English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India Vs Pakistan: ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ ఫైట్.. పాకిస్థాన్‌ను పరిగెత్తించి కొట్టాల్సిందే..

Ind Vs Pak Playing 11 Pitch Report: ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ ఫైట్‌లో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు నేడు ఢీకొనబోతున్నాయి. టీమిండియా హాట్ ఫేవరేట్ గా రంగంలోకి దిగుతుండగా.. ఎలాగైనా షాకివ్వాలని పాకిస్థాన్ భావిస్తోంది. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే రెండుసార్లు పాక్ ను చిత్తు చేసిన టీమిండియా.. ఫైనల్ పోరులోనూ మట్టికరిపించేందుకు రెడీ అవుతోంది.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 28, 2025, 10:33 AM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
6
Rs 10 coin
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
India Vs Pakistan: ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ ఫైట్.. పాకిస్థాన్‌ను పరిగెత్తించి కొట్టాల్సిందే..

Ind Vs Pak Playing 11 Pitch Report: ఆసియా కప్ 2025 తుది దశకు చేరుకుంది. ఫైనల్ పోరులో భారత్-పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడనున్నాయి. 41 ఏళ్ల ఆసియా కప్‌ చరిత్రలో తొలిసారి పాక్‌తో టీమిండియా తలపడుతోంది. గ్రూప్ దశల్, సూపర్-4 పాకిస్థాన్‌ను చిత్తు చేసిన భారత్.. ఫైనల్ ఫైట్‌లో గట్టి పంచ్ ఇచ్చి కప్ అందుకోవాలని చూస్తోంది. గత రెండు మ్యాచ్‌లకు ఫ్యాన్స్‌లో హై ఇంటెన్స్ లేకపోయినా.. ఇప్పుడు ఫైనల్ పోరు కావడంతో హైఓల్టెజ్ నెలకొంది. పాక్‌పై హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించి ట్రోఫీని ముద్దాడాలని టీమిండియా అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదికగా రాత్రి 8 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

కీలక పోరుకు ముందు టీమిండియాను గాయాలు భయపెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సూపర్ ఫామ్‌లో అభిషేక్ శర్మతోపాటు హార్దిక్ పాండ్యా కండరాల నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్ లో అభిషేక్ శర్మ ఫీల్డింగ్ మధ్యలోనే వెళ్లిపోగా.. హార్దిక్ పాండ్యా ఒక ఓవర్ వేసి మళ్లీ రాలేదు. పాక్‌తో పోరుకు వీరిద్దరు సిద్ధమవుతారని ఫ్యాన్స్ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. బ్యాటింగ్‌లో గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వీరిద్దరు ఆరంభంలోనే వికెట్లు సమర్పిస్తుండడంతో ప్రత్యర్థులు రేసులోకి వస్తున్నాయి. ఫైనల్ ఫైట్‌లో వీరిద్దరు పుంజుకుంటే భారత్ విజయానికి డోకా లేనట్లే. బౌలింగ్ బుమ్రా, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తికి తోడు అక్షర్ పటేల్, పాండ్యా, దుబే రాణిస్తుండడంతో ఎలాంటి సమస్యలు లేవు. అటు పాకిస్థాన్ కూడా బ్యాటింగ్ సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతోంది. బౌలింగ్ లో పేసర్లు షహీన్‌ అఫ్రిది, హరీస్ రవూఫ్ లపై భారీ ఆశలే పెట్టుకుంది.

ఇప్పటివరకు భారత్ ఎనిమిదిసార్లు ఆసియా కప్ విజేతగా నిలవగా.. పాకిస్థాన్ రెండుసార్లు గెలుపొందింది. పహల్గామ్ ఘటన తరువాత రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితల నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌ను చిత్తు చేసి టీమిండియా ట్రోఫీని అందుకోవాలని కోట్లాది మంది భారతీయులు కోరుకుంటున్నారు.  హెడ్ టు హెడ్ రికార్డుల విషయానికి వస్తే..  టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో 15 సార్లు తలపడగా.. భారత్ 12 మ్యాచ్‌లలో గెలుపొందింది. పాక్ మూడింటిలో విజయం సాధించింది.  దుబాయ్ పిచ్ పై ఆరంభంలో కొత్త బంతి స్వింగ్ అవుతుంది. పేసర్లు ప్రభావం చూపిస్తారు. టాప్ ఆర్డర్ ఏకాగ్రత ఏమాత్రం మిస్ అయిన వికెట్లు కోల్పోవడం ఖాయం. మ్యాచ్ సాగుతున్న కొద్ది స్పిన్నర్లు ప్రభావం చూపిస్తారు.

తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)

భారత్: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి

పాకిస్థాన్: సయీమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ఫఖర్ జమాన్, సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), హుస్సేన్ తలత్, మహ్మద్ హారీస్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, హరీస్ రవూఫ్, అబ్రార్ అహ్మద్.

Also Read: Hardik Pandya Net Worth: హార్దిక్ పాండ్యా ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..! బాబోయ్ దిమ్మతిరిగిపోద్ది

Also Read: IND vs PAK Final: ఆ ముగ్గురు లేకపోయే టీమ్ఇండియా ఓడిపోయినట్టే..పాకిస్థాన్ చావుదెబ్బ కొడుతుంది!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

India vs PakistanIndia Vs Pakistan NewsIndia Vs Pakistan LiveIndia Vs Pakistan Score

Trending News