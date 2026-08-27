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India Vs Sri Lanka: శ్రీలంక జట్టు అద్భుత పోరాటం..భారత్‌తో రెండో టెస్టు డ్రా..సిరీస్ టీమ్ఇండియా కైవసం!

India Vs Sri Lanka 2nd Test: కొలంబో వేదికగా భారత్, శ్రీలంక మధ్య జరిగిన రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ శ్రీలంక అద్భుత పోరాటంతో డ్రాగా ముగిసింది. శ్రీలంక యువ బ్యాటర్ సోనాల్ దినుష రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనూ సెంచరీలతో భారత్ విజయాన్ని అడ్డుకోగా, చివరికి మ్యాచ్ డ్రాగా నిలిచింది. ఈ డ్రాతో రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్‌ను టీమిండియా 1-0 ఆధిక్యంతో కైవసం చేసుకుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:13 PM IST
India Vs Sri Lanka: శ్రీలంక జట్టు అద్భుత పోరాటం..భారత్‌తో రెండో టెస్టు డ్రా..సిరీస్ టీమ్ఇండియా కైవసం!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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India Vs Sri Lanka: శ్రీలంక జట్టు అద్భుత పోరాటం..భారత్‌తో రెండో టెస్టు డ్రా..సిరీస్ టీమ్ఇండియా కైవసం!
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