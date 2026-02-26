English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India Vs Zimbabwe Match Preview: చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియం నేడు బ్లూ జెర్సీలతో నిండిపోనుంది. టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్-8లో టీమ్ఇండియా ఈ రోజు కీలక మ్యాచ్ ఆడనుంది. టోర్నీ సెమీఫైనల్‌కు వెళ్లేందుకు ఈ మ్యాచ్ చావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన సమయం సూర్యసేన ఎదురుకొంటోంది. జింబాబ్వేతో జరిగే ఈ మ్యాచ్‌లో తప్పనిసరిగా గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఉండడం వల్ల అభిమానుల్లో కూడా అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 26, 2026, 03:31 PM IST

IND Vs ZIM Playing 11: జింబాబ్వేతో నేడు చావోరేవో..స్టార్ బ్యాటర్ స్థానంలో సంజూకి చోటు?! టీమ్ఇండియా తుదిజట్టు ఇదే!

India Vs Zimbabwe Match Preview: చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియం నేడు బ్లూ జెర్సీలతో నిండిపోనుంది. టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్-8లో టీమ్ఇండియా ఈ రోజు కీలక మ్యాచ్ ఆడనుంది. టోర్నీ సెమీఫైనల్‌కు వెళ్లేందుకు ఈ మ్యాచ్ చావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన సమయం సూర్యసేన ఎదురుకొంటోంది. జింబాబ్వేతో జరిగే ఈ మ్యాచ్‌లో తప్పనిసరిగా గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఉండడం వల్ల అభిమానుల్లో కూడా అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. మరోవైపు ప్రత్యర్థి జట్టు కూడా బలంగా కనిపించడం వల్ల ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్‌లో మరింత టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

మ్యాచ్ సమాచారం:
టీ20 ప్రపంచకప్‌‌ సూపర్-8లో భాగంగా నేడు అనగా ఫిబ్రవరి 26న భారత్, జింబాబ్వే మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.  భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:00 గంటలకు (IST) చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియం ఈమ్యాచ్‌కు వేదిక కానుంది. సెంట్రల్ పిచ్ (నెం. 5)పై మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇది నల్లరేగడి నేల పిచ్.. గత మ్యాచ్‌ల్లో ఈ పిచ్ ‌పై జరిగిన స్కోర్లు 200 వరకు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఈ పిచ్‌లో జరిగే మ్యాచ్‌ బ్యాటర్లకు పండగే.

భారత జట్టు
భారత బ్యాటింగ్ లైనప్‌పై ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా టాప్-ఆర్డర్ విఫలం కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. లెఫ్ట్-రైట్ కాంబినేషన్ కోసం సంజు శామ్సన్ తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు తన తండ్రి అనారోగ్యం కారణంగా జట్టుకు దూరమైన రింకూ, బుధవారం సాయంత్రం తిరిగి జట్టుతో చేరాడు. జింబాబ్వేలో ఎక్కువ మంది కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్లు ఉన్నందున అక్షర్ పటేల్ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

టీమ్ఇండియా జట్టు అంచనా..
అభిషేక్ శర్మ, సంజు శామ్సన్ (wk), ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (c), శివం దుబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ CV, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.

జింబాబ్వే తుదిజట్టు విశ్లేషణ..
వెస్టిండీస్ చేతిలో ఓటమి తర్వాత జింబాబ్వే కూడా ఇప్పుడు గెలిచి తీరాల్సిన స్థితిలో ఉంది. ముంబై మ్యాచ్‌లో గాయపడిన కెప్టెన్ సికందర్ రజా కోలుకున్నాడు, అతను 100% ఆడుతున్నట్లు జట్టు వర్గాలు తెలిపాయి. జింబాబ్వేలో వైవిధ్యమైన బౌలింగ్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా లెగ్ స్పిన్నర్ ర్యాన్ బర్ల్ భారత్‌కు సవాల్ విసరే అవకాశం ఉంది.

జింబాబ్వే తుదిజట్టు అంచనా..
బ్రియాన్ బెన్నెట్, తడివానాషే మరుమాని (wk), డియోన్ మైయర్స్, ర్యాన్ బర్ల్, సికందర్ రాజా (c), టోనీ మున్యోంగా, తషింగా ముసేకివా, బ్రాడ్ ఎవాన్స్, గ్రేమ్ క్రీమర్, రిచర్డ్ న్గారావ, బ్లెస్సింగ్ ముజారబాని.

మీకు తెలుసా?
1) ఈ ప్రపంచకప్‌లో భారత ఓపెనింగ్ వికెట్ సగటు కేవలం 6.80 మాత్రమే. ఇది అన్ని జట్ల కంటే తక్కువ.

2) 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు T20Iలలో 1748 పరుగులతో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా బెన్నెట్ రికార్డు సృష్టించాడు.

3)భారత్ తరపున బుమ్రా (33), అర్ష్‌దీప్ (32) వికెట్లతో టాప్ ఫామ్‌లో ఉన్నారు.

దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓటమి తర్వాత సెమీఫైనల్ బెర్త్ కోసం నెట్ రన్ రేట్ (-3.800) కీలకం కానుంది. కాబట్టి జింబాబ్వేపై భారీ విజయం సాధించడం టీమ్ ఇండియాకు అత్యవసరం.
 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

