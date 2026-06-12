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Indian Players In FIFA 2026: ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచకప్‌లో భారత ఆటగాళ్లు..రొనాల్డోతో పోటీపడుతున్న తమిళ అబ్బాయి!

Indian Players In FIFA World Cup 2026: ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ సంబరం నిన్న అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. 48 జట్లు తలపడుతున్న ఈ టోర్నీలో నలుగురు భారత సంతతి ఆటగాళ్లు భాగం అయ్యారు. ఇంతకీ ఎవరు ఆ ఆటగాళ్లు? వారి నేపథ్యం ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 12, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:06 PM IST
Indian Players In FIFA 2026: ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచకప్‌లో భారత ఆటగాళ్లు..రొనాల్డోతో పోటీపడుతున్న తమిళ అబ్బాయి!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచకప్‌లో భారత ఆటగాళ్లు..రొనాల్డోతో పోటీపడుతున్న తమిళ అబ్బాయి!
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