  India Vs Bangladesh: T20 ప్రపంచ కప్ నేపథ్యంలో భారత్, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుల మధ్య ముదురుతున్న వివాదం..

India Vs Bangladesh: T20 ప్రపంచ కప్ నేపథ్యంలో భారత్, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుల మధ్య ముదురుతున్న వివాదం..

India Vs Bangladesh: భారత్, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుల మధ్య వివాదం ముదురుతోంది. ఫిబ్రవరి 7నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీ20 ప్రపంచ కప్ మ్యాచులకు శ్రీలంక, భారత్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. టీ20 ప్రపంచ కప్ షెడ్యూల్ ప్రకారం 4 మ్యాచులను బంగ్లాదేశ్ , భారత్‌లో ఆడాల్సి ఉంది. భద్రతా కారణాలను సాకు చూపిస్తూ భారత్‌ లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ తిరస్కరించింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 5, 2026, 06:24 PM IST

India Vs Bangladesh Cricket Matches: బంగ్లాదేశ్ మ్యాచులను శ్రీలంకలో నిర్వహించాలని ఐసీసీకి బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు విజ్ఞప్తి చేసింది. టోర్నీకి నెలరోజులు మాత్రమే సమయం ఉండటంతో బంగ్లాదేశ్ మ్యాచులను తరలించడం అంతా ఈజీ కాదన్నది నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇంత తక్కువ సమయంలో మ్యాచులను తరలించడం అసాధ్యమని ఐసీసీ అధికారి కూడా తెలిపారు. ఎవరో కోరారని మ్యాచులను తరలిస్తే, మిగతా దేశాల టీముల పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు. బంగ్లాదేశ్ తో ఆడబోయే దేశాల ప్లేయర్లకు ఇప్పటికే విమాన టికెట్లు, హోటళ్లు బుక్ అయ్యాయని ఐసీసీ అధికారి తెలిపారు. భారత్,పాకిస్థాన్ మ్యాచులను మాత్రం శ్రీలంకలో ఆడనించనున్నారు.

ఇటీవల బీసీసీఐ ఆదేశాల మేరకు బంగ్లాదేశ్ బౌలర్ ముస్తిఫిజర్ రెహ్మాన్‌ను కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ జట్టు నుంచి విడుదల చేసింది. ఇరు దేశాల మధ్య నడుస్తున్న వివాదం కారణంగా ముస్తాఫిజర్ రెహ్మాన్ ఐపీఎల్ ఆడితే భద్రతా సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని బీసీసీఐ భావించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ కారణంగానే ముస్తాఫిజర్ రెహ్మాన్‌ను జట్టునుండి తీసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ముస్తాఫిజర్ రెహ్మాన్‌ను తీసివేయంతో ఆదేశ క్రికెట్ బోర్డు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఒక్క ప్లేయర్ ఆడితేనే సమస్యలు వస్తే, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ టీమ్ భారత్‌లో ఆడితే ప్లేయర్లకు ఎలా భద్రత కల్పిస్తారని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రశ్నిస్తోంది. 

ఐపీఎల్ వేలానికి ముస్తాఫిజర్‌ను అందుబాటులో ఉంచాలని బీసీసీఐ బంగ్లా క్రికెట్ బోర్డును కోరిందని... ప్రస్తుతం అతన్ని కేకేఆర్ నుంచి ఎందుకు తీసివేశారో సమాధానం చెప్పాలని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు అధికారి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ కారణాలతో ఐపీఎల్ మ్యాచులను బంగ్లాదేశ్ ప్రసారం కానివ్వమని బంగ్లాదేవ్ ప్రభుత్వ సలహాదారు అసిఫ్ నజ్రుల్ ప్రసారాల మంత్రిత్వ శాఖను కోరినట్లు తెలిపారు. బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ ఆటగాళ్లకు అవమానం కలిగిస్తే ఎట్టి పరిస్తితుల్లోనూ సహించబోమని తెలిపారు. 

ఇన్ని ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు టీ20 ప్రపంచ కప్ కెప్టెన్‌గా లిట్టన్ కుమార్ దాస్‌ను ప్రకటించింది. హిందూ మతానికి చెందిన లిట్టన్ కుమార్ దాస్ గతంలో ఎన్నోసార్లు అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాడు. టీ20 ప్రపంచ్ కప్ కోసం బంగ్లాదేశ్ జట్టును భారత్‌కు పంపమని ఇప్పటికే తేల్చి చెప్పింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ లిట్టన్ కుమార్ దాస్ పై ప్రెషర్ పెరగనుంది. ఇరు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఒత్తిళ్లను తట్టుకుని జట్టును ఎలా ముందుకు నడుపుతాడనేది చూడాలి. 

