India Vs Pakistan Match: భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ కు అంతా సిద్ధం.. కాళ్ల బేరానికి వచ్చిన దాయాది..

India Vs Pakistan Match 2026: ఫిబ్రవరి 7న ప్రారంభమయిన మెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్ ఉత్కంఠకు తెరపడింది. ఎట్టకేలకు పాకిస్థాన్ కాలబేరానికి భారత్‌తో మ్యాచ్ ఆడేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. భారత్‌తో ఆడేందుకు పాకిస్థాన్ పలు కండీషన్లను ఐసీసీ ముందుంచింది. సోమవారం ఐసీసీ, పీసీబీ, బీసీబీ, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డుల సమావేశమయి చర్చలు జరిపారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 10, 2026, 10:28 AM IST

India Vs Pakistan Match 2026: ఎట్టకేలకు భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుందా లేదా అనే ఉత్కంఠకు తెరపడింది. భారత్ తో మ్యాచ్ ఆడకపోతే తమకు పుట్టగతులు ఉండవని ఆలోచించినా పాకిస్థాన్ ఎట్టకేలకు కాళ్ల బేరానికి వచ్చింది. ఐసీసీ చెప్పిన షరతులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.  చర్చల అనంతరం పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఆదేశ ప్రధానితో మాట్లాడి ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డులు సైతం ఈనెల 15న భారత్‌తో జరిగే మ్యాచ్ ఆడాలని పాకిస్థాన్‌ను విజ్ఞప్తి చేశాయి. చివరికి భారత్‌తో ఆడేందుకు పాకిస్థాన్‌ అంగీకరించడంతో ఈనెల 15న మ్యాచ్ యథాతతంగా జరుగుతుందని ఐసీసీ ప్రకటించింది.

భారత్ పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య క్రికెట్ అంటే  ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ ప్రేమికులు ఆసక్తిగా టీవీల ముందు అతుక్కుపోతారు. భారత్‌తో తాము మ్యాచులు ఆడబోమని, తమకు రక్షణ లేదంటూ వేదికలు మార్చాలని బంగ్లా క్రికెట్ బోర్డు ఐసీసీని కోరింది. షెడ్యూల్ మార్చటం చాలా ఖర్చులతో కూడుకున్నది కాబట్టి బంగ్లా అభ్యర్థనను ఐసీసీ తిరస్కరించింది. దీంతో తాము టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో పాల్గొనడం లేదని బీసీబీ ప్రకటించింది. బంగ్లాదేశ్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయాన్నికి పాకిస్థాన్ మద్దతూ ఇస్తూ...తాము కూడా భారత్ తో జరిగే మ్యాచులు ఆడబోమని పాక్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది. 

టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో పాల్గొంటాము కానీ, భారత్‌తో మ్యాచులు ఆడమని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తెలిపింది. పాకిస్తాన్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఐసీసీకి తీవ్ర తలనొప్పిగా మారింది. నిన్న జరిగిన చర్చలతో సమస్యలన్నీ తొలగిపోవటంతో భారత్‌తో మ్యాచ్ ఆడేందుకు పాకిస్థాన్ సిద్దమైంది.
నిన్న జరిగిన సమావేశంలో పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ బోర్డులు ఐసీసీ ముందు పలు డిమాండ్లు ఉంచినట్లుగా తెలుస్తోంది. పాకిస్థాన్, భారత్, బంగ్లాదేశ్‌లతో ముక్కోణపు సిరీస్‌ను నిర్వహించాలన్న పాకిస్థాన్ డిమాండ్‌ను ఐసీసీ తిరస్కరించింది. 

ప్రపంచకప్‌నకు దూరం కావడంతో బంగ్లాకు కలిగిన ఆర్థిక నష్టాన్ని పూడ్చేందుకు పీసీబీ ఈ ప్రతిపాదన చేసింది. భారత్‌తో ద్వైపాక్షిక క్రికెట్‌ పునరుద్ధరణకు కూడా పీసీబీ డిమాండ్‌ చేసింది. బంగ్లాబోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయంతో కొన్ని వందల కోట్లు ఆదేశం నష్టపోవాల్సి వచ్చింది. ఆ నష్టాన్ని పూడ్చేందుకు వచ్చే అండర్ 19 ప్రపంచకప్‌ను బంగ్లాదేశ్‌లో నిర్వహించేందుకు ఐసీసీ పరిశీలించే అవకాశమున్నట్లు సమాచారం. భారత్‌లో టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఆడేందుకు తిరస్కరించిన బంగ్లాదేశ్‌పై ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించబోమని ఐసీసీ స్పష్టం చేసింది. ఐసీసీ నిర్ణయంతో ఏకీభవించిన పాక్ క్రికెట్ బోర్డు భారత్‌తో ఆడేందుకు అంగీకరించింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

India vs Pakistan matchT20 World Cup 2026T20 World cupTwenty Twenty World Cup 2026T20 World Cup Kick Start Today

