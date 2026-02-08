India Vs Pakistan Revenue: భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌ ఆగిపోతే ఎంత నష్టమో తెలుసా? వేల కోట్ల ఆదాయానికి గండి!

India Vs Pakistan Match Revenue: ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా జరగాల్సిన భారత్-పాక్ టీ20 ప్రపంచకప్ పోరుపై సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తన పట్టు వీడకపోవడంతో, క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన ఈ మ్యాచ్ రద్దయ్యే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ జరగకపోతే ఐసీసీ (ICC)కి, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB)కి ఎంత నష్టం వాటిల్లుతుందనే అంశం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం భారత్తో మ్యాచ్ ఆడబోమని ప్రకటించడమే కాకుండా, ఐసీసీకి అధికారికంగా లేఖ రాస్తూ 'ఫోర్స్ మేజర్' క్లాజ్ను తెరపైకి తెచ్చింది.
'ఫోర్స్ మేజర్' అంటే ఏమిటి?
ఇది ఒక చట్టపరమైన నిబంధన. యుద్ధాలు, ప్రకృతి విపత్తులు లేదా ప్రభుత్వ ఆదేశాల వంటి అనివార్య కారణాల వల్ల ఒప్పంద బాధ్యతలను నెరవేర్చలేనప్పుడు దీనిని ఉపయోగిస్తారు. కేవలం భారత్తో మ్యాచ్కే ఈ నిబంధన ఎలా వర్తిస్తుందని ఐసీసీ ప్రశ్నిస్తోంది. మిగతా జట్లతో ఆడుతున్నప్పుడు లేని 'అనివార్య పరిస్థితి' భారత్తోనే ఎందుకు వస్తుందని పీసీబీని నిలదీసింది.
ఆర్థికంగా ఎవరికి ఎంత నష్టం?
ఈ ఒక్క మ్యాచ్ రద్దయితే కలిగే నష్టం ఊహాతీతం. భారత్-పాక్ మ్యాచ్ ద్వారా సుమారు రూ.2,200 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా. ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 10 సెకన్ల యాడ్ కోసం రూ.40 లక్షల వరకు వెచ్చిస్తారు. మ్యాచ్ లేకపోతే దాదాపు రూ.250 కోట్ల ప్రకటనల ఆదాయం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
ఐసీసీతో భారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న జియోస్టార్ (JioStar) వంటి సంస్థలకు ఇది కోలుకోలేని దెబ్బ. ఒకవేళ ఐసీసీ దీన్ని నిబంధనల ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తే, పాకిస్థాన్కు అందాల్సిన వార్షిక నిధులపై కోత విధించడమే కాకుండా భారీ జరిమానా వేసే అవకాశం ఉంది.
రాజకీయ రంగు..చర్చల పర్వం
పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ స్వయంగా బహిష్కరణను సమర్థించడంతో ఈ వ్యవహారం రాజకీయ మలుపు తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఐసీసీ-పీసీబీ మధ్య నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. ఘర్షణ వైఖరి కంటే చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని ఐసీసీ మొగ్గు చూపుతోంది.
టీమ్ ఇండియా ప్లాన్ ఏంటి?
భారత జట్టు షెడ్యూల్ ప్రకారమే కొలంబోకు వెళ్లనుంది. ఫిబ్రవరి 15న భారత ఆటగాళ్లు కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియానికి చేరుకుంటారు. ఒకవేళ నిర్ణీత సమయానికి పాక్ జట్టు రాకపోతే, అంపైర్లు, మ్యాచ్ రిఫరీ పరిశీలించి భారత్ను విజేతగా ప్రకటిస్తారు. దీనివల్ల భారత్కు పాయింట్లు లభిస్తాయి కానీ అభిమానులు మాత్రం నిరాశ చెందుతారు.
వాణిజ్య ప్రయోజనాలు, క్రికెట్ అభిమానుల ఉత్సాహాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే పాక్ చివరి నిమిషంలో మనసు మార్చుకోవచ్చని కొందరు భావిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 15న టాస్ పడుతుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు కోట్లాది మంది ఎదురుచూస్తున్న ప్రశ్న.
