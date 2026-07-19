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Ind vs Eng Highlights: రోహిత్‌ శర్మ సెంచరీ వృథా.. ఒక్క సిరీస్‌ గెలవకుండా టీమిండియా ఇంటి ముఖం

Team India Lose One Day Series With Defeat At Lords Against England: విదేశీ గడ్డ నుంచి ఘోర పరాభవంతో టీమిండియా తిరుగు పయనమైంది. ఒక్కటంటే ఒక్క సిరీస్‌ గెలవకుండా స్వదేశం బాట పట్టింది. ఆఖరి వన్డే మ్యాచ్‌లోనూ ఓడిపోయి భారత జట్టు వన్డే సిరీస్‌ను కూడా చేజార్చుకుంది. ఐర్లాండ్‌, ఇంగ్లండ్‌తో సిరీస్‌లను గెలవలేక చతికిలపడి నిరాశతో భారత్‌ తిరుగుముఖం పట్టింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 20, 2026, 12:17 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:17 AM IST
Ind vs Eng Highlights: రోహిత్‌ శర్మ సెంచరీ వృథా.. ఒక్క సిరీస్‌ గెలవకుండా టీమిండియా ఇంటి ముఖం
Image Credit: India vs England 3rd ODI Highlights (Source: BCCI X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ind vs Eng Highlights: రోహిత్‌ శర్మ సెంచరీ వృథా.. ఒక్క సిరీస్‌ గెలవకుండా టీమిండియా ఇంటి ముఖం
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