/Shreyas Iyer: జింబాబ్వేపై భారీ విజయం.. టీ20 ప్రపంచకప్‌ తర్వాత తొలి సిరీస్‌ నెగ్గిన భారత్‌!

Team India Clinch T20 Series: టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత జరిగిన ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్తో సిరీస్లు కోల్పోయిన భారత జట్టు.. జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న సిరీస్లో సత్తా చాటింది. మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో వరుసగా రెండింటిలో విజయం సాధించిన టీమిండియా సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో భారత జట్టు తొలి టీ20 సిరీస్ను గెలవడం విశేషం. రెండో మ్యాచ్లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన భారత జట్టు గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Game set and match ✅
A comprehensive and dominant 9⃣0⃣-run victory for #TeamIndia 🥳👏
With that they clinch the #ZIMvIND T20I series by 2⃣-0⃣ with one game to play 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d pic.twitter.com/0hfpuJ6aCx
ఓవర్లు పూర్తికాకముందే
భారత్ విధించిన 219 పరుగుల లక్ష్యాన్ని జింబాబ్వే ఛేదించలేక ఓవర్లు పూర్తికాకముందే కుప్పకూలింది. 17.5 ఓవర్లలో 129 పరుగులకే పరిమితమై జింబాబ్వే సిరీస్ను కోల్పోయింది. భారత బౌలర్ల దెబ్బకు మరోసారి ప్రత్యర్థి చేతులెత్తేసింది. ఇషాన్ కిషన్ (81), తిలక్ వర్మ (60) భారీ ఇన్నింగ్స్తో అంతకుముందు ఆడిన భారత్ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 219 పరుగులు చేసింది. ఇక ఈనెల 27వ తేదీన జరగనున్న మూడో మ్యాచ్ను కూడా సొంతం చేసుకుని వైట్వాష్ చేయాలని భారత్ చూస్తుండగా.. చివరి మ్యాచ్లో అయినా విజయం సాధించి పరువు కాపాడుకోవాలని జింబాబ్వే చూస్తోంది.
ఓపెనర్లు తక్కువ పరుగులకే
టాస్ ఓడిపోయి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టులో ఓపెనర్లు తక్కువ పరుగులకే ఔటయ్యారు. అభిషేక్ శర్మ తక్కువ స్కోర్తో (8) మరోసారి నిరాశపర్చగా.. గత మ్యాచ్లో తొలి అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేసిన బేబీ బాస్ వైభవ్ సూర్యవంశీ 20 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. ఇద్దరు ఓపెనర్లు మైదానం వీడిన తర్వాత ఇషాన్ కిషన్ చెలరేగి ఆడాడు. 44 బంతుల్లో 81 పరుగులు చేసి సత్తా చాటాడు. 9 ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో ప్రత్యర్థి గడ్డపై బ్యాట్తో రాణించాడు. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 25 పరుగులు జోడించగా.. తెలంగాణ పోరడు తిలక్ వర్మ మరోసారి అదిరే ప్రదర్శన చేశాడు. 29 బంతుల్లో 60 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. 5 ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లతో దూకుడుగా ఆడాడు. శ్రేయస్, తిలక్ కలిసి 50 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. రింకూ సింగ్ 12 పరుగులు చేయగా.. 6 పరుగులు చేసిన శివమ్ దూబే ఇంకా క్రీజులో ఉన్నాడు.
కెప్టెన్ మినహా
తొలి మ్యాచ్ ఓడిన తర్వాత కూడా జింబాబ్వే బౌలర్లలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. భారత బ్యాటింగ్ దళాన్ని దెబ్బతీయడంలో కొంత తడబడ్డారు. కెప్టెన్ సికందర్ రజా మినహా బౌలర్లందరూ తలా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు. బ్లెస్సింగ్ మజరబ్బానీ, రిచర్డ్ నరవా, బ్రాడ్ ఎవన్స్, నెయిమన్ నెమ్హురి, బ్రియాన్ బెనెట్ వికెట్లు తీశారు. నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్లో బౌలింగ్తో మరింత సత్తా చాటాల్సి ఉండాల్సి ఉంది.
సిరీస్ సొంతం చేసుకోవాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో జింబాబ్వే బ్యాటర్లు పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా భారీ స్కోర్ నమోదు చేయకపోవడంతో 90 పరుగుల తేడాతో మ్యాచ్ను కోల్పోయారు. అది కూడా ఓవర్లు పూర్తిగా ఆడలేదు. బెన్ కరన్ ఒక్క పరుగే చేయగా.. కెప్టెన్ సికందర్ జా డకౌటయ్యాడు. ఓపెనర్గా దిగిన బ్రియాన్ బెనెట్ 32 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించగా.. డియాన్ మేయర్స్ (12), రియాన్ బర్ల్ (20), వెస్లీ మధెవరె (2), తడివనషె మరుమణి (24), బ్రాడ్ ఎవన్స్ (3), నరవా (1) బ్లెస్సింగ్ (7) అతి స్వల్ప స్కోర్ చేశారు.
బంతితో రఫ్ఫాడించిన అభిషేక్
రెండో మ్యాచ్లోనూ భారత బౌలర్లు అదరగొట్టారు. జింబాబ్వే బ్యాటర్లను వెంట వెంటనే గ్రౌండ్ నుంచి పంపించేశారు. బ్యాటింగ్లో విఫలమైన అభిషేక్ శర్మ బౌలింగ్లో మాత్రం అదరగొట్టాడు. 2.5 బంతులు వేసిన ఈ బ్యాటర్ మూడు వికెట్లు తీసి అందరినీ విస్మయానికి గురి చేశాడు. ప్రయోగాత్మకంగా అభిషేక్తో బౌలింగ్ వేయించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇక అరంగేట్ర మ్యాచ్లోనే అదిరిపోయే బంతులు వేసిన యశ్ ఠాకూర్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. మరో యువ బౌలర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ రెండు వికెట్లు తీయగా.. రవి బిష్ణోయ్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.