India Vs England T20I Series: ఇంగ్లాండ్తో టీ20 సిరీస్కు ముందు టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సమాచారం అందుతుంది. ఇటీవల జరిగిన ఐర్లాండ్ సిరీస్లో భారత జట్టు ఘోరపరాజయాన్ని మూటగట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే అందులో భారత బ్యాటర్ల వైఫల్యం పెద్ద కారణమని విమర్శలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మేనేజ్మెంట్ జట్టులో కీలక మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. నేటి నుంచి అనగా జూలై 1 నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీ20 సిరీస్ (5 మ్యాచ్లు)లో భారత కోచ్ సరికొత్త ప్లాన్తో రాబోతున్నారని తెలుస్తోంది.
ఓటమి తర్వాత ఒత్తిడిలో టీమిండియా..
భారత క్రికెట్ జట్టు ఇంగ్లాండ్ పర్యటన నేటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఇంగ్లాండ్ తో సిరీస్ లో భాగంగా ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ తర్వాత జులై 14 నుంచి వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ పర్యటనకు ముందు ఐర్లాండ్ చేతిలో టీమిండియా 2-0 తేడాతో క్లీన్స్వీప్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయం భారత క్రికెట్ అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది. సులువుగా గెలుస్తామనుకున్న మ్యాచ్ల్లో భారత బ్యాటర్ల నిర్లక్ష్యం కారణంగా సిరీస్ కోల్పోవడంతో పాటు భారత ఓపెనర్లు పేలవ ప్రదర్శనతో రాణించలేకపోవడం వంటివి ప్రధాన కారణాలుగా తెలుస్తున్నాయి. దీంతో ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన సిరీస్ లో బలమైన ఓపెనర్లను ప్లేయింగ్ లెవెల్ లోకి తీసుకోవాలని మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తుంది.
ఐలాండ్తో జరిగిన సిరీస్లో ఓపెనింగ్ బ్యాటర్లు అభిషేక్ శర్మ, సంజు సాంసంగ్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. గత టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో వీరి కాంబినేషన్ పెద్దగా క్లిక్ కాలేదు. కానీ ఐర్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్తో వీరిని మరోసారి ఓపెనింగ్ భాగస్వాములుగా తీసుకురావడం పట్ల విమర్శలు వెలుగుతున్నాయి.
అభిషేక్ తోడుగా వైభవ్ సూర్యవంశీ
వరుస వైఫల్యల నేపథ్యంలో ఇంగ్లాండ్తో జరుగునున్న టీ20 సిరీస్ భారత భారత తుదిజట్టులో భారీ మార్పులు ఖాయమని సమాచారం అందుతుంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో 16 మ్యాచ్లో ఏకంగా 776 పరుగులు సాధించి ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకున్న యువ కెరటం సూర్యవంశంపై సెలెక్టర్లు మొగ్గు చూపినట్లు తెలుస్తుంది. అయితే నేటి మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ అరంగేట్రం ఖరారు అయినట్లు బీసీసీఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఐర్లాండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్ లోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ అరంగేట్రం చేస్తాడని భావించిన అప్పుడు నిరాశ మిగిలింది. అయితే సంజూ శాంసన్ అభిశిక్ శర్మల పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యంలో వైభవ్ కు అవకాశం దక్కుతుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. అదే జరిగితే ఇషాన్ కిషన్కు వికెట్ కీపర్ బాధ్యతలను విషయానికి చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
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