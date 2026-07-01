Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /India Vs England: గంభీర్ మార్క్ లెవల్ భారీ ప్లాన్..ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్‌కు ముందు ఓపెనింగ్ జోడీలో భారీ మార్పు!

India Vs England: గంభీర్ మార్క్ లెవల్ భారీ ప్లాన్..ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్‌కు ముందు ఓపెనింగ్ జోడీలో భారీ మార్పు!

India Vs England T20I Series: నేటి నుంచి ఇంగ్లాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో.. టీమ్ఇండియా మేనేజ్‌మెంట్ జట్టులో కీలక మార్పులు చేసినట్లు సమాచారం. ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ల గత మ్యాచ్‌ల్లో విఫలం అయిన కారణంగా ఇప్పుడు వారి స్థానంలో ఓపెనర్‌గా వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఛాన్స్ ఇవ్వనున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే భారత కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై ఎలాంటి రిజల్ట్ చూపిస్తుందో వేచిచూడాలి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 01, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:59 AM IST
India Vs England: గంభీర్ మార్క్ లెవల్ భారీ ప్లాన్..ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్‌కు ముందు ఓపెనింగ్ జోడీలో భారీ మార్పు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India Vs England: గంభీర్ మార్క్ లెవల్ భారీ ప్లాన్..ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్‌కు ముందు ఓపెనింగ్ జోడీలో భారీ మార్పు!
India Tour of England 20261 min ago
2
tgsrtc news today4 min ago
3
Flipkart Goat Sale8 min ago
4
how to fill sir enumeration form online33 min ago
5
Zodiac signs53 min ago