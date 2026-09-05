India Vs Japan T20I 2026: ప్రపంచ నంబర్ వన్ టీ20 జట్టుగా ఉన్న టీమిండియా, క్రికెట్లో ఎదుగుతున్న జపాన్ దేశంతో తలపడేందుకు సిద్ధమైంది. సెప్టెంబర్ 22న జపాన్లోని తోచిగి ప్రిఫెక్చర్లో గల సానో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా ఈ చారిత్రక మ్యాచ్ జరగనుంది. రెండు దేశాల సీనియర్ పురుషుల జట్ల మధ్య జరగనున్న తొలి అధికారిక అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇదే కావడం విశేషం.
ఈ మ్యాచ్ వెనుక ప్రధానంగా బలమైన దౌత్య కారణాలు ఉన్నాయి. భారత్, జపాన్ దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడి 75 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ మ్యాచ్ను నిర్వహిస్తున్నారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, జపాన్ ప్రధాని సనాయే తకైచిల ద్వైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం 'స్పోర్ట్ 75' కార్యక్రమాన్ని ఈ మ్యాచ్ ద్వారా ప్రారంభిస్తున్నారు. రెండు దేశాల ప్రజల మధ్య క్రీడా సహకారాన్ని పెంచడం దీని లక్ష్యం.
అలాగే, జపాన్లోని ఐచి-నగోయా వేదికగా జరిగే 2026 ఆసియా క్రీడలకు ముందు భారత ఆటగాళ్లకు ఇది ఒక ఉపయోగకరమైన సన్నాహకంగా నిలవనుంది. ఈ ఆసియా గేమ్స్లో పురుషుల క్రికెట్ క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 28న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఆడటం వల్ల భారత ఆటగాళ్లకు స్థానిక పిచ్ పరిస్థితులు, ప్రయాణ పరిస్థితులు, వాతావరణంపై పూర్తి అవగాహన వస్తుంది.
ప్రస్తుతం జపాన్ జట్టు ప్రపంచ క్రికెట్ ర్యాంకింగ్స్లో 41వ స్థానంలో ఉంది. ప్రపంచ ఛాంపియన్ అయిన భారత్తో ఆడటం జపాన్ క్రికెట్ అభివృద్ధికి ఒక మైలురాయిగా మారుతుందని జపాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ భావిస్తోంది. తూర్పు ఆసియాలో క్రికెట్ను విస్తరించాలని బీసీసీఐ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఇది భారత క్రికెట్ను సరికొత్త భౌగోళిక ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లే ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. భవిష్యత్తులో అక్కడ ప్రసార హక్కులు, స్పాన్సర్షిప్ల వంటి వాణిజ్య మార్కెట్ కూడా వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు, 2036 ఒలింపిక్స్ నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న భారత్కు, ఒలింపిక్ క్రీడలలో కీలకమైన జపాన్తో క్రీడా బంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ప్రయోజనకరంగా మారవచ్చు. ఇప్పటికే ఆటోమొబైల్, టెక్నాలజీ, తయారీ వంటి రంగాల్లో జపాన్ భారత్కు కీలక భాగస్వామిగా ఉండటంతో ఈ క్రీడా సంబంధాలు ద్వైపాక్షిక మైత్రిని మరింత పెంచుతాయి. అందువల్ల, ఈ చారిత్రక మ్యాచ్ను కేవలం ఒక ఆటగానే కాకుండా రెండు దేశాల మధ్య ఒక శక్తివంతమైన 'క్రికెట్ డిప్లమసీ'గా చెప్పవచ్చు.
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