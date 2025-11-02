English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • India vs South Africa: అమ్మాయిలూ ఆల్‌ ద బెస్ట్.. సఫారీలను ఓడించి విశ్వ విజేతలుగా నిలవండి..!

India vs South Africa: అమ్మాయిలూ ఆల్‌ ద బెస్ట్.. సఫారీలను ఓడించి విశ్వ విజేతలుగా నిలవండి..!

Ind vs SA World Cup 2025 Final Updates: మహిళల ప్రపంచకప్‌లో ఫైనల్ పోరు భారత్-దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య ఆదివారం జరగనుంది. సెమీస్‌లో ఆసీస్‌ను చిత్తు చేసిన భారత్.. సొంతగడ్డపై హాట్ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతోంది. అటు సఫారీ టీమ్‌కు పటిష్టంగా ఉండడంతో ఫైనల్ మ్యాచ్‌ ఉత్కంఠగా జరగనుంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 2, 2025, 10:31 AM IST

Trending Photos

Employee Enrollment Scheme 2025: EPFO కొత్త స్కీమ్ ప్రారంభం.. ఆరు నెలలపాటు ఉద్యోగులకు ఛాన్స్..!
5
Employee Enrollment Scheme 2025
Employee Enrollment Scheme 2025: EPFO కొత్త స్కీమ్ ప్రారంభం.. ఆరు నెలలపాటు ఉద్యోగులకు ఛాన్స్..!
Pakistan IS Terrorists: బుద్ధి మారలేదు.. మారదు కూడా.. 1000 మంది ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ.. ఎంత ఘోరం భయ్యా..!
6
Pakistan
Pakistan IS Terrorists: బుద్ధి మారలేదు.. మారదు కూడా.. 1000 మంది ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ.. ఎంత ఘోరం భయ్యా..!
EPFO Salary Hike: లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్? EPFO జీత పరిమితి రూ. 40వేలకు పెంపు... ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!!
6
EPFO salary hike
EPFO Salary Hike: లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్? EPFO జీత పరిమితి రూ. 40వేలకు పెంపు... ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!!
PPF: పీపీఎఫ్‎లో రూ.1.5లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టండి.. ప్రతి నెలా రూ.99వేలు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండానే..!!
8
PPF
PPF: పీపీఎఫ్‎లో రూ.1.5లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టండి.. ప్రతి నెలా రూ.99వేలు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండానే..!!
India vs South Africa: అమ్మాయిలూ ఆల్‌ ద బెస్ట్.. సఫారీలను ఓడించి విశ్వ విజేతలుగా నిలవండి..!

Ind vs SA World Cup 2025 Final Updates: ప్రపంచ కప్ విజేతగా నిలిచేందుకు భారత మహిళల టీమ్ ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది. ఎన్నో దశాబ్దాలుగా విశ్వకప్‌ కోసం నిరీక్షిస్తున్న టీమిండియా.. నేడు (ఆదివారం) సౌతాఫ్రికాను ఢీకొట్టనుంది. సెమీ ఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై అద్భుత విజయంతో టైటిల్‌పై భారీ అంచనాలు పెంచేసింది. టీమిండియా విజేతగా నిలిస్తే ఓ రేంజ్‌లో సంబరాలు నిర్వహించేందుకు దేశం మొత్తం అభిమానులు ఇప్పటికే రెడీ అయిపోయారు. సెమీస్‌ వరకు పెద్దగా రాణించలేకపోయిన మన అమ్మాయిలు.. కంగారులపై వీరోచిత పోరాటంతో సంచలన విజయం అందించారు. ఇక ఫైనల్‌లో సఫారీలను చిత్తు చేసి తొలిసారి విశ్వ విజేతలుగా నిలవాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు. నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం వేదికగా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

పిచ్ రిపోర్ట్ ఇలా..

డీవై పాటిల్‌ పిచ్‌ భారీ స్కోర్లకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ బ్యాట్స్‌మెన్లకు పండగే. భారత్-ఆసీస్ జట్ల మధ్య సెమీస్‌ పోరులో పరుగుల వరద పారింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా 338 పరుగులు చేయగా.. భారత్ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లోనూ భారీ స్కోర్లు నమోదవుతాయని అంచనా. ఇక్కడ స్పిన్నర్లు ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. రాత్రి వేళ మంచు ప్రభావం ఉంటుంది. టాస్ గెలిచిన జట్టు ఛేదనకే మొగ్గు చూపే ఛాన్స్ ఉంది. నవీ ముంబయిలో వర్షాలు కురుస్తుండడంతో మ్యాచ్‌కు వర్షం అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉంది. అయితే రిజర్వ్ డే ఉండడంతో మ్యాచ్‌ ఎక్కడి నుంచి ఆగిపోతే.. మరుసటి రోజు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ మ్యాచ్‌ను స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. JioHotstar యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో కూడా లైవ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
 
మన బలాలు ఇవే..

బ్యాటింగే మన టీమ్ ప్రధానం బలం. సెమీస్‌లో విఫలమైన వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధానకు తోడు మరో ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ దూకుడు ప్రదర్శిస్తే ఇక తిరుగుండదు. గత మ్యాచ్‌లో అజేయ సెంచరీతో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌పై ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌కు కూడా ఫామ్ అందుకోవడం, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ మంచి టచ్‌లో ఉండడంతో బ్యాటింగ్‌లో పెద్దగా సమస్యలు లేవు. అమన్‌జ్యోత్ నుంచి ఆల్‌రౌండ్ షో ఎక్స్‌పర్ట్ చేస్తున్నారు. బౌలింగ్‌లో శ్రీ చరణి, దీప్తి కీలకం కానునున్నారు. దక్షిణాఫ్రికా స్పిన్‌ను ఆడడంలో బలహీనం. మన అమ్మాయిలు స్పిన్‌ అస్త్రంతోనే దెబ్బ తీస్తే.. గెలుపు సులువు అవుతుంది. 
 
తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)

భారత్: స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), అమన్‌జ్యోత్ కౌర్, రాధా యాదవ్, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి, రేణుకా ఠాకూర్

దక్షిణాఫ్రికా: లారా వోల్వార్ట్‌ (కెప్టెన్), తజ్మిన్ బ్రిట్స్, సునే లూస్, అన్నరీ డెర్క్‌సెన్, అన్నెకే బాష్, మారిజాన్ కాప్, సినాలో జాఫ్తా (వికెట్ కీపర్), క్లో ట్రయాన్, నాడిన్ డి క్లెర్క్, అయాబొంగా ఖాకా, మ్లాబా.

 

Also Read: Jemimah Rodrigues: బ్యాట్‌తో బౌండరీలు.. బ్యాంక్‌లో కోట్ల సంపాదన.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ నిక‌ర ఆస్తి ఎంతో తెలుసా..?

Also Read: Shreyas Iyer: ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్‌ అయిన టీమిండియా క్రికెటర్ శ్రేయాస్‌ అయ్యర్‌.. కానీ..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

India vs South AfricaIndia vs South Africa ScoreIndia vs South Africa LiveIndia vs South Africa News

Trending News