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ఇషాన్ కిషన్ రనౌట్.. కోపంతో ఇంగ్లీష్ బౌలర్లను చితక్కొట్టిన అభిషేక్ శర్మ

Ishan Kishan Run Out Video: భారత్, ఇంగ్లాండ్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన తొలి టీ20 వర్షం కారణంగా రద్దయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ హైలెట్‌గా నిలిచింది. ఇషాన్ కిషన్ రనౌట్ అయిన తరువాత అభిషేక్ శర్మ ఇంగ్లీష్ బౌలర్లను చితక్కొట్టాడు. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్‌ను అలరించాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 02, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:46 PM IST
ఇషాన్ కిషన్ రనౌట్.. కోపంతో ఇంగ్లీష్ బౌలర్లను చితక్కొట్టిన అభిషేక్ శర్మ
Image Credit: Abhishek Sharma (Source: X/BCCI)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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