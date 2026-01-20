English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND vs PAK: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పండ‌గే పండగ.. ఒకే రోజు రెండు భార‌త్ వ‌ర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌లు..!

IND vs PAK: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పండ‌గే పండగ.. ఒకే రోజు రెండు భార‌త్ వ‌ర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌లు..!

IND vs PAK: టోర్నీ ఏదైనా స‌రే భార‌త్, పాకిస్తాన్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయంటే వ‌చ్చే కిక్కే వేరు. ఇరు దేశాల అభిమానులే కాదు ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ సైతం భార‌త్ వ‌ర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్ కోసం ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు అన్న సంగ‌తిని ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన ప‌ని లేదు. ఇక ఇప్పుడు అంద‌రి దృష్టి ఫిబ్ర‌వ‌రి 15 పైనే ఉంది. ఎందుకంటే ఆ రోజు టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026లో భాగంగా భార‌త్‌, పాకిస్తాన్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 20, 2026, 04:44 PM IST

Trending Photos

Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఈరోజు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. పట్టిందల్లా బంగారమే..!
12
Today Rashi Phalalu
Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఈరోజు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. పట్టిందల్లా బంగారమే..!
Bank Holiday: RBI అలెర్ట్‌.. వచ్చేవారం ఈ తేదీల్లో బ్యాంక్ డోర్స్ క్లోజ్‌! ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి..!
5
Bank Holiday
Bank Holiday: RBI అలెర్ట్‌.. వచ్చేవారం ఈ తేదీల్లో బ్యాంక్ డోర్స్ క్లోజ్‌! ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి..!
Ketu Transit 2026: జనవరి 25న కేతువు నక్షత్ర సంచారం.. ఉన్నట్టుండి ఈ రాశుల వారు ఊహించని డబ్బు పొందుతారు!
6
Ketu transit effect
Ketu Transit 2026: జనవరి 25న కేతువు నక్షత్ర సంచారం.. ఉన్నట్టుండి ఈ రాశుల వారు ఊహించని డబ్బు పొందుతారు!
Pooja Hegde Controversy: క్యారీవాన్‌లో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన హీరో ఎవరు..ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చిన పూజా హెగ్డే..!
5
Pooja Hegde controversy
Pooja Hegde Controversy: క్యారీవాన్‌లో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన హీరో ఎవరు..ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చిన పూజా హెగ్డే..!
IND vs PAK: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పండ‌గే పండగ.. ఒకే రోజు రెండు భార‌త్ వ‌ర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌లు..!

India Vs Pakistan: టోర్నీ ఏదైనా స‌రే భార‌త్, పాకిస్తాన్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయంటే వ‌చ్చే కిక్కే వేరు. ఇరు దేశాల అభిమానులే కాదు ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ సైతం భార‌త్ వ‌ర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్ కోసం ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు అన్న సంగ‌తిని ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన ప‌ని లేదు. ఇక ఇప్పుడు అంద‌రి దృష్టి ఫిబ్ర‌వ‌రి 15 పైనే ఉంది. ఎందుకంటే ఆ రోజు టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026లో భాగంగా భార‌త్‌, పాకిస్తాన్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే.. అదే రోజు మ‌రో భార‌త్ వ‌ర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్ కూడా జ‌ర‌గ‌నుంది. తొలి మ్యాచ్ లో పురుషుల జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నుండ‌గా రెండో మ్యాచ్ మహిళల ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్‌లో భాగంగా జ‌ర‌గ‌నుంది. మహిళల ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ షెడ్యూల్‌ను ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ విడుద‌ల చేసింది. థాయ్‌లాండ్‌లోని బ్యాంకాక్ వేదిక‌గా ఫిబ్ర‌వ‌రి 13 నుంచి 22 వ‌ర‌కు మ్యాచ్‌లు జ‌ర‌గ‌నున్నాయి. భార‌త మ‌హిళ‌ల‌-ఏ జ‌ట్టుతో పాటు మ‌రో ఏడు జ‌ట్లు ఈ టోర్నీలో పాల్గొంటున్నాయి. తొలి మ్యాచ్ ఫిబ్ర‌వ‌రి 13న జ‌ర‌గ‌నుంది. యూఏఈ, నేపాల్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

8 జ‌ట్ల‌ను రెండు గ్రూపులుగా విభ‌జించారు. భార‌త్‌, పాకిస్తాన్‌ల‌తో పాటు యూఏఈ, నేపాల్ జ‌ట్లు గ్రూప్‌-ఏలో ఉండ‌గా, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక‌, మ‌లేషియా, థాయిలాండ్ జ‌ట్లు గ్రూప్‌-బిలో ఉన్నాయి. ఇక భార‌త-ఏ జ‌ట్టు త‌మ తొలి మ్యాచ్ ను ఫిబ్ర‌వ‌రి 13న యూఏఈతో ఆడ‌నుంది. చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థి పాకిస్తాన్‌తో ఫిబ్ర‌వ‌రి 15న త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్ భార‌త కాల‌మానం ప్రకారం మ‌ధ్యాహ్నం రెండు గంట‌ల‌కు ప్రారంభం కానుంది.

మహిళల ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ షెడ్యూల్ ఇదే..
* ఫిబ్రవరి 13న – పాకిస్తాన్ vs నేపాల్ (ఉదయం 9:30)
* ఫిబ్రవరి 13న – భార‌త్ vs యుఎఇ (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 14న – మలేషియా vs థాయిలాండ్ (ఉదయం 9:30)
* ఫిబ్రవరి 14న – బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 15న – యుఏఈ vs నేపాల్ (ఉదయం 9:30)
* ఫిబ్రవరి 15న – భారత్ vs పాకిస్తాన్ (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 16న – శ్రీలంక vs మలేషియా (ఉదయం 9:30)
* ఫిబ్రవరి 16న – బంగ్లాదేశ్ vs థాయిలాండ్ (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 17న – భారత్ vs నేపాల్ (ఉదయం 9:30)
* ఫిబ్రవరి 17న – పాకిస్తాన్ vs యుఎఇ (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 18న – బంగ్లాదేశ్ vs మలేషియా (ఉదయం 9:30 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 18న – శ్రీలంక vs థాయిలాండ్ (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 20న – సెమీ-ఫైనల్ 1 (A1 vs B2) (ఉదయం 9:30 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 20న – సెమీ-ఫైనల్ 2 (B1 vs A2) (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)
* ఫిబ్రవరి 22న – ఫైనల్ (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)

Also Read: WPL 2026: డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌లో స్మృతి మంధాన సేన‌ దూకుడు.. ప్లేఆఫ్స్‌లో అడుగుపెట్టిన ఆర్సీబీ..!

Also Read: Pan Card Loan: బ్యాంక్‌కు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు.. పాన్ కార్డ్‌తో రూ. 5 లక్షల లోన్.. 24 గంటల్లో డబ్బు మీ అకౌంట్‌లో..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ind vs pakIndiaPakistanIndia vs Pakistan matchFebruary 15 Ind Vs Pak Match

Trending News