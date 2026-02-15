English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • India vs Pakistan Preview: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడే భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్..రెండు జట్ల బలాలు, పిచ్ రిపోర్ట్ వచ్చేసింది!

India vs Pakistan Preview: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడే భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్..రెండు జట్ల బలాలు, పిచ్ రిపోర్ట్ వచ్చేసింది!

India Vs Pakistan T20 World Cup 2026: T20 ప్రపంచ కప్‌లో నేడు భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్‌ జరగనుంది. కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియం ఈ పోరుకు వేదిక కానుంది. అయితే మరికొద్ది గంటల్లో మ్యాచ్ ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో ఇరుజట్లు బలాబలాలు, పిచ్ రిపోర్టు గురించి తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 15, 2026, 12:01 PM IST

Trending Photos

Hardik Pandya: వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మ‌హికా శ‌ర్మ‌కు హార్ధిక్ పాండ్యా అదిరిపోయే స్పెషల్ గిఫ్ట్..!
5
hardik pandya
Hardik Pandya: వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మ‌హికా శ‌ర్మ‌కు హార్ధిక్ పాండ్యా అదిరిపోయే స్పెషల్ గిఫ్ట్..!
Vaibhav Suryavanshi: టెన్త్‌ పరీక్షలు రాయనున్న వైభవ్‌ సూర్యవంశి.. హాల్‌టిక్కెట్‌ చూశారా?
6
Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi: టెన్త్‌ పరీక్షలు రాయనున్న వైభవ్‌ సూర్యవంశి.. హాల్‌టిక్కెట్‌ చూశారా?
8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!
5
8th Pay Commission
8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!
Hyderabad: హైదరాబాద్‌కు 2,800 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు.. దేశంలోనే తొలిసారి, TGSRTC సంచలన నిర్ణయం!
6
Hyderabad electric buses
Hyderabad: హైదరాబాద్‌కు 2,800 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు.. దేశంలోనే తొలిసారి, TGSRTC సంచలన నిర్ణయం!
India vs Pakistan Preview: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడే భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్..రెండు జట్ల బలాలు, పిచ్ రిపోర్ట్ వచ్చేసింది!

India Vs Pakistan T20 World Cup 2026: క్రికెట్ ప్రేమికులు ఎప్పుడా ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రోజు రానే వచ్చేసింది. టీ20 ప్రపంచకప్‌‌లో నేడు అనగా ఫిబ్రవరి 15న భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఉత్కంఠ మ్యాచ్ జరగనుంది. దాయాదీ దేశాల మ్యాచ్‌ను చూసేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ క్రేజీయస్ట్ మ్యాచ్ శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరగనుంది. అయితే మ్యాచ్‌కు ముందు పిచ్ రిపోర్టు, ఇరు జట్లు బలాబలాల గురించి అంచనాకి వద్దాం.

Add Zee News as a Preferred Source

పాత రికార్డులు ఏంటి?
ఐసీసీ నిర్వహిస్తున్న టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో టీమ్ఇండియా, పాకిస్థాన్ మధ్య మొత్తం 16 టీ20 మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. వాటిలో 13 మ్యాచ్‌ల్లో భారత్ గెలుపొందగా.. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్ జట్టుపై భారత్ ఆధిపత్యం తెలియజేస్తుంది. 

అయితే వీటిలో ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే.. జరిగిన మ్యాచ్‌ల్లో 75 శాతం ఛేజింగ్ జట్టు విజయం సాధించడం విశేషం. దీన్ని బట్టి చూస్తే నేడు టాస్ ని బట్టి కూడా గెలుపోటములు ఓ సుమారు అంచనాకు రావొచ్చని అర్థం అనమాట. టాస్ గెలిచిన జట్టుకు మానసికంగానే కాకుండా డ్యూ విషయంలోనూ కలిసొచ్చే అంశం కానుంది. మరోవైపు భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటేనే సాధారణంగా తక్కువ స్కోర్లు నమోదవుతాయి. ఈ రెండు జట్లు తలపడిన మ్యాచ్‌ల్లో అత్యధిక స్కోరు 159 కాగా.. అత్యల్ప స్కోరు 118 కావడం కొసమెరుపు.

పిచ్ రిపోర్ట్..
కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలోని పిచ్ సాధారణంగా నెమ్మది స్వభావం కలిగినది. ఈ పిచ్‌పై 200+ స్కోరు చేసిన సందర్భాలు చాలా అరుదు. ఒకవేళ 150 నుంచి 160 మధ్య మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో పరుగులు రాబడితే మ్యాచ్ మరింత టైట్‌గా నడిచే అవకాశం ఉంది.

ప్రేమదాస స్టేడియంలోని పిచ్ సాధారణంగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుందని సీనియర్లు విశ్లేషిస్తున్నారు. మ్యాచ్ కొనసాగే కొద్దీ బ్యాటర్లకు కష్టతరమవుతుందట. అయితే ఈ ప్రపంచకప్‌లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన మ్యాచ్‌‌లలో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లే విజయం సాధించడం గమనార్హం. అయితే ఈ రోజు టాస్ గెలిచిన కెప్టెన్ ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. 

క్రికెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. పిచ్ నెమ్మదిగా ఉంటే, 150-155 పరుగులు బెస్ట్ స్కోరుగా నిలవనుంది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసే టీమ్ అదిరిపోయే ఆరంభం పొందగలిగితే మ్యాచ్ కంట్రోల్ చేసేందుకు 160 నుంచి 170 రన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ 175+ స్కోర్ చేస్తే..ఛేజింగ్ జట్టుపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. 

అయితే ఈ మ్యాచ్‌ల్లో స్పిన్ బౌలర్లు ప్రధానపాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. టీమ్ఇండియాలో వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్ ఉన్నారు. అలాగే పాకిస్థాన్‌ టీమ్‌లో మహ్మద్ నవాజ్, షాదాబ్ ఖాన్, అబ్రార్ అహ్మద్ ఉన్నారు. ఒకవేళ పిచ్ స్పిన్ బౌలింగ్‌కు అనుకూలంగా ఉంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్ చేసే జట్టుకు పెద్ద ఇబ్బందిగా మారనుంది. 

Also Read: MS Dhoni Pension From BCCI: రిటైర్మెంట్ తర్వాత ధోనీ పెన్షన్ ఎంతో తెలుసా? కపిల్ దేవ్, సచిన్, యువరాజ్‌లకు బీసీసీఐ ఎంత ఇస్తుందంటే?

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు, తల్లీదండ్రులకు గుడ్‌న్యూస్..రేపు సోమవారం స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు..ఉత్తర్వులు జారీ!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

India vs PakistanIndia vs Pakistan PreviewT20 World Cup 2026Colombo Pitch ReportR Premadasa Stadium

Trending News