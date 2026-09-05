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India Vs Japan T20I: జపాన్‌తో టీమ్ఇండియా ద్వైపాక్షిక టీ20 సిరీస్.. భారత్‌కు ఇన్ని లాభాలా?

India Vs Japan T20I 2026: భారత్, జపాన్ దేశాల మధ్య సెప్టెంబర్ 22న ఒక చారిత్రాత్మక టీ20 మ్యాచ్ జరగబోతోంది. 'సుజుకి కప్' పేరిట జరగనున్న ఈ మ్యాచ్ వెనుక కేవలం క్రికెట్ మాత్రమే కాకుండా దౌత్య బంధాల బలోపేతం, 2026 ఆసియా క్రీడల సన్నాహాలు, తూర్పు ఆసియాలో క్రీడా విస్తరణ, 2036 ఒలింపిక్స్ లక్ష్యం వంటి అనేక వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:05 PM IST
India Vs Japan T20I: జపాన్‌తో టీమ్ఇండియా ద్వైపాక్షిక టీ20 సిరీస్.. భారత్‌కు ఇన్ని లాభాలా?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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India Vs Japan T20I: జపాన్‌తో టీమ్ఇండియా ద్వైపాక్షిక టీ20 సిరీస్.. భారత్‌కు ఇన్ని లాభాలా?
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