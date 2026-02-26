English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND vs ZIM: చెపాక్‌లో భారత్ చేతిలో జింబాబ్వే చిత్తు.. టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్‌ ఆశలు సజీవం

IND vs ZIM: చెపాక్‌లో భారత్ చేతిలో జింబాబ్వే చిత్తు.. టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్‌ ఆశలు సజీవం

India Thrash Zimbabwe By 72 Runs And T20 World Cup 2026 Semi Final Race Alive: దక్షిణాఫ్రికాతో ఎదురుదెబ్బ ఎదుర్కొన్న భారత జట్టు అద్భుతంగా పుంజుకుని సమిష్టి పోరాటంతో జింబాబ్వేను చిత్తుచేసింది. చెపాక్‌లో పరుగుల మోత మోగించి భారీ తేడాతో ప్రత్యర్థిని చిత్తు చేసిన టీమిండియా టీ20 ప్రపంచకప్‌లో సెమీస్‌ అవకాశాలను పటిష్టం చేసుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 26, 2026, 10:45 PM IST

Trending Photos

AP Pension Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ పెన్షన్ దారులకు శుభవార్త.. ఒకరోజు ముందే డబ్బులు..!
5
AP Pension News
AP Pension Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ పెన్షన్ దారులకు శుభవార్త.. ఒకరోజు ముందే డబ్బులు..!
OTT: కేంద్రం కీలకనిర్ణయం.. అశ్లీల కంటెంట్‌ ప్రసారం చేస్తోన్న ఆ 5 ఓటీటీలు బ్యాన్‌..!
5
India OTT ban news
OTT: కేంద్రం కీలకనిర్ణయం.. అశ్లీల కంటెంట్‌ ప్రసారం చేస్తోన్న ఆ 5 ఓటీటీలు బ్యాన్‌..!
Uday Kiran: ఉదయ్ కిరణ్ కి - అతని భార్యకి మధ్యలో చిచ్చుపెట్టిన స్టార్ హీరో నాని..!
6
Uday Kiran viral video
Uday Kiran: ఉదయ్ కిరణ్ కి - అతని భార్యకి మధ్యలో చిచ్చుపెట్టిన స్టార్ హీరో నాని..!
Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
6
March 2026 bank holidays
Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
IND vs ZIM: చెపాక్‌లో భారత్ చేతిలో జింబాబ్వే చిత్తు.. టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్‌ ఆశలు సజీవం

India vs Zimbabwe Highlights: టీ 20 ప్రపంచకప్‌లో అజేయంగా దూసుకెళ్తున్న టీమిండియా దక్షిణాఫ్రికా రూపంలో ఎదురుదెబ్బ ఎదురవగా.. ఓటమి నుంచి గొప్పగా పుంజుకుని ఆడి జింబాబ్వేను చిత్తు చేసింది. భారీ పరుగులు సాధించిన భారత బ్యాటర్లు.. అనంతరం అదే స్థాయిలో బౌలర్లు రెచ్చిపోవడంతో జింబాబ్వే 72 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో జరిగిన సూపర్‌ 8 రెండో మ్యాచ్‌లో భారత్‌ అద్భుతంగా ఆడి సెమీస్‌లో ముందడుగు వేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: YS Jagan: పూజారి ఇచ్చిన తీర్థం పడేసిన వైఎస్ జగన్‌.. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు

చెపాక్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 256 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు, మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్లు రాణించడంతో భారత్‌ భారీ స్కోర్‌ నమోదు చేసింది. డకౌట్ల గండాన్ని అధిరోహించిన అభిషేక్‌ శర్మ ఈ మ్యాచ్‌లో 30 బంతులకు 55 పరుగులు చేసి రాణించాడు. హార్దిక్‌ పాండ్యా 23 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. సంజూ శామ్‌సన్‌ 24 స్కోర్‌తో పర్వాలేదనిపించగా.. ఇషాన్‌ కిషన్‌ (38), సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ 33 పరుగులతో కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. ఆఖరులో తిలక్‌ వర్మ 44 పరుగులు ఆడి అదరగొట్టాడు. భారత బ్యాటింగ్‌ దళాన్ని జింబాబ్వే దెబ్బతీయలేకపోయింది. అతి కష్టంగా నాలుగు వికెట్లు తీసింది. రిచర్డ్‌ నరావా, బ్లెస్సింగ్‌ ముజరాబని, టినోటెండా మపోసా, సికిందర్‌ రజా తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

Also Read: Cardiac Arrest: తొమ్మిదేళ్ల బాలికకు గుండెపోటు.. పాఠశాలలో కుప్పకూలి హఠాన్మరణం

భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి దిగిన జింబాబ్వే తడబడింది. సూపర్‌ 8 తొలి మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్‌ను భారీ తేడాతో ఓడించిన జింబాబ్వే బ్యాటర్లు ఎంతో ఉత్సాహంతో గ్రౌండ్‌లోకి దిగగా భారత బౌలర్ల దాడిని తట్టుకోలేకపోయారు. ఓపెనర్‌ బ్రియాన్‌ బెనెట్‌ అద్భుతమైన పోరాటం చేసినా మిగతా బ్యాటర్లు సహకరించకపోవడంతో జట్టు ఓటమిని చవిచూసింది. రియాన్‌ బర్ల్‌ డకౌట్‌ కాగా.. డియాన్‌ మేర్స్‌ 6 పరుగులు చేశాడు. మరుమణి (2), కెప్టెన్‌ సికిందర్‌ రజా 31 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. పవర్‌ ప్లే నుంచి పరుగులు తీయడానికి జింబాబ్వే బ్యాటర్లు కష్టపడ్డారు. భారత బౌలర్లు వెంట వెంటనే వికెట్లు తీయకపోయినా పరుగులను మాత్రం భారీగా నియంత్రించారు.

Also Read: Nellore Mayor: నెల్లూరు కార్పొరేషన్‌పై ఎగిరిన టీడీపీ జెండా.. పంతం నెగ్గించుకున్న కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి

అద్భుతం చేసిన బౌలర్లు
జట్టును సెమీస్‌లో నిలిపేందుకు బ్యాటర్లు తమ వంతు కృషి చేయగా.. బౌలర్లు కూడా అదే స్థాయిలో అద్భుతం చేశారు. ఒక్క శివమ్‌ దూబే మినహా మిగతా బౌలర్లందరూ పరుగులు ఇవ్వలేదు. బ్యాటర్‌ను ఏమాత్రం ఊపిరి పీల్చుకోకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. వికెట్లు వెంట వెంటనే తీయకున్నా పవర్‌ ప్లే నుంచి పరుగులను నియంత్రించారు. హర్ష్‌ దీప్‌ మూడు వికెట్లు తీసి జట్టు విజయంలో కీలక భూమిక పోషించగా.. వరుణ్‌ చక్రవర్తి, అక్షర్‌ పటేల్‌, శివమ్‌ దూబే తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

IND vs ZIMT20 World Cup 2026cricketsportsSurya Kumar Yadav

Trending News