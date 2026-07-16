India vs England 2nd ODI Preview: ఇంగ్లాండ్పై తొలి వన్డేలో గెలిచి జోరు మీదున్న టీమిండియా.. సిరీస్ విజయంపై కన్నేసింది. బర్మింగ్హామ్లో జరిగిన తొలి వన్డేలో 6 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించిన భారత్.. నేడు కార్డిఫ్లోని సోఫియా గార్డెన్స్ వేదికగా జరగనున్న రెండో వన్డేలో ఇంగ్లాండ్తో తలపడనుంది. మూడు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే 1-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న గిల్ సేన.. ఇవాళ్టి మ్యాచ్లోనూ విజయం సాధించి సిరీస్ను కైవసం చేసుకోవాలని భావిస్తోంది. అయితే తొలి మ్యాచ్లో గెలిచినా.. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ విఫలమవ్వడం ఫ్యాన్స్ను నిరాశకు గురి చేసింది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఫిట్నెస్ కూడా జట్టును కాస్త కలవరపెడుతోంది.
తొలి వన్డేలో కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ 80 పరుగులతో అద్భుత ఫామ్ను కంటిన్యూ చేసినా.. కీలక సమయంలో కాళ్ల నొప్పుల (క్రాంప్స్) కారణంగా రిటైర్డ్ హర్ట్గా పెవిలియన్కు వెళ్లిపోయాడు. ఇవాళ్టి మ్యాచ్కు గిల్ అందుబాటులో ఉంటాడని ఇప్పటికే మేనేజ్మెంట్ ప్రకటించింది. తొలి వన్డేలో హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ 11 పరుగులు, కింగ్ కోహ్లీ 5 పరుగులకే పరిమితమవ్వగా.. ఈ మ్యాచ్లో చెలరేగిపోవాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ చెలరేగి ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది. కేఎల్ రాహుల్ కూడా బ్యాట్కు పని చెప్పాల్సి ఉంది.
మిడిల్ ఆర్డర్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ (52 నాటౌట్), అక్షర్ పటేల్ (57 నాటౌట్) బాధ్యతాయుతంగా ఆడి అజేయంగా 102 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో జట్టును గెలిపించారు. బౌలింగ్లోనూ అక్షర్ పటేల్ 4 వికెట్లతో చెలరేగి 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు. వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ తరువాత వన్డేల్లోకి పునరాగమనం చేసిన స్పీడ్ స్టార్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా.. కేవలం 31 పరుగులిచ్చి ఒక వికెట్ తీసి ఇంగ్లాండ్ను కట్టడి చేశాడు. అరంగేట్ర మ్యాచ్లో గుర్నూర్ బ్రార్ రెండు వికెట్లు తీసినా.. 61 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. గుర్నూర్ ఫిట్నెస్, పిచ్ పరిస్థితులను బట్టి నేటి మ్యాచ్లో అర్ష్దీప్ సింగ్ను తుది జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఇక టీ20 సిరీస్ గెలిచి జోరు మీద కనిపించిన ఇంగ్లాండ్.. తొలి వన్డే ఓటమితో డీలా పడిపోయింది. సొంత గడ్డపై సిరీస్ ఆశలు సజీవంగా ఉంచుకోవాలంటే.. ఈ మ్యాచ్లో తప్పకుండా నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి. తొలి వన్డేలో 80 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయిన ఆ జట్టును జో రూట్ (76 నాటౌట్), లియామ్ డాసన్ (68) ఆదుకోవడంతో 258 పరుగులు చేయగలిగింది. కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్, జోస్ బట్లర్, బెన్ డకెట్, జాకబ్ బెతెల్ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లు విఫలం కావడం పెద్ద మైనస్గా మారింది.
పిచ్ రిపోర్ట్ ఇలా..
సోఫియా గార్డెన్స్ పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటికీ సమానంగా సహకరిస్తుంది. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటే ఆరంభంలో పేసర్లకు స్వింగ్, బౌన్స్ లభిస్తుంది. మ్యాచ్ సాగుతున్న కొద్దీ పిచ్ మందగించి స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. టాస్ గెలిచిన జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ మైదానంలో టీమిండియాకు మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. ఇక్కడ ఆడిన రెండు వన్డేల్లోనూ (2013లో సౌతాఫ్రికాపై, 2014లో ఇంగ్లండ్పై) గెలుపొందింది. ఇంగ్లాండ్ ఇక్కడ ఆడిన 17 మ్యాచ్ల్లో 10 విజయాలు అందుకోగా.. కేవలం 3 మ్యాచ్ల్లోనే ఓడిపోయింది.
తుది జట్లు ఇలా (అంచనా):
భారత్: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, శివం దూబే, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్/అర్ష్దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.
ఇంగ్లాండ్: జాకబ్ బెథెల్, బెన్ డకెట్, జో రూట్, హ్యారీ బ్రూక్ (కెప్టెన్), జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), సామ్ కర్రన్, విల్ జాక్స్, జోఫ్రా ఆర్చర్, లియామ్ డాసన్, జోష్ టంగ్, ఆదిల్ రషీద్.