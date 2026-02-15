English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ind Vs Pak Match: నేడు కీలకమైన దాయాది పాకిస్థాన్ తో భారత్ మ్యాచ్.. సర్వత్రా ఉత్కంఠ..

Ind Vs Pak Match: ట్వంటీ ట్వంటీ  వరల్డ్ కప్ 2026 లో భాగంగా నేడు పాకిస్తాన్, ఇండియా తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న భారత్, పాక్ ప్రేమికులతో పాటు క్రికెట్ లవర్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. శ్రీలంక రాజధాని కొలంబలో జరిగే ఈ మ్యాచ్ కు పలు అవాంతరాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలుస్తుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 15, 2026, 07:20 AM IST

Ind Vs Pak Match World Cup 2026: నేడు మహా శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.  మ్యాచ్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నేడు ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ)న కొలంబోలో వర్ష పాతం ఉండే ఛాన్సులు ఉన్నట్లు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. 70 నుంచి 85శాతం వరకు కొలంబోలో వర్ష పాతం ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఒకవేళ వర్షం పడి మ్యాచ్ ఆగిపోతే చెరో పాయింట్ ఇస్తారు. లేదా రెండు జట్లు మ్యాచ్ ఆడాల్సిందే. 

ఈ మ్యాచ్ కు వర్షం విలన్ గా మారే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో అభిమానులు టెన్షన్ పడుతున్నారు. ఎన్నో రోజులుగా వేచి చూస్తున్న ఈ ఫైట్ కు వర్షం అంతరాయం కలిగించకూడదని కోరుతున్నారు. వ‌ర్షం ప‌డి మ్యాచ్ ర‌ద్దు అయితే, కోట్ల‌ల్లో న‌ష్టం జ‌రిగే ప్రమాదం ఉంది.టీ20 ప్రపంచ కప్ లో భాగంగా భారత్, పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో కొలంబోకు చేరుకుంది భారత జట్టు. మొన్న నమీబియాతో ఢిల్లీ వేదికగా మ్యాచ్ ఆడింది భారత్. 

ఈ మ్యాచ్ లో విజయం సాధించిన భారత్, ఆదివారం మరో భయంకరమైన ఫైట్ కోసం సిద్ధమైంది. పాకిస్తాన్ తో కొలంబో వేదికగా మ్యాచ్ ఆడనుంది భారత జట్టు. ఈ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ నుంచి నేరుగా శ్రీలంకకు వెళ్ళింది భారత జట్టు. అయితే ఈ జట్టులో అభిషేక్ శర్మ కూడా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొన్న మొదటి మ్యాచ్ ఆడిన అభిషేక్ శర్మ తీవ్ర అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు. దీనివల్ల అభిషేక్ శర్మ ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు. అయితే ఇప్పుడిప్పుడే కోరుకుంటున్నా అభిషేక్ శర్మ.. ఆదివారం మ్యాచ్ కు సిద్ధము కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ind vs pakIndia Vs Pakistan Match LiveT20 World Cup 2026India Top 5 Wins Against PakistanIndia vs Pakistan match

