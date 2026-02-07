English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • India Vs USA Match: టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా విజయం..పోరాడి ఓడిన యూఎస్ఏ!

India Vs USA Match: టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా విజయం..పోరాడి ఓడిన యూఎస్ఏ!

India Vs USA T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. ప్రత్యర్థి జట్టు యూఏఎస్ గట్టి పోటీని ఇచ్చినా.. చివరికి విజయం భారత్‌ను వరించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 7, 2026, 10:44 PM IST

India Vs USA Match: టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా విజయం..పోరాడి ఓడిన యూఎస్ఏ!

India Vs USA T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. ప్రత్యర్థి జట్టు యూఏఎస్ గట్టి పోటీని ఇచ్చినా.. చివరికి విజయం భారత్‌ను వరించింది. 162 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన యూఎస్ఏ టీమ్.. భారత బౌలర్ల ధాటికి 29 పరుగుల తేడాతో పరాజయం పాలైంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ, టీమ్ఇండియా లాంటి బలమైన జట్టుతో యూఎస్ఏ పోరాడిన విధానానికి ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదారాభిమానాలు లభించాయి. టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న యూఎస్ఏ.. భారత బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో ఒకింత విజయం సాధించారు. అయితే టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును గట్టెక్కించాడు. 

162 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన యూఎస్ఏ టీమ్‌కు ఆదిలోనే భారత బౌలర్ల రూపంలో అడ్డు తగిలింది. గౌస్ (6), ఎస్ఆర్ ముక్కమల్ల (2), ఎండీ పటేల్ (0) (కెప్టెన్) వెంటనే వెనుదిరిగినా.. మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు మిలింద్ కుమార్ (34), కృష్ణమూర్తి (37) పోరాడి పెవిలీయన్ చేరారు.  ఆ తర్వాత వచ్చిన శుభమ్ (37) చివర్లో బ్యాట్‌తో మెరుపులు మెరిపించినా అప్పటికే అమెరికా ఓటమికి చేరువైంది. 

యూఎస్ఏపై భారత బౌలర్లు విరుచుకుపడ్డారు. సిరాజ్ 3 వికెట్లు.. అర్షదీప్ సింగ్, అక్షర్ పటేల్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా.. స్పిన్నర్ వరుణ్ 1 వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

భారత ఇన్నింగ్స్..
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ కు దిగిన టీమ్‌ఇండియాకు తొలి మ్యాచ్‌లోనే అమెరికా (USA) గట్టి పోటీని ఇచ్చింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 161 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ వీరోచిత ఇన్నింగ్స్‌తో జట్టును ఆదుకున్నాడు. ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఒంటరి పోరాటం చేసి భారత్‌కు గౌరవప్రదమైన స్కోరు అందించాడు.

తొలి మ్యాచ్‌లోనే భారత టాపార్డర్ తడబడటంతో బాధ్యత తీసుకున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్ (84)* మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ముఖ్యంగా ఇన్నింగ్స్ ఆఖరి రెండు ఓవర్లలో గేర్ మార్చిన స్కై, వరుసగా 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు బాది స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అతనికి తోడుగా తిలక్ వర్మ (25), ఇషాన్ కిషన్ (20) పర్వాలేదనిపించారు.

సూర్య ఒకవైపు నిలకడగా ఆడినా, మిగిలిన బ్యాటర్లు అమెరికా బౌలర్ల ధాటికి పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు. అభిషేక్ శర్మ, శివమ్ దూబే ఇద్దరూ గోల్డెన్ డక్ (తొలి బంతికే అవుట్)గా వెనుదిరగడం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేసింది. రింకు సింగ్ (6), హార్దిక్ పాండ్య (5), అర్ష్‌దీప్ సింగ్ (4) వంటి ఫినిషర్లు కనీసం రెండంకెల స్కోరు కూడా చేయలేకపోయారు. చివరి బంతికి వరుణ్ చక్రవర్తి రనౌట్ అవ్వడంతో భారత్ 9 వికెట్లు కోల్పోయింది.

పసికూనగా భావించిన అమెరికా జట్టు భారత బ్యాటర్లను బాగా వణికించింది. అమెరికా బౌలర్ షాడ్లీ అద్భుత స్పెల్‌తో 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఒకే ఓవర్‌లో మూడు వికెట్లు తీసి భారత ఇన్నింగ్స్‌ను దెబ్బతీశాడు. హర్మీత్ సింగ్ 2 వికెట్లు తీయగా, అలీ ఖాన్, మొహ్సిన్ ఖాన్‌లకు తలో వికెట్ దక్కింది.

