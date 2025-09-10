India vs UAE: దుమ్మురేపిన టీమిండియా.. పసికూన చిత్తు చిత్తు.. విన్నింగ్ షాట్ తో అదరగొట్టిన హీరో..!!

India vs UAE T20 Cricket Match: ఆసియ కప్ టీ20 టోర్నీలో భారత్ మరోసారి తన శక్తిని చాటుకుంది. యూఏఈతో ఏకపక్షంగా సాగిన మ్యాచులో 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. టాస్ ఓడిపోయి మొదట బ్యాటింగ్ కు దిగిన యూఏఈ జట్టు 13.1ఓవర్లలో 57 పరుగులకు కుప్పకూలింది. తర్వాత బ్యాటింగ్ కు దిగిన భారత్ 4.3 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. అభిషేక్ శర్మ 30, శుభమన్ గిల్ 20 పరుగులతో చెలరేగారు. 3.5ఓవర్లలో అభిషే్ శర్మ క్యాచ్ ఔట్ అవ్వగా..కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాటౌట్ గా నిలిచాడు.
ఆసియ కప్ టీ20 టోర్నీలో భారత క్రికెట్ జట్టు మరోసారి తన శక్తిని చాటుకుంది. యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమిండియా అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తూ ఘన విజయం సాధించింది. ఆట ఆరంభం నుంచే భారత ఆటగాళ్లు ఆధిపత్యం చూపించారు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్, ప్రతి విభాగంలోనూ సమతూకం కనబరుస్తూ విజయం వైపు దూసుకెళ్లారు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టు శుభారంభం చేసింది. ఓపెనర్లు జాగ్రత్తగా ఆడుతూ పరుగులను క్రమంగా పెంచుకున్నారు. మిడ్ఆర్డర్లోకి వచ్చిన ఆటగాళ్లు కూడా దూకుడుతో రాణించారు. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. చివరి ఓవర్లలో ఫినిషర్లు భారీ షాట్లతో జట్టుకు మరింత బలమైన స్కోరు అందించారు.
లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి వచ్చిన యూఏఈ జట్టుపై భారత బౌలర్లు తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారు. పేసర్లు వేగంతో, స్పిన్నర్లు చాకచక్యంగా బౌలింగ్ చేశారు. ఫీల్డర్లు కూడా అద్భుతంగా స్పందించి కీలక క్యాచ్లు పట్టారు. ఫలితంగా యూఏఈ జట్టు పెద్దగా రాణించలేకపోయింది. చివరికి భారీ తేడాతో టీమిండియా విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో సిరీస్లో భారత్ బలమైన స్థాయికి చేరింది. మరోవైపు ఈ విజయంతో జట్టు ఆత్మవిశ్వాసం మరింతగా పెరిగింది. టోర్నమెంట్లో ముందున్న మ్యాచ్లకు ఇది మంచి బూస్ట్గా మారిందని చెప్పవచ్చు
యూఏఈ జట్టులో ఓపెనర్ అలీషాన్ షరాపు 22 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్ గా నిలిచాడు. కెప్టెన్ మహమ్మద్ వసీమ్ 19 పరుగులు చేశాడు. మిగతా బ్యాటర్లంతా సింగిల్ డిజిట్లకే పరిమితమయ్యారు. తొలి మూడు ఓవర్లు దూకుడుగా ఆడిన యూఏఈ బ్యాటర్లు.. ఆ తర్వాత తేలిపోయారు. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్ నాలుగు వికెట్లతో రాణించాడు. శివమ్ దూబె మూడు, బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి తలో వికెట్ తీసుకున్నారు.
