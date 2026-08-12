/రేపే శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్‌.. టీమిండియాకు మరో షాక్..!

India vs Sri Lanka: శ్రీలంకతో జరగనున్న రెండు టెస్టుల సిరీస్కు ముందు భారత్కు మరో షాక్ తగిలింది. గాయాల కారణంగా ఇప్పటికే జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సాయి సుదర్శన్ వంటి కీలక ఆటగాళ్లు దూరం కాగా.. తాజాగా స్టార్ ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా ఈ సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత నెల ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన రెండో వన్డే సందర్భంగా వాషింగ్టన్ సుందర్ తొడ కండరాల గాయానికి గురవ్వగా.. అప్పటి నుంచి కోలుకుంటున్నాడు. ఆగస్టు 23 నుంచి కొలంబో వేదికగా జరిగే రెండో టెస్టు సమయానికైనా సుందర్ కోలుకుంటాడని కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ భావించారు. అందుకే రెండో టెస్ట్ కోసం వాషింగ్టన్ సుందర్ను సెలెక్టర్లు ఎంపిక చేశారు.
అయితే బీసీసీఐ (BCCI) మెడికల్ టీమ్ నివేదిక ప్రకారం.. వాషింగ్టన్ సుందర్ శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించకుండా అతడిని టెస్టు మ్యాచ్లోకి దింపడం వల్ల గాయం మరింత తిరగబెట్టే ప్రమాదం ఉందని మెడికల్ టీమ్ భావిస్తోంది. అయితే వాషింగ్టన్ సుందర్ దూరమైనా.. అతడి స్థానంలో మరొక ఆటగాడిని శ్రీలంకకు పంపే ఆలోచనలో బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు లేనట్లు సమాచారం. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సాయి సుదర్శన్ జట్టు ఎంపిక తరువాత దూరమవ్వగా.. హర్షిత్ రాణా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, ఆకాశ్ దీప్ ముందుగానే గాయాల కారణంగా తప్పుకున్నారు. బుమ్రా, ఆకాశ్ దీప్లను అక్టోబర్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగే టెస్టు సిరీస్ సమయానికి పూర్తి ఫిట్నెస్తో సిద్ధం చేయాలని బీసీసీఐ ప్లాన్ చేస్తోంది.
ఇప్పటివరకు 18 టెస్టులు ఆడిన వాషింగ్టన్ సుందర్.. బౌలింగ్లో 41 వికెట్లు పడగొట్టాడు. బ్యాటింగ్లో ఒక సెంచరీ, 6 హాఫ్ సెంచరీలతో 44.61 సగటుతో 937 పరుగులు కూడా సాధించాడు. గత నెలలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన రెండో వన్డే నుంచి సుందర్ తొడ కండరాల గాయంతో ఆటకు దూరమయ్యాడు. "వాషింగ్టన్ జట్టుతో కలిస్తే 16వ సభ్యుడు అవుతాడు. అయితే పూర్తిస్థాయిలో ఫిట్నెస్ లేకుండా.. శ్రీలంకతో రెండో టెస్టుకు పంపడం ప్రయోజనకరమా కాదా అని అంచనా వేయాల్సి ఉంది. వచ్చే వారం సమగ్ర సమీక్ష జరుగుతుంది. ఇందులో శ్రీలంకలో జట్టు పరిస్థితి ఎలా ఉందనేది కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.." అని బీసీసీఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
శనివారం నుంచి శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్ ఆరంభంకానుంది. శ్రీలంకపై తమ 18 ఏళ్ల అజేయ రికార్డును నిలబెట్టుకోవడం టీమిండియాకు పెద సవాలుగా మారనుంది. భారత్-శ్రీలంక టెస్ట్ మ్యాచ్లను బుల్లితెరలో సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ ఛానల్స్లో, ఓటీటీ ప్రేక్షకులు సోనీలివ్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు.