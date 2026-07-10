/రెండో టీ20 సిరీస్‌ పాయె.. ఇంగ్లండ్‌ చేతిలో పరువు పోగొట్టుకున్న టీమిండియా

Team India: టీ20 ప్రపంచ చాంపియన్ భారత జట్టుకు మరో భంగపాటు ఎదురైంది. ఐర్లాండ్ సిరీస్లో వైట్వాష్కు గురయిన టీమిండియా ఇంగ్లాండ్ చేతిలో కూడా అదే పరిస్థితి ఎదుర్కొంటోంది. నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో కూడా ఓడిపోయిన భారత జట్టు వరుసగా మూడో ఓటమిని చవిచూసింది. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో 3-0తో ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్ను సొంతం చేసుకుంది. సొంత గడ్డపై జరుగుతున్న సిరీస్లో ఇంగ్లండ్ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టి ఆతిథ్య టీమిండియాను వైట్వాష్ చేయాలని చూస్తోంది.
శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయ కత్వంలో బరిలో దిగిన టీమిండియా నాలుగో మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ 9 వికెట్ల తేడాతో భారీ విజయం సాధించింది. భారత్ జట్టు నిర్దేశించిన 159 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇంగ్లండ్ 13.5 ఓవర్లలో ఒక వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్, ఫిల్ సాల్ట్ చెలరేగి ఆడడంతో ఇంగ్లండ్ సిరీస్ను సొంతం చేసుకుంది. 35 బంతుల్లో 79 పరుగులు చేసిన బ్రూక్ నాటౌట్గా నిలవగా.. 8 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు బాదాడు. చక్కటి సహకారం అందిస్తూ ఫిల్ సాల్ట్ 59 పరుగులు చేసి అజేయంగా మ్యాచ్ను ముగించాడు. 39 బంతులు మిగిలుండగానే ఆట ముగియడం విశేషం. తక్కువ లక్ష్యాన్ని కాపాడడంలో భారత బౌలర్లు విఫలమయ్యారు. ఏమాత్రం ప్రత్యర్థిని ఇరుకునపెట్టేలా బౌలింగ్ చేయలేకపోయారు. అర్ష్దీప్ సింగ్ తీసిన ఒక్క వికెట్ తప్ప మిగిలిన బౌలర్లు తమలోని శక్తిని బయటకు తీయలేదు. దీంతో మరో మ్యాచ్ మిగిలుండగానే ఐదు టీ20 సిరీస్ను 3-0తో ఇంగ్లండ్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు అతి తక్కువ స్కోర్ నమోదు చేసింది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మెరిసినా మిగతా వాళ్లంతా నిరాశపరచడంతో ప్రత్యర్థికి భారీ లక్ష్యం నిర్దేశించలేకపోయింది. 49 బంతుల్లో 80 పరుగులు చేసి చివరి వరకు కెప్టెన్ శ్రేయస్ నిలబడ్డాడు. 4 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో చెలరేగినా ఇతర బ్యాటర్లు సహకరించలేకపోయారు. యంగ్ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి తక్కువ పరుగులు (15) చేయగా.. ఇషాన్ కిషన్ (4), అభిషేక్ శర్మ (16) ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన విపత్కర పరిస్థితుల్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. శివమ్ దూబే (22) కొంత సహకారం అందించగా తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లు నిలబడలేకపోయారు. తిలక్ వర్మ (11), వాషింగ్టన్ సుందర్ (5) తక్కువ పరుగులకే వెనుదిరిగారు. బౌలింగ్తో ఇంగ్లీష్ బౌలర్లు అదరగొట్టి భారత్ను తక్కువ స్కోర్కు పరిమితం చేశారు. ఆర్చర్ 20 పరుగులు ఇచ్చి రెండు వికెట్లు తీయగా.. జోష్ టంగ్ కూడా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.
ఒక ప్రపంచకప్ సాధించిన జట్టు ఇదేనా అని రెండు సిరీస్లను చూస్తే అనుమానం వస్తోంది. పసికూన ఐర్లాండ్ చేతిలో వైట్వాష్కు గురవడమే షాకింగ్గా ఉండగా.. ఇంగ్లండ్తో జరుగుతున్న సిరీస్లోనూ ఇంతటి చెత్త ప్రదర్శన భారత జట్టు నుంచి ఎవరూ ఊహించలేదు. ఒక మ్యాచ్ రద్దు.. జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల్లో భారత్ ఘోర వైఫల్యం ప్రదర్శించడంపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రెండో మ్యాచ్లో అత్యంత భారీ తేడాతో ఓడిపోగా.. నాలుగో మ్యాచ్ కూడా ఘోర పరాభవమే. ఈ స్థాయి చెత్త ప్రదర్శన చేయడంతో బీసీసీఐ దిద్దుబాటు చర్యలు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. జట్టు తిరిగివచ్చాక భారీ మార్పులు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు క్రీడా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చివరి ఐదో టీ20 శనివారం జరుగుతుండగా.. ఈ మ్యాచ్లోనైనా భారత జట్టు గొప్ప ప్రదర్శన చేసి పరువు నిలబెట్టుకుంటుందో లేదో చూడాలి.