/Ind vs Eng Highlights: రోహిత్‌ శర్మ సెంచరీ వృథా.. ఒక్క సిరీస్‌ గెలవకుండా టీమిండియా ఇంటి ముఖం

India vs England 3rd ODI Highlights: రెండు సిరీస్లు చేజార్చుకున్న భారత జట్టు వన్డే సిరీస్ను కూడా కోల్పోయి పరాభవంతో ఇంటి బాట పట్టింది. ఇంగ్లండ్తో జరిగిన మూడో వన్డే మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ తీవ్రంగా శ్రమించినా మిగతా బ్యాటర్లు సహకరించకపోవడంతో ఒక్క సిరీస్ కూడా గెలవకుండా టీమిండియా ఇంగ్లండ్ గడ్డపై విపత్కర పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నది. మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను 1-2తో ఓడిపోయింది. మూడో మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్తో జరిగిన సిరీస్లలో ఘోర పరాజయం పొందిన భారత జట్టు వన్డేల్లో మాత్రం గొప్పగా పుంజుకుందని భావించగా ఆఖరి మ్యాచ్లో బోల్తా కొట్టింది. తొలి మ్యాచ్లో అద్భుత విజయం సాధించగా.. తర్వాతి మ్యాచ్ల్లో పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చడంతో వన్డే సిరీస్ను కూడా టీమిండియా కోల్పోయింది. విదేశీ గడ్డపై గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్న భారత జట్టు సిరీస్ను చేజార్చుకోవడంతో అప్రతిష్ట పొందింది. రోహిత్ శర్మ అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో రాణించినా కూడా మిగతా బ్యాటర్లు సహకరించకపోవడంతో మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో 1-2 తేడాతో భారత్ ఓడిపోయింది. టీ20లో, వన్డేల్లో వరుసగా విఫలమవుతుండడం కలవరానికి గురి చేస్తోంది. ఆదివారం జరిగిన మూడో మ్యాచ్ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
388 పరుగుల లక్ష్యం భారత్కు అసాధ్యమైన లక్ష్యమేమి కాదు.. కానీ ఛేదించడంలో మాత్రం విఫలమైంది. రోహిత్ శర్మ శతకంతో చెలరేగి ఆడినా కూడా జట్టు లక్ష్యం సాధించలేకపోయింది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి.. 360 పరుగులకు పరిమితమైంది. విదేశీ గడ్డపై జట్టు పరువు నిలబెట్టాలని స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ తీవ్రంగా పోరాడాడు. 110 బంతుల్లో 138 పరుగులు చేసి లార్డ్స్ సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పాడు. 125 స్ట్రైక్ రేటుతో ఆడిన రోహిత్ శర్మ 17 ఫోర్లతో బీభత్సం సృష్టించగా.. 5 సిక్సర్లు బాదాడు. కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ 84 బంతుల్లో 77 పరుగులతో రాణించాడు. మరో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి బ్యాట్తో మెరిశాడు. 60 బంతులు ఆడి 74 పరుగులు చేసి పరుగుల లక్ష్యాన్ని తగ్గించారు. ఇషాన్ కిషన్ 14 పరుగులకే ఔటవగా.. శ్రేయస్ అయ్యర్ డకౌటయ్యాడు. కేఎల్ రాహుల్ (12) ఉన్నా కూడా లక్ష్యం కరిగిపోలేదు. ఓటమి ఖరారు చేసుకున్న తర్వాత గుర్నూర్ బ్రార్ (18), అర్ష్దీప్ సింగ్ (15) తమ శక్తికి మించి ఆడి ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించారు.
ఆరంభం అదరగొట్టడంతో ఈ మ్యాచ్ టీమిండియాదేనని అందరూ భావిస్తుండగా సామ్ కరన్ భారీ దెబ్బతీశాడు. జోష్ మీదున్న ఆటగాళ్లను బోల్తా కొట్టించాడు. ఫలితంగా విలువైన నాలుగు వికెట్లు సామ్ కరన్ తీశాడు. జాకబ్ బెతెల్, అదిల్ రషీద్, జోఫ్రా ఆర్చర్ తలా ఒక్కో వికెట్ తీసి భారత్ పతనానికి మార్గం వేశారు. పరుగులను కట్టడి చేయడమే కాకుండా వరుస వికెట్లు తీసిన ఇంగ్లండ్ రెండో విజయంతో సిరీస్ను సొంతం చేసుకుంది.
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన ఇంగ్లండ్ జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 387 పరుగులు చేసింది. బెన్ డకెట్ భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి 141 పరుగులు నమోదు చేశాడు. 135 బంతులు ఆడి 18 ఫోర్లతో చెలరేగి ఆడగా.. ఒక సిక్సర్ బాదాడు. అతడికి చక్కటి సహకారం అందించిన జాకబ్ బెతెల్ 93 బంతుల్లో 91 పరుగులు చేసి కొద్దిలో శతకాన్ని చేజార్చుకున్నాడు. జో రూట్ 48 బంతుల్లో 74 స్కోర్ చేసి నాటౌట్ కాగా.. హరీ బ్రూక్ తక్కువ పరుగులు (14) చేయగా.. జోస్ బట్లర్ 41 పరుగులతో రాణించాడు. ఈ మ్యాచ్లోనూ భారత బౌలింగ్ వైఫల్యం కనిపించింది. ప్రసిద్ కృష్ణ రెండు వికెట్లు చేయగా.. ప్రిన్స్ యాదవ్ ఒక వికెట్తో సరిపెట్టుకున్నాడు.