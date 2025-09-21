English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India Vs Pakistan Asia Cup 2025: లెక్క సరిపోలేదు.. ఈసారి పాకిస్థాన్‌కు డబుల్ డోస్ ఇవ్వాల్సిందే గురూ..!

India Vs Pakistan Playing 11 Live Streaming Details: ఆసియా కప్ 2025 సూపర్ 4 ఆదివారం సూపర్ ఫైట్ జరగనుంది. భారత్-పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య మరోసారి హైఓల్టేజ్ పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. గత మ్యాచ్ లో పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వని టీమిండియా.. ఈసారి కూడా వారిని దూరం పెట్టే అవకాశం ఉంది. 

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 21, 2025, 02:17 PM IST

India Vs Pakistan Playing 11 Live Streaming Details: ఆసియా కప్ 2025లో వరుస విజయాలతో సూపర్‌ 4లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన టీమిండియా.. మరోసారి పాకిస్థాన్‌తో పోరుకు సిద్ధమైంది. లీగ్ దశలో పాక్‌ను మట్టికరిపించిన భారత్.. మరోసారి అదే ట్రీట్‌మెంట్ ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. షేక్ హ్యాండ్ వివాదం వేళ ఈ మ్యాచ్ మరింత ఉత్కంఠగా మారింది. టీమిండియా ఆటగాళ్లు తమకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకపోవడంతో నిరసన తెలిపిన పాక్ ప్లేయర్లు.. ఈ మ్యాచ్ తరువాత ఏం చేస్తారో చూడాలి. గత మ్యాచ్‌లో ఒమన్‌పై భారీ ప్రయోగాలు చేసి ఈ మ్యాచ్‌కు పక్కా ప్లాన్‌తో సిద్ధమైంది భారత్. రిజర్వ్ బెంచ్‌కు అవకాశం ఇచ్చింది. చివరి వరుస బ్యాట్స్‌మెన్ వరకు ప్రాక్టీస్ లభించాలని కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తాను త్యాగం చేశాడు. బౌలింగ్‌లో కూడా ఎనిమిది మందితో బౌలింగ్ చేయించి ప్రయత్నించాడు. ఇక పాక్‌తో పోరుకు వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా తిరిగి తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అక్షర్ పటేల్ గాయపడడంతో హర్షిత్ రాణా టీమ్‌లో కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదికగా రాత్రి 8:00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. దుబాయ్ పిచ్ నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే ఆరంభంలో పేసర్లు ప్రభావం చూపిస్తారు. బ్యాటర్లు క్రీజ్ లో కుదురుకుంటే ఈజీగా పరుగులు చేయొచ్చు. అయితే మందకొడిగా ఉండే ఉపరితలం కారణంగా కాస్త స్ట్రైక్ రేట్ నెమ్మదిగా ఉంటుంది. అవుట్‌ఫీల్డ్ వేగంగా ఉంటుంది. రాత్రి దుబాయ్‌లో చాలా వెచ్చని పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉష్ణోగ్రతలు 30.5°C-34.8°C మధ్య ఉంటాయి. తేమ 61-62% వరకు ఉంటుంది. వర్షం పడే అవకాశం లేదు. 

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డుల విషయానికి వస్తే.. భారత్-పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య 14 టీ20 మ్యాచ్ లు జరిగాయి. భారత్ 11 మ్యాచ్ ల్లో విజయం సాధించింది. దుబాయ్ లో నాలుగు మ్యాచ్ లు ఆడగా.. చెరో రెండు విజయాలు సాధించాయి. ఈ మ్యాచ్ కు కూడా భారత్ హాట్ ఫేవరేట్ గా రంగంలోకి దిగుతోంది.  SonyLIV యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 1 HD, Sony Sports Ten 5, Sony Sports Ten 5 HD టీవీ ఛానెళ్లలో ఉంటుంది. ప్రాంతీయ భాషల్లో సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 3 (హిందీ), సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 3 HD (హిందీ), సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 4 (తమిళం, తెలుగు) టీవీ ఛానెళ్లలో లైవ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)

భారత్: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ , సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి.

పాకిస్థాన్: సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సైమ్ అయూబ్, మహ్మద్ హరీస్ (వికెట్ కీపర్), ఫఖర్ జమాన్, సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), హసన్ నవాజ్, మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, సుఫియాన్ ముఖీమ్, అబ్రార్ అహ్మద్.

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

