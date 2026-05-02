English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • క్రీడలు
Women's T20 World Cup: మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్‌కు టీమిండియా జట్టు ప్రకటన.. టీమ్‌లో ఇద్దరు తెలుగమ్మాయిలకు చోటు!

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 2, 2026, 08:42 PM IST

Trending Photos

Rs 2000 Notes: బిగ్ అలెర్ట్…రూ.2000 నోట్లపై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన..సామాన్య ప్రజల పై ప్రభావం!
5
RBI ₹2000 notes update
Rs 2000 Notes: బిగ్ అలెర్ట్…రూ.2000 నోట్లపై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన..సామాన్య ప్రజల పై ప్రభావం!
Business Ideas: లక్షల్లో ఆదాయం ఇచ్చే బిజినెస్ ఐడియా.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న సాయంతో మీరే బాస్ అవ్వండి..!!
6
Business Ideas
Business Ideas: లక్షల్లో ఆదాయం ఇచ్చే బిజినెస్ ఐడియా.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న సాయంతో మీరే బాస్ అవ్వండి..!!
Hansika Bikini: విడాకుల తర్వాత హన్సిక ఏం చేస్తోంది! బికినీలో రచ్చ చేస్తున్న క్యూటీ..ఫొటోలు వైరల్!
7
Hansika Motwani
Hansika Bikini: విడాకుల తర్వాత హన్సిక ఏం చేస్తోంది! బికినీలో రచ్చ చేస్తున్న క్యూటీ..ఫొటోలు వైరల్!
May Day 2026: అభివృద్ధి ప్రదాతలు కార్మికులు.. కార్మికా అందుకో మే డే శుభాకాంక్షలు
6
May Day 2026
May Day 2026: అభివృద్ధి ప్రదాతలు కార్మికులు.. కార్మికా అందుకో మే డే శుభాకాంక్షలు
Women's T20 World Cup Indian squad: ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జూన్ 12వ తేదీ నుంచి జరగనున్న టీ20 ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ -2026 మెగా టోర్నీకి సంబంధించి బీసీసీఐ భారత మహిళా జట్టును ప్రకటించింది. మొత్తం 15మంది మహిళా క్రికెటర్లతో జట్టును ప్రకటించింది. ఈ జట్టులో కొత్త ప్లేయర్లకు కూడా అవకాశం దక్కింది. జట్టుకు కెప్టెన్‌గా హర్మన్ ప్రీత్‌కౌర్ వ్యవహరించనుండగా.. వైస్ కెప్టెన్‌గా స్మృతి మంధాన వ్యవహరించనుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక బీసీసీఐ తాజాగా ప్రకటించిన జట్టులో ఇద్దరు తెలుగు ప్లేయర్లకు అవకాశం దక్కింది. శ్రీచరణి, అరుంధతి రెడ్డిలకు టీ20 వరల్డ్ కప్ జట్టులో చోటు దక్కింది. గాయం కారణంగా కాష్వీ గౌతమ్, అమన్‌జోత్ కౌర్‌లకు చోటు దక్కలేదు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడని పేసర్ నందిని శర్మకు జట్టులో చోటు దక్కడం, గాయం తరువాత వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ యస్తికా బాటియా తిరిగి జట్టులోకి రావడం హైలెట్స్‌గా చెప్పుకోవచ్చు.

టీ20 ప్రపంచ కప్ భారత జట్టు ఇదే..
హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), షెఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, భారతి పుల్మాలి, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్‌, శ్రీచరణి, యాస్తికా భాటియా, నందిని శర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, రేణుకాసింగ్ ఠాకూర్, క్రాంతి గౌడ్, శ్రేయాంక పాటిల్, రాధా యాదవ్.

మొదటి మ్యాచ్ పాకిస్థాన్‌తోనే..
ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరిగే టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో భాగంగా మొత్తం 12 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. గ్రూప్-ఏలో ఉన్న భారత్ లీగ్ దశలో తొలి మ్యాచ్ పాకిస్థాన్ జట్టుతో జూన్ 14న ఆడనుంది. 17వ తేదీన నెదర్లాండ్స్ జట్టుతో, 21వ తేదీన సౌతాఫ్రికా జట్టుతో, 25వ తేదీన బంగ్లాదేశ్ జట్టుతో 28వ తేదీన ఆస్ట్రేలియా జట్టుతో టీమిండియా తలపడనుంది. జూన్ 30వ తేదీన తొలి సెమీస్, జులై 2న రెండో సెమీస్ మ్యాచ్ లు జరుగుతాయి. జులై 5న ఫైనల్ కు మ్యాచ్ లార్డ్స్ మైదానంలో జరగనుంది.

Also Read: Virat Kohli ODI Retirement: వన్డేలకు విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్మెంట్! కింగ్ కోహ్లీ స్థానంలో అతనే అసలైన వారసుడు!

Also Read: Ravindra Jadeja Kuldeep Yadav: బ్యాట్‌తో కుల్దీప్ ముఖంపై కొట్టబోయిన జడేజా..ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో ఊహించని సంఘటన..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Women's T20 World cupWomen's T20 World Cup 2026Women's T20 World Cup Indian SquadHarmanpreet Kaur

Trending News