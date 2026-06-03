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India Vs New Zealand 2026: న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనకు సిద్ధమైన భారత జట్టు..కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మతో 5 మ్యాచ్‌లు..ఎప్పుడంటే?

India Vs New Zealand 2026 Schedule: టీమ్ఇండియా న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు సంబంధించిన ఫుల్ షెడ్యూల్ విడుదలైంది. 5 టీ20లు, 5 వన్డేలు, 2 టెస్టులతో మొత్తంగా 12 మ్యాచ్‌లతో ఈ సిరీస్ జరగనుంది. ఏకంగా 40 రోజుల పాటు భారత జట్టు కివీస్ పర్యటన చేయనుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 03, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:54 PM IST
India Vs New Zealand 2026: న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనకు సిద్ధమైన భారత జట్టు..కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మతో 5 మ్యాచ్‌లు..ఎప్పుడంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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