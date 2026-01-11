India Vs Newzeland: వడోదరా వేదికగా నేడు భారత్, న్యూజిలాండ్ మూడు వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం..

India Vs Newzeland Cricket Match:నేడు స్టార్ట్ కానున్న భారత్, న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రోహిత్, కోహ్లీల ఆట చూసేందుకు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వన్డేలకు మాత్రమే పరిమితమయిన వీరిద్దరూ దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో అద్భుతంగా ఆడారు. ఇటీవల జరిగిన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలోనూ అదరగొట్టారు. న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న ఈ మూడు వన్డేల సిరీస్లో రాణించి.. వచ్చే ఏడాది జరిగే ప్రపంచ కప్పుకు వీరిద్దరూ స్థానాన్ని దక్కించుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో భారత టీమ్కు భారీ షాక్ తగిలింది. స్టార్ ప్లేయర్ రిషబ్ పంత్ గాయం కారణంగా సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. శనివారం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో గాయం కావడంతో, ప్రాక్టీస్ ఆపేసి మధ్యలోనే ఆసుపత్రికి వెళ్లిపోయాడు. పంత్ స్థానంలో వికెట్ కీపింగ్ చేసేందుకు కేఎల్ రాహుల్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికి..అతని స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్ను తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
చాలా రోజుల తరువాత శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఈ వన్డే సిరీస్ లో తిరిగి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఫీల్డింగ్లో గాయపడి కోలుకున్న అనంతరం శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇప్పుడే మళ్లీ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు. ఈ మూడు వన్డేల సిరీస్లో రోహిత్, కోహ్లీలే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు. ఆల్రౌండర్లుగా జడేజా, సుందర్ ఉండగా, బౌలింగ్ విభాగంలో కుల్దీప్, సిరాజ్ లపై ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉండనున్నాయి. న్యూజిలాండ్ జట్టుతో పోల్చి చూస్తే భారత జట్టు పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది.
