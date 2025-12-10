India Women's squad for Sri Lanka T20I series announced: ప్రపంచకప్ విజయం తర్వాత భారత మహిళల జట్టు.. తమ మొదటి సిరీస్కు సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 21 నుంచి భారత్, శ్రీలంక మహిళల జట్ల మధ్య ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్లోపాల్గొనే భారత మహిళా జట్టును సెలక్టర్లు ప్రకటించారు. మొత్తం 15 మంది ప్లేయర్లకు.. ఇందులో చోటు దక్కింది. ఈ సిరీస్కు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనుండగా.. స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన వైస్ కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టనుంది.
ఈ జట్టులో వన్డే ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్టులో భాగమైన చాలా మంది క్రీడాకారిణులు కూడా ఉన్నారు. ముంబై వికెట్ కీపర్ జి.కమలిని, మధ్యప్రదేశ్ లెఫ్టార్మ్ స్పిన్నర్ వైష్ణవి శర్మలు తొలిసారి జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు. అంతేకాకుండా మన తెలుగు అమ్మాయిలు శ్రీచరణి, అరుంధతి రెడ్డిలు కూడా జట్టులో తమ స్థానాలను నిలుపుకున్నారు. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో ఆడిన రాధా యాదవ్, యాస్టికా భాటియా, సయాలి సత్ఘారే.. ఈ సిరీస్కు ఎంపిక కాలేదు.
సిరీస్ వివరాలు ఇవే..
భారత్, శ్రీలంక మహిళల జట్ల మధ్య మొత్తం 5 టీ20 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఈ సిరీస్ డిసెంబర్ 21న ప్రారంభమై డిసెంబర్ 30న ముగుస్తుంది.
వేదికలు..
విశాఖపట్నం, తిరువనంతపురం వేదికలుగా మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి.
శ్రీలంకతో టీ20 సిరీస్కు భారత మహిళల జట్టు ఇదే..
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ , స్నేహ రాణా, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ , షఫాలీ వర్మ, హర్లీన్ డియోల్, అమంజోత్ కౌర్, అరుంధతి రెడ్డి , క్రాంతి సింఘ్హూడ్, రేణుక్ థాకౌర్, రేణుక్ థాకౌర్ ఎన్ శ్రీ చరణి, వైష్ణవి శర్మ.
టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్ ఇదే..
1. తొలి టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబర్ 21 (వైజాగ్)
2. రెండవ టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబర్ 23 (వైజాగ్)
3. మూడవ టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబర్ 26 (తిరువనంతపురం)
4. నాలుగవ టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబర్ 28 (తిరువనంతపురం)
5. ఐదవ టీ20 మ్యాచ్ – డిసెంబర్ 30 (తిరువనంతపురం)
🚨 News 🚨#TeamIndia’s squad for the 5⃣-match T20I series against Sri Lanka Women announced.
More details - https://t.co/CS41IPCECP#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/uqavBNZpEL
— BCCI Women (@BCCIWomen) December 9, 2025
Also Read: Hardik Pandya: అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో ఆల్రౌండర్ హార్ధిక్ పాండ్యా అరుదైన మైలురాయి.. ఏంటంటే..?
Also Read: Tilak Varma: అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో మన తెలుగోడు తిలక్ వర్మ అరుదైన ఘనత..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook