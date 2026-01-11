English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • India Vs Newzeland: వడోదరా వేదికగా నేడు భారత్, న్యూజిలాండ్ మూడు వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం..

India Vs Newzeland: వడోదరా వేదికగా నేడు భారత్, న్యూజిలాండ్ మూడు వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం..

India Vs Newzeland Match: వడోదరా వేదికగా నేడు భారత్, న్యూజిలాండ్ ల మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. కెప్టెన్ శుభ్ మన్ గిల్ సారథ్యంలో భారత టీమ్ బరిలోకి దిగుతోంది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలు భీకర ఫామ్‌లో ఉండటంతో ఈ వన్డే సిరీస్‌లో భారత్‌కు కలిసిరానున్నట్టు అభిమానులు ఎక్స్ పెక్ట్ చేస్తున్నారు.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 11, 2026, 12:22 PM IST

India Vs Newzeland Cricket Match:నేడు స్టార్ట్ కానున్న భారత్, న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా  రోహిత్, కోహ్లీల ఆట చూసేందుకు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వన్డేలకు మాత్రమే పరిమితమయిన వీరిద్దరూ  దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్‌లో అద్భుతంగా ఆడారు. ఇటీవల జరిగిన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలోనూ అదరగొట్టారు. న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న ఈ మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో రాణించి.. వచ్చే ఏడాది జరిగే ప్రపంచ కప్పుకు వీరిద్దరూ స్థానాన్ని దక్కించుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో భారత టీమ్‌కు భారీ షాక్ తగిలింది. స్టార్ ప్లేయర్ రిషబ్ పంత్ గాయం కారణంగా సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. శనివారం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో గాయం కావడంతో, ప్రాక్టీస్ ఆపేసి మధ్యలోనే ఆసుపత్రికి వెళ్లిపోయాడు. పంత్ స్థానంలో వికెట్ కీపింగ్ చేసేందుకు కేఎల్ రాహుల్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికి..అతని స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్‌ను తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

చాలా రోజుల తరువాత శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఈ వన్డే సిరీస్‌ లో తిరిగి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఫీల్డింగ్‌లో గాయపడి కోలుకున్న అనంతరం శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ఇప్పుడే మళ్లీ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ ఆడుతున్నాడు. ఈ మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో రోహిత్, కోహ్లీలే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు. ఆల్‌రౌండర్లుగా జడేజా, సుందర్ ఉండగా, బౌలింగ్ విభాగంలో కుల్దీప్, సిరాజ్‌ లపై ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉండనున్నాయి. న్యూజిలాండ్ జట్టుతో పోల్చి చూస్తే భారత జట్టు పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

India vs New Zealand matchindia vs new zealand match liveVadodara3 one dya seriesindia vs new zealand match today

