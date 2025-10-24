English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Womens World Cup 2025: సెమీస్ చేరుకున్న టీమిండియా.. ప్ర‌త్య‌ర్థి ఎవ‌రో తెలుసా..?

Womens World Cup 2025: సెమీస్ చేరుకున్న టీమిండియా.. ప్ర‌త్య‌ర్థి ఎవ‌రో తెలుసా..?

Womens World Cup: మ‌హిళ‌ల వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2025 సెమీఫైన‌ల్‌కు చేరుకునే జ‌ట్లు ఏవో తేలిపోయాయి. ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్‌, ద‌క్షిణాఫ్రికాల త‌రువాత సెమీస్ చేరిన నాలుగో జ‌ట్టుగా భార‌త్ నిలిచింది. అక్టోబర్ 23న జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌పై భార‌త్ డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ద‌తిలో 53 ప‌రుగుల తేడాతో విజ‌యాన్ని అందుకుని సెమీస్‌లో అడుగుపెట్టింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 24, 2025, 05:00 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
5
Jio new prepaid plan
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
7
Prabhas House
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Womens World Cup 2025: సెమీస్ చేరుకున్న టీమిండియా.. ప్ర‌త్య‌ర్థి ఎవ‌రో తెలుసా..?

Womens World Cup 2025: సొంతగడ్డపై భారత మహిళల జట్టు ఎట్టకేలకు సెమీస్‌కు చేరుకుంది. వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌లు ఓడిపోయినప్పటికీ న్యూజిలాండ్‌పై  అక్టోబర్ 23న కీలక విజయాన్ని అందుకొని సెమీస్ బెర్త్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంది. ఇండియాతో పాటు ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికా జట్లు సెమీస్ కు అర్హత సాధించాయి. టోర్నీలో మిగిలిన మ్యాచ్‌లు నామమాత్రం కానున్నాయి. భారత్ విషయానికి వస్తే చివరి మ్యాచ్ ఆదివారం, అక్టోబర్ 26 బంగ్లాదేశ్‌తో తలపడాల్సి ఉంటుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ టోర్నీలో  మొద‌టి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో విజ‌యాన్ని సాధించిన ఇండియా.. ఆ త‌రువాత గాడిత‌ప్పింది. వ‌రుస‌గా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో ఓడిపోయింది. అయిన‌ప్ప‌టికి కివీస్‌పై విజ‌యంతో సెమీస్‌కు చేరుకుంది. ఇక ఇప్పుడు అంద‌రి దృష్టి సెమీస్‌లో భార‌త ప్ర‌త్య‌ర్థి ఎవ‌రు అన్న‌దానిపైనే ప‌డింది.

ప్ర‌స్తుతం ఆస్ట్రేలియా 11 పాయింట్ల‌తో ప‌ట్టిక‌లో అగ్ర‌స్థానంలో ఉంది. 10 పాయింట్ల‌తో ద‌క్షిణాఫ్రికా రెండో స్థానంలో ఉండ‌గా, 9 పాయింట్ల‌తో ఇంగ్లాండ్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఇక భార‌త్ 6 పాయింట్ల‌తో నాలుగో స్థానానికి చేరుకుంది. అన్ని జ‌ట్లు కూడా లీగ్ స్టేజీలో త‌మ చివ‌రి మ్యాచ్‌ల‌ను ఆడాల్సి ఉంది. ఈ క్ర‌మంలో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో టాప్‌-4 స్థానాల్లో మార్పులు చోటు చేసుకోవ‌చ్చు.

అయితే.. భార‌త్ త‌మ చివ‌రి మ్యాచ్‌లో విజ‌యం సాధించినా కూడా 8 పాయింట్లే ఉంటాయి. ఇప్పుడున్న పాయింట్ల ప్ర‌కారం చూసినా కూడా ఆస్ట్రేలియా, ద‌క్షిణాప్రికా, ఇంగ్లాండ్ జ‌ట్ల‌ను దాట‌లేదు. కాబ‌ట్టి నాలుగో స్థానంలోనే భార‌త్ సెమీస్‌లో అడుగుపెట్ట‌నుంది.

ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ నిబంధ‌న‌ల ప్ర‌కారం సెమీస్‌లో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో అగ్ర‌స్థానంలో నిలిచిన జ‌ట్టు నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన జ‌ట్టుతో త‌ల‌ప‌డాల్సి ఉంది. ప్ర‌స్తుతం ఆసీస్ అగ్ర‌స్థానంలో ఉంది. త‌మ చివ‌రి మ్యాచ్‌లో ఆసీస్ జ‌ట్టు ద‌క్షిణాఫ్రికాతో ఆడ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్ గెలిస్తే.. అగ్ర‌స్థానంతోనే సెమీస్‌లో అడుగుపెడుతుంది. ఒక‌వేళ ద‌క్షిణాఫ్రికా గెలిస్తే.. అప్పుడు స‌ఫారీలు 12 పాయింట్ల‌తో అగ్ర‌స్థానంతో సెమీస్‌కు చేరుకుంటుంది. అంటే ఈ లెక్క‌న‌.. ఆస్ట్రేలియా, ద‌క్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జ‌ట్టుతో భార‌త్ సెమీస్‌లో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. అక్టోబ‌ర్ 30న భార‌త్ సెమీస్ మ్యాచ్ ఆడ‌నుంది.

Also Read: Virat kohli: విరాట్ రిటైర్మెంట్..? డకౌట్‌ తర్వాత కోహ్లి చేసిన పని వైరల్‌.. గుడ్‌ బై చెప్పేసినట్టేనా..!

Also Read: Rohit Sharma: చ‌రిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ శ‌ర్మ‌.. ఆసీస్ గ‌డ్డ‌పై వెయ్యి పరుగులు చేసిన ఏకైక భార‌త క్రికెటర్‌గా రికార్డ్

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Women’s Cricket World Cup 2025India WomenIndia Womens World Cup Semi Final DateIndia Semi Final OpponentAustralia

Trending News