణించలేకపోయాడు. అయితే అంతకుముందు జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్లో సంజూ ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’గా నిలిచాడు. మొత్తంగా 2026లో 14 మ్యాచ్ల్లో 400 పరుగులు (సగటు 30.76, స్ట్రైక్ రేట్ 180.99) చేసినా.. ప్రస్తుత ఫామ్ దృష్ట్యా అతనికి తుది జట్టులో స్థానం దక్కేలా కనిపించడం లేదు.
ఒకవేళ తొలి మ్యాచ్లో అభిషేక్ విఫలమైతే సంజు శాంసన్, వైభవ్ సూర్యవంశీని ఓపెనర్లుగా పంపించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వైభవ్ సూర్యవంశీ జింబాబ్వే సిరీస్లో రెండు అర్ధశతకాలు బాది ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డు గెలుచుకుని జట్టులో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నాడు. వన్డౌన్లో ఇషాన్ కిషన్ ఆడనున్నాడు. దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో సౌత్ జోన్పై ఇషాన్ కిషన్ ఏకంగా రికార్డు స్థాయిలో 350 పరుగులు చేసి అదిరిపోయే ఫామ్లో ఉన్నాడు. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ మిడిలార్డర్లో సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నారు.
అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం పిచ్ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పేస్ ఆల్రౌండర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి స్థానంలో ఆఫ్-స్పిన్నర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ను తుది జట్టులోకి తీసుకునే యోచనలో అయ్యర్ ఉన్నాడు. తొడ కండరాల గాయం నుంచి కోలుకున్న సుందర్కు ఇటీవల సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ నుంచి ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్ లభించింది. అలాగే స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఫిట్నెస్ను కూడా ఈ మ్యాచ్లో పరీక్షించనున్నారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో బుమ్రా ఆడనున్న తొలి టీ20 మ్యాచ్ ఇదే కానుంది. బౌలింగ్ విభాగంలో బుమ్రాతో పాటు అర్ష్దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్లు బరిలోకి దిగనున్నారు.
తొలి టీ20కి భారత తుది జట్టు ఇలా.. (అంచనా): శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్
సింగ్
Also Read: Duleep Trophy 2026: దులీప్ ట్రోఫీ 2026 ఛాంపియన్కు ప్రైజ్ మనీ ఎంతంటే..! రన్నరప్ టీమ్పై కూడా కనకవర్షం..!