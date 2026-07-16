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ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో వన్డే.. రోహిత్, కోహ్లీ చెలరేగుతారా.. తుది జట్టులోకి ఆ ప్లేయర్..?

India vs England 2nd ODI Preview: భారత్, ఇంగ్లాండ్‌ జట్ల మధ్య నేడు ఇవాళ రెండో వన్డే జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ విజయం సాధిస్తే.. మరో మ్యాచ్‌ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్‌ సొంతం చేసుకుంటుంది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ భారీ స్కోర్లు చేయాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 16, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:18 PM IST
ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో వన్డే.. రోహిత్, కోహ్లీ చెలరేగుతారా.. తుది జట్టులోకి ఆ ప్లేయర్..?
Image Credit: IND vs ENG 2nd ODI (Source: BCCI/X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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