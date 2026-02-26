India vs Zimbabwe Highlights: టీ 20 ప్రపంచకప్లో అజేయంగా దూసుకెళ్తున్న టీమిండియా దక్షిణాఫ్రికా రూపంలో ఎదురుదెబ్బ ఎదురవగా.. ఓటమి నుంచి గొప్పగా పుంజుకుని ఆడి జింబాబ్వేను చిత్తు చేసింది. భారీ పరుగులు సాధించిన భారత బ్యాటర్లు.. అనంతరం అదే స్థాయిలో బౌలర్లు రెచ్చిపోవడంతో జింబాబ్వే 72 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. టీ20 ప్రపంచకప్లో జరిగిన సూపర్ 8 రెండో మ్యాచ్లో భారత్ అద్భుతంగా ఆడి సెమీస్లో ముందడుగు వేసింది.
చెపాక్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 256 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు, మిడిలార్డర్ బ్యాటర్లు రాణించడంతో భారత్ భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. డకౌట్ల గండాన్ని అధిరోహించిన అభిషేక్ శర్మ ఈ మ్యాచ్లో 30 బంతులకు 55 పరుగులు చేసి రాణించాడు. హార్దిక్ పాండ్యా 23 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. సంజూ శామ్సన్ 24 స్కోర్తో పర్వాలేదనిపించగా.. ఇషాన్ కిషన్ (38), సూర్యకుమార్ యాదవ్ 33 పరుగులతో కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆఖరులో తిలక్ వర్మ 44 పరుగులు ఆడి అదరగొట్టాడు. భారత బ్యాటింగ్ దళాన్ని జింబాబ్వే దెబ్బతీయలేకపోయింది. అతి కష్టంగా నాలుగు వికెట్లు తీసింది. రిచర్డ్ నరావా, బ్లెస్సింగ్ ముజరాబని, టినోటెండా మపోసా, సికిందర్ రజా తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి దిగిన జింబాబ్వే తడబడింది. సూపర్ 8 తొలి మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ను భారీ తేడాతో ఓడించిన జింబాబ్వే బ్యాటర్లు ఎంతో ఉత్సాహంతో గ్రౌండ్లోకి దిగగా భారత బౌలర్ల దాడిని తట్టుకోలేకపోయారు. ఓపెనర్ బ్రియాన్ బెనెట్ అద్భుతమైన పోరాటం చేసినా మిగతా బ్యాటర్లు సహకరించకపోవడంతో జట్టు ఓటమిని చవిచూసింది. రియాన్ బర్ల్ డకౌట్ కాగా.. డియాన్ మేర్స్ 6 పరుగులు చేశాడు. మరుమణి (2), కెప్టెన్ సికిందర్ రజా 31 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. పవర్ ప్లే నుంచి పరుగులు తీయడానికి జింబాబ్వే బ్యాటర్లు కష్టపడ్డారు. భారత బౌలర్లు వెంట వెంటనే వికెట్లు తీయకపోయినా పరుగులను మాత్రం భారీగా నియంత్రించారు.
అద్భుతం చేసిన బౌలర్లు
జట్టును సెమీస్లో నిలిపేందుకు బ్యాటర్లు తమ వంతు కృషి చేయగా.. బౌలర్లు కూడా అదే స్థాయిలో అద్భుతం చేశారు. ఒక్క శివమ్ దూబే మినహా మిగతా బౌలర్లందరూ పరుగులు ఇవ్వలేదు. బ్యాటర్ను ఏమాత్రం ఊపిరి పీల్చుకోకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. వికెట్లు వెంట వెంటనే తీయకున్నా పవర్ ప్లే నుంచి పరుగులను నియంత్రించారు. హర్ష్ దీప్ మూడు వికెట్లు తీసి జట్టు విజయంలో కీలక భూమిక పోషించగా.. వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
