India Vs Sri Lanka 2nd Test: కొలంబో వేదికగా టీమ్ఇండియాతో రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్లో శ్రీలంక జట్టు అసాధారణ పోరాటపటిమను ప్రదర్శించింది. ఐదో రోజు ఆట ముగియడానికి మరో 18 ఓవర్ల సమయం ఉండగానే, మ్యాచ్ ఫలితం తేలే అవకాశం లేకపోవడంతో ఇరు జట్లూ డ్రాకు అంగీకరించాయి. ఈ సమయంలో శ్రీలంక 9 వికెట్ల నష్టానికి 429 పరుగులు చేసి, భారత్పై 216 పరుగుల లీడ్ సాధించింది. దీంతో మ్యాచ్ను డ్రాగా ప్రకటిస్తూ ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేసుకున్నారు. తొలి టెస్ట్ గెలిచిన భారత్, ఈ సిరీస్ను 1-0తో గెలుచుకుంది. అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ 503/9 (డిక్లేర్డ్) స్కోరు చేయగా, శ్రీలంక 290 పరుగులకు ఆలౌటైంది.
సోనాల్ దినుష సరికొత్త చరిత్ర
ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంక యువ బ్యాటర్ సోనాల్ దినుష వీరోచిత బ్యాటింగ్తో జట్టును ఓటమి నుంచి రక్షించాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో (103) సెంచరీ సాధించిన దినుష, రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ అజేయ సెంచరీతో (133*) చెలరేగాడు. ఈ ఘనతతో భారత్పై ఒకే టెస్టులో రెండు సెంచరీలు సాధించిన మూడో శ్రీలంక బ్యాటర్గా (గతంలో దులీప్ మెండిస్ - 1982, అరవింద డిసిల్వా - 1997) దినుష నిలిచాడు. శ్రీలంక తరఫున ఓవరాల్గా ఈ ఘనత సాధించిన 8వ బ్యాటర్గా గుర్తింపు పొందాడు. దినుష ఆటతీరును బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ శుక్లా కొనియాడుతూ, అతడు అంతర్జాతీయ టెస్ట్ క్రికెట్లో "మరో సచిన్"లా కనిపిస్తున్నాడంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
పట్టుదల చూపిన లోయర్ ఆర్డర్
ఐదో రోజు ఆటలో శ్రీలంక ఓవర్నైట్ బ్యాటర్లు సోనాల్ దినుష, కేశర నువాంత (46) చాలా నిలకడగా ఆడి ఏడో వికెట్కు 112 పరుగుల విలువైన భాగస్వామ్యాన్ని నిర్మించారు. సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత లంచ్ అనంతరం నువాంతను మానవ్ సుతార్ అవుట్ చేసి భారత్కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభాత్ జయసూర్య (2 పరుగులు, 28 బంతులు), లాహిరు కృష్ణ (12 పరుగులు, 90 బంతులు) అద్భుతమైన డిఫెన్స్తో భారత బౌలర్లను విసిగించారు. వీరిద్దరినీ రవీంద్ర జడేజా అవుట్ చేశాడు.
బౌలింగ్ చేసిన కెప్టెన్ గిల్
రెండో ఇన్నింగ్స్లో చివరి గంటల్లో శ్రీలంక 9వ వికెట్ కోల్పోయి, 200 పైగా పరుగుల ఆధిక్యం సాధించడంతో డ్రా ఖాయమైంది. ఈ క్రమంలో భారత ప్రధాన బౌలర్లకు విశ్రాంతినిస్తూ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (151వ ఓవర్)తో పాటు యశస్వి జైస్వాల్ కూడా పార్ట్టైమ్ బౌలర్లుగా బంతులు విసిరారు. అంతకుముందు జడేజా కండరాలు పట్టేయడంతో మైదానాన్ని వీడగా, మిగిలిన ఓవర్ బంతులను ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ పూర్తి చేశాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook