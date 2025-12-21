English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • India Vs Pak Final: నేడే భారత్ పాకిస్థాన్ అండర్ -19 ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్..

India Vs Pak Final: నేడే భారత్ పాకిస్థాన్ అండర్ -19 ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్..

India Vs Pak Final: ఈ రోజు భారత్‌ పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ జట్లు తలపడనున్నాయి. దుబాయ్‌లోని ఐసీసీ అకాడమీ గ్రౌండ్‌ వేదికగా  అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ ఫైట్‌  జరగనుంది. ఈ టోర్నీలో  టీమిండియా ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతోంది. సెమీఫైనల్‌లో శ్రీలంకను 8 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుచేసిన భారత్, అదే జోరుతో పాకిస్థాన్‌ను చిత్తు చేసి 9వ సారి కప్పు గెలవాలని పట్టుదలతో ఉంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 21, 2025, 01:13 PM IST

అండర్ -19 ఆసియా కప్ 2025  టోర్నీలో భారత జట్టు అన్‌ బీటెన్‌గా ప్రస్థానం అజేయంగా సాగుతోంది. గ్రూప్ దశలో పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన పోరులో భారత్ ఇప్పటికే 90 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. అంటే ఈ టోర్నీలో పాక్ ఇప్పటికే భారత్ చేతిలో దెబ్బతింది. పాకిస్థాన్ కూడా సెమీఫైనల్‌లో బంగ్లాదేశ్‌పై గెలిచి ఫైనల్ చేరినప్పటికీ, టీమిండియాతో పోలిస్తే వారి ఆత్మవిశ్వాసం కొంచెం తక్కువేనని చెప్పాలి. ఎందుకంటే గ్రూప్ స్టేజ్‌లో మన కుర్రాళ్లు వారిని ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు.

ఫైనల్‌లో  14 ఏళ్ల సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ మీద అందరి కళ్లు ఉన్నాయి. గత మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌పై కేవలం 5 పరుగులకే అవుట్ అయిన వైభవ్, ఈ ఫైనల్‌లో ఆ కసితీర్చుకోవాలని చూస్తున్నాడు. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే 235 పరుగులు చేసిన వైభవ్, భారత్ తరపున టాప్ స్కోరర్‌గా ఉన్నాడు. పాక్ బౌలర్లను ఒక ఆటాడుకోవడానికి ఈ చిచ్చరపిడుగు సిద్ధమైపోయాడు. కెప్టెన్ ఆయుష్ మ్హాత్రే ఫామ్ కొంచెం ఆందోళన కలిగిస్తున్నా, విహాన్ మల్హోత్రా, ఆరోన్ జార్జ్ వంటి వారు బ్యాటింగ్‌లో అదరగొడుతున్నారు.

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

బౌలింగ్ విభాగంలో కనిష్క్ చౌహాన్ తన స్పిన్ మాయాజాలంతో ప్రత్యర్థులను కట్టడి చేస్తున్నాడు. కీలకమైన ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో కూడా కనిష్క్ వికెట్లు తీస్తే భారత్ విజయం నల్లేరుపై నడకే. ఓ వైపు భారత్ తన 9వ టైటిల్ కోసం చూస్తుంటే, పాకిస్థాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఆరాటపడుతోంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం ప్రారంభమయ్యే ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ఆసియా కప్‌ను ముద్దాడేది మన కుర్రాళ్లేనని అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

