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IND W vs PAK W: టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో హై వోల్టేజ్ ఫైట్.. భారత్-పాక్ లైవ్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే?

IND Vs PAK: నేడు మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. చిరకాల ప్రత్యర్థులు అయిన భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు నేడు తలపడనున్నాయి. రెండు జట్లకు కూడా ఈ టోర్నీలో ఇదే తొలి మ్యాచ్ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలో ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 14, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:39 AM IST
IND W vs PAK W: టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో హై వోల్టేజ్ ఫైట్.. భారత్-పాక్ లైవ్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే?
Image Credit: India Vs Pakistan Women&#039;s T20 World Cup 2026 Match When And Where To Watch (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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