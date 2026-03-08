English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • T20 World Cup 2026 Final: నేడే భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఫైనల్.. హెడ్ టు హెడ్ రికార్డుల్లో ఎవరిది పైచేయి..?

T20 World Cup 2026 Final: నేడే భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఫైనల్.. హెడ్ టు హెడ్ రికార్డుల్లో ఎవరిది పైచేయి..?

India Vs New Zealand: నేడు టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. అహ్మదాబాద్‌లో జరిగే టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్‌తో భారత్ తలపడనుంది. టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో ఇప్పటిదాకా కివీస్‌పై భారత్ ఒక్కసారి కూడా గెలవలేదు. అయినప్పటికీ సూర్యకుమార్ సేన కప్ గెలవాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగనుంది.  డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా టీమిండియా రికార్డులు, హెడ్ టు హెడ్ లెక్కలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 8, 2026, 11:34 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: గోల్డ్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ₹30,000 డిస్కౌంట్‌లో బంగారం..!
6
Gold Rate Today
Gold Rate: గోల్డ్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ₹30,000 డిస్కౌంట్‌లో బంగారం..!
Petrol Hike rs 55 Litre: పెట్రోల్‌పై ఏకంగా రూ. 55 పెంపు.. బెంబెలెత్తిపోతున్న వాహన దారులు.. ఎక్కడంటే..?
6
Us Israel war
Petrol Hike rs 55 Litre: పెట్రోల్‌పై ఏకంగా రూ. 55 పెంపు.. బెంబెలెత్తిపోతున్న వాహన దారులు.. ఎక్కడంటే..?
Trisha: త్రిష ప్రేమలో పడిన స్టార్ హీరోలు ఎవరెవరు.. సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్
5
Trisha affairs with star heroes
Trisha: త్రిష ప్రేమలో పడిన స్టార్ హీరోలు ఎవరెవరు.. సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్
Gold: గ్లోబల్ టెన్షన్ + చైనా మాస్టర్ ప్లాన్.. రికార్డు స్థాయికి బంగారం ధరలు..?
8
China Gold Reserves
Gold: గ్లోబల్ టెన్షన్ + చైనా మాస్టర్ ప్లాన్.. రికార్డు స్థాయికి బంగారం ధరలు..?
T20 World Cup 2026 Final: నేడే భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఫైనల్.. హెడ్ టు హెడ్ రికార్డుల్లో ఎవరిది పైచేయి..?

T20 World Cup 2026 Final: ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 తుది దశకు చేరుకుంది. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో మార్చి 8న జరగనున్న ఫైనల్ పోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్, బలమైన న్యూజిలాండ్ జట్టుతో తలపడనుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ అత్యంత నిలకడైన ప్రదర్శనతో ఫైనల్ చేరింది. ఆడిన 8 మ్యాచ్‌ల్లో ఏడింటిని గెలిచిన భారత్.. ఇప్పుడు వరుసగా రెండోసారి ట్రోఫీని ముద్దాడి చరిత్ర సృష్టించాలని భావిస్తోంది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో వరుసగా రెండుసార్లు టైటిల్ నెగ్గిన మొదటి జట్టుగా నిలవడానికి భారత్‌కు కేవలం విజయం ఒకే ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఈ టోర్నీలో టీమిండియా ప్రస్థానం అద్భుతంగా సాగింది. ఫిబ్రవరి 7న ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో అమెరికాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో 29 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం సాధించింది. అనంతరం ఫిబ్రవరి 12న ఢిల్లీలో నమీబియాపై 93 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. ఇక చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్‌తో ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్‌లో 61 పరుగులతో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఫిబ్రవరి 18న అహ్మదాబాద్‌లో నెదర్లాండ్స్‌ను 17 పరుగుల తేడాతో ఓడించి జైత్రయాత్రను కొనసాగించింది.

ఈ టోర్నీలో టీమిండియాకు ఎదురైన ఏకైక అడ్డంకి దక్షిణాఫ్రికా. ఫిబ్రవరి 22న అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్ 76 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని చవిచూసింది. అయితే, ఈ ఓటమి నుంచి భారత్ వెంటనే తేరుకుంది. ఫిబ్రవరి 26న చెన్నైలో జింబాబ్వేపై 72 పరుగులతో, మార్చి 1న కోల్‌కతాలో వెస్టిండీస్‌పై 5 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి సెమీఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన సెమీఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ను 7 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో ఓడించి ఫైనల్ బెర్తును ఖరారు చేసుకుంది.

హెడ్ టూ హెడ్..
ఇక టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో భారత్, కివీస్ జట్లు ఇప్పటివరకు 30 సార్లు ముఖాముఖిగా తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్ 18 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించగా, న్యూజిలాండ్ 11 మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచింది. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం తేలలేదు. గణాంక పరంగా భారత్ పైచేయి సాధించినప్పటికీ, ఐసీసీ టోర్నీలలో న్యూజిలాండ్ ఎప్పుడూ కఠినమైన ప్రత్యర్థిగానే ఉంది. 

భారత జట్టు బ్యాటింగ్‌లో అత్యంత బలంగా కనిపిస్తోంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలో జట్టు సమతూకంగా ఉంది. అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ వంటి హిట్టర్లు టాప్ ఆర్డర్‌లో ఉండగా, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్ వంటి ఆల్ రౌండర్లు జట్టుకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తున్నారు. బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే జస్ప్రీత్ బుమ్రా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. గత ఎనిమిది మ్యాచ్‌ల్లో భారత్ కనబరిచిన నిలకడ ఫైనల్లోనూ కొనసాగితే కివీస్‌కు కష్టాలు తప్పవు.

పిచ్ రిపోర్ట్..
ఎర్రమట్టి, నల్లరేగడి మట్టితో పిచ్‌ను సిద్ధం చేశారు. పేస్, బౌన్స్ కారణంగా బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలిస్తుంది. భారీ స్కోర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.. కానీ స్పిన్‌కు పెద్దగా సహకరించకపోవచ్చు.

తుది జట్లు (అంచనా)..
టీమిండియా: అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ (కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, రింకూ సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్.

న్యూజిలాండ్: సీఫర్ట్, అలెన్, రచిన్, ఫిలిప్స్, చాప్‌మన్, మిచెల్, శాంట్నర్ (కెప్టెన్), మెకాంకీ, నీషమ్/డఫీ, హెన్రీ, ఫెర్గూసన్.

Also Read: T20 World Cup Final: ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టికెట్ ధరలు ఏంటి రా బాబు ఇలా ఉన్నాయి..!

Also Read: Santner On Indian Fans: టీమ్ఇండియా అభిమానులకు న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ వార్నింగ్! "భారత్ ఫ్యాన్స్‌ను సైలెంట్ చేస్తాం!"

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IND vs NZInd Vs Nz Final 2026T20 World Cup 2026India Vs New ZealandInd Vs Nz Playing XI

Trending News