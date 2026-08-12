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రేపే శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్‌.. టీమిండియాకు మరో షాక్..!

India vs Sri Lanka: శనివారం నుంచి శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్ ప్రారంభం కానుండగా.. తొడ కండరాల గాయంతో బాధపడుతున్న స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఈ సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం అతడిని శ్రీలంకకు పంపే ఆలోచనలో యాజమాన్యం లేనట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 12, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:55 PM IST
రేపే శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్‌.. టీమిండియాకు మరో షాక్..!
Image Credit: India vs Sri Lanka (Source: BCCI/X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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రేపే శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్‌.. టీమిండియాకు మరో షాక్..!
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