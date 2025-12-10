English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • T20I Series: శ్రీలంక‌తో టీ20 సిరీస్‌.. టీమిండియా ఉమెన్స్ టీమ్ ఇదే.. ఇద్ద‌రు తెలుగ‌మ్మాయిల‌కు చోటు..!

T20I Series: శ్రీలంక‌తో టీ20 సిరీస్‌.. టీమిండియా ఉమెన్స్ టీమ్ ఇదే.. ఇద్ద‌రు తెలుగ‌మ్మాయిల‌కు చోటు..!

IND-W vs SL-W: మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ 2026 విజేతగా నిలిచిన భారత జట్టు.. ఈ మెగా టోర్నీ తర్వాత తొలి సిరీస్‌కు సన్నద్ధమైంది. డిసెంబర్ 21 నుంచి శ్రీలంకతో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్‌లో పాల్గొనబోయే జట్టును భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ప్రకటించింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:35 PM IST

Trending Photos

Sushanth: 39 ఏళ్ల వయసులో మీనాక్షి చౌదరి తో సుశాంత్ పెళ్లి ఖరారు.. నాగచైతన్య, శోభితతో సహా గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన హీరో..!
5
Sushanth Marriage
Sushanth: 39 ఏళ్ల వయసులో మీనాక్షి చౌదరి తో సుశాంత్ పెళ్లి ఖరారు.. నాగచైతన్య, శోభితతో సహా గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన హీరో..!
8th Pay Commission Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
Geyser: గీజర్‌ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!
5
geyser safety tips
Geyser: గీజర్‌ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!
Paakashala Pantham: ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో కొత్త మూవీ.. రమ్యకృష్ణ, ఐశ్వర్య రాజేష్&#039;పాకశాల పంతం&#039;
5
Paakashala Pantham
Paakashala Pantham: ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో కొత్త మూవీ.. రమ్యకృష్ణ, ఐశ్వర్య రాజేష్'పాకశాల పంతం'
T20I Series: శ్రీలంక‌తో టీ20 సిరీస్‌.. టీమిండియా ఉమెన్స్ టీమ్ ఇదే.. ఇద్ద‌రు తెలుగ‌మ్మాయిల‌కు చోటు..!

India Women's squad for Sri Lanka T20I series announced: ప్రపంచకప్‌ విజయం తర్వాత భారత మహిళల జట్టు.. తమ మొదటి సిరీస్‌కు సిద్ధమైంది. డిసెంబ‌ర్ 21 నుంచి భార‌త్, శ్రీలంక మ‌హిళ‌ల జ‌ట్ల‌ మ‌ధ్య ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్‌లోపాల్గొనే భార‌త మ‌హిళా జ‌ట్టును సెల‌క్ట‌ర్లు ప్ర‌క‌టించారు. మొత్తం 15 మంది ప్లేయ‌ర్ల‌కు.. ఇందులో చోటు దక్కింది. ఈ సిరీస్‌కు హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనుండగా.. స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన వైస్ కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టనుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ జట్టులో వన్డే ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్టులో భాగమైన చాలా మంది క్రీడాకారిణులు కూడా ఉన్నారు. ముంబై వికెట్ కీప‌ర్ జి.క‌మ‌లిని, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ లెఫ్టార్మ్ స్పిన్న‌ర్ వైష్ణ‌వి శ‌ర్మ‌లు తొలిసారి జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. అంతేకాకుండా మన తెలుగు అమ్మాయిలు శ్రీచ‌ర‌ణి, అరుంధ‌తి రెడ్డిలు కూడా జ‌ట్టులో త‌మ స్థానాల‌ను నిలుపుకున్నారు. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్‌లో ఆడిన రాధా యాదవ్, యాస్టికా భాటియా, సయాలి సత్ఘారే.. ఈ సిరీస్‌కు ఎంపిక కాలేదు.

సిరీస్ వివరాలు ఇవే..
భారత్, శ్రీలంక మహిళల జట్ల మధ్య మొత్తం 5 టీ20 మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. ఈ సిరీస్ డిసెంబర్ 21న ప్రారంభమై డిసెంబర్ 30న ముగుస్తుంది.

వేదికలు..
విశాఖపట్నం, తిరువనంతపురం వేదికలుగా మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి.

శ్రీలంక‌తో టీ20 సిరీస్‌కు భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు ఇదే..
హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ , స్నేహ రాణా, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ , షఫాలీ వర్మ, హర్లీన్ డియోల్, అమంజోత్ కౌర్, అరుంధతి రెడ్డి , క్రాంతి సింఘ్‌హూడ్, రేణుక్ థాకౌర్, రేణుక్ థాకౌర్ ఎన్ శ్రీ చరణి, వైష్ణవి శర్మ.

టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్ ఇదే..
1. తొలి టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబ‌ర్ 21 (వైజాగ్‌)
2. రెండవ టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబ‌ర్ 23 (వైజాగ్‌)
3. మూడవ టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబ‌ర్ 26 (తిరువనంతపురం)
4. నాలుగవ టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబ‌ర్ 28 (తిరువనంతపురం)
5. ఐదవ టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబ‌ర్ 30 (తిరువనంతపురం)

Also Read: Hardik Pandya: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో ఆల్‌రౌండ‌ర్ హార్ధిక్ పాండ్యా అరుదైన మైలురాయి.. ఏంటంటే..?

Also Read: Tilak Varma: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో మన తెలుగోడు తిల‌క్ వ‌ర్మ అరుదైన ఘ‌న‌త‌..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Smriti MandhanaHarmanpreet KaurIndia vs srilankaIndia Women's Squad For Sri LankaHarmanpreet Kaur Captain

Trending News