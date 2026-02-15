India Vs Pakistan T20 World Cup 2026: క్రికెట్ ప్రేమికులు ఎప్పుడా ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రోజు రానే వచ్చేసింది. టీ20 ప్రపంచకప్లో నేడు అనగా ఫిబ్రవరి 15న భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఉత్కంఠ మ్యాచ్ జరగనుంది. దాయాదీ దేశాల మ్యాచ్ను చూసేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ క్రేజీయస్ట్ మ్యాచ్ శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరగనుంది. అయితే మ్యాచ్కు ముందు పిచ్ రిపోర్టు, ఇరు జట్లు బలాబలాల గురించి అంచనాకి వద్దాం.
పాత రికార్డులు ఏంటి?
ఐసీసీ నిర్వహిస్తున్న టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో టీమ్ఇండియా, పాకిస్థాన్ మధ్య మొత్తం 16 టీ20 మ్యాచ్లు జరిగాయి. వాటిలో 13 మ్యాచ్ల్లో భారత్ గెలుపొందగా.. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్ జట్టుపై భారత్ ఆధిపత్యం తెలియజేస్తుంది.
అయితే వీటిలో ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే.. జరిగిన మ్యాచ్ల్లో 75 శాతం ఛేజింగ్ జట్టు విజయం సాధించడం విశేషం. దీన్ని బట్టి చూస్తే నేడు టాస్ ని బట్టి కూడా గెలుపోటములు ఓ సుమారు అంచనాకు రావొచ్చని అర్థం అనమాట. టాస్ గెలిచిన జట్టుకు మానసికంగానే కాకుండా డ్యూ విషయంలోనూ కలిసొచ్చే అంశం కానుంది. మరోవైపు భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటేనే సాధారణంగా తక్కువ స్కోర్లు నమోదవుతాయి. ఈ రెండు జట్లు తలపడిన మ్యాచ్ల్లో అత్యధిక స్కోరు 159 కాగా.. అత్యల్ప స్కోరు 118 కావడం కొసమెరుపు.
పిచ్ రిపోర్ట్..
కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలోని పిచ్ సాధారణంగా నెమ్మది స్వభావం కలిగినది. ఈ పిచ్పై 200+ స్కోరు చేసిన సందర్భాలు చాలా అరుదు. ఒకవేళ 150 నుంచి 160 మధ్య మొదటి ఇన్నింగ్స్లో పరుగులు రాబడితే మ్యాచ్ మరింత టైట్గా నడిచే అవకాశం ఉంది.
ప్రేమదాస స్టేడియంలోని పిచ్ సాధారణంగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుందని సీనియర్లు విశ్లేషిస్తున్నారు. మ్యాచ్ కొనసాగే కొద్దీ బ్యాటర్లకు కష్టతరమవుతుందట. అయితే ఈ ప్రపంచకప్లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన మ్యాచ్లలో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లే విజయం సాధించడం గమనార్హం. అయితే ఈ రోజు టాస్ గెలిచిన కెప్టెన్ ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
క్రికెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. పిచ్ నెమ్మదిగా ఉంటే, 150-155 పరుగులు బెస్ట్ స్కోరుగా నిలవనుంది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసే టీమ్ అదిరిపోయే ఆరంభం పొందగలిగితే మ్యాచ్ కంట్రోల్ చేసేందుకు 160 నుంచి 170 రన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ 175+ స్కోర్ చేస్తే..ఛేజింగ్ జట్టుపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
అయితే ఈ మ్యాచ్ల్లో స్పిన్ బౌలర్లు ప్రధానపాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. టీమ్ఇండియాలో వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్ ఉన్నారు. అలాగే పాకిస్థాన్ టీమ్లో మహ్మద్ నవాజ్, షాదాబ్ ఖాన్, అబ్రార్ అహ్మద్ ఉన్నారు. ఒకవేళ పిచ్ స్పిన్ బౌలింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ చేసే జట్టుకు పెద్ద ఇబ్బందిగా మారనుంది.
