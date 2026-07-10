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రెండో టీ20 సిరీస్‌ పాయె.. ఇంగ్లండ్‌ చేతిలో పరువు పోగొట్టుకున్న టీమిండియా

India vs England 4th T20I Highlights: టీ20 ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన తర్వాత భారత జట్టు ప్రదర్శన అత్యంత పేలవంగా సాగుతోంది. వరుసగా రెండో సిరీస్‌ను కూడా చేజార్చుకుంది. ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన ఘోర ప్రదర్శన ఇంగ్లండ్‌ సిరీస్‌లోనూ భారత జట్టు ప్రదర్శిస్తోంది. ఫలితంగా నాలుగో మ్యాచ్‌లో కూడా ఓడిపోయింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 10, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:06 AM IST
రెండో టీ20 సిరీస్‌ పాయె.. ఇంగ్లండ్‌ చేతిలో పరువు పోగొట్టుకున్న టీమిండియా
Image Credit: India vs England Highlights

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రెండో టీ20 సిరీస్‌ పాయె.. ఇంగ్లండ్‌ చేతిలో పరువు పోగొట్టుకున్న టీమిండియా
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