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Shreyas Iyer: జింబాబ్వేపై భారీ విజయం.. టీ20 ప్రపంచకప్‌ తర్వాత తొలి సిరీస్‌ నెగ్గిన భారత్‌!

India Win By 90 Rruns And Clinch T20 Series Against Zimbabwe With 2-0: టీ20 ప్రపంచకప్‌ తర్వాత వరుస సిరీస్‌లు ఓడిన భారత జట్టు ఎట్టకేలకు తొలి సిరీస్‌ను గెలిచింది. జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో వరుసగా రెండు విజయాలతో భారత్‌ సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకుంది. కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ తొలి సిరీస్‌ను గెలవడం విశేషం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 25, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:26 PM IST
Shreyas Iyer: జింబాబ్వేపై భారీ విజయం.. టీ20 ప్రపంచకప్‌ తర్వాత తొలి సిరీస్‌ నెగ్గిన భారత్‌!
Image Credit: India vs Zimbabwe 2nd T20I Highlights (Source: BCCI X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Shreyas Iyer: జింబాబ్వేపై భారీ విజయం.. టీ20 ప్రపంచకప్‌ తర్వాత తొలి సిరీస్‌ నెగ్గిన భారత్‌!
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