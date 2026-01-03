English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • India’s Squad: న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు భారత జట్టు ఎంపిక.. వైస్ కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్‌ అయ్యర్..!

IND Vs NZ: న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే వన్డే సిరీస్‌కు టీమిండియా జట్టును బీసీసీఐ అనౌన్స్ చేసింది. అజిత్‌ అగార్కర్‌ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్‌ కమిటీ 15 మందితో కూడిన జట్టును అధికారికంగా ప్రకటించింది. వన్డే సిరీస్‌కు శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ కెప్టెన్‌ కాగా.. మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ను వైస్ కెప్టెన్‌గా నియమించింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 3, 2026, 07:21 PM IST

Indias Odi Squad Vs New Zealand Announced: న్యూజిలాండ్‌తో త్వరలో జరిగే వన్డే సిరీస్‌కు బీసీసీఐ భారత జట్టును ప్రకటించింది. అజిత్‌ అగార్కర్‌ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్‌ కమిటీ 15 మందితో కూడిన జట్టును అధికారికంగా ప్రకటించింది. వన్డే సిరీస్‌కు శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ కెప్టెన్‌ కాగా.. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ను వైస్ కెప్టెన్‌గా నియమించింది. అంతేకాకుండా వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్‌కు కూడా  బీసీసీఐ అవకాశం ఇచ్చింది.

అయితే వన్డే సిరీస్‌కు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ఎంపికైనా.. బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్‌ ఎక్సలెన్స్‌ నుంచి ఫిట్‌నెస్ క్లియరెన్స్ వస్తేనే అతడు తుది జట్టులో ఉండి మ్యాచ్‌లు ఆడతాడు. అలాగే, హార్దిక్ పాండ్యా ఒక మ్యాచ్‌లో పది ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయడానికి బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ నుంచి ఇంకా అనుమతి పొందలేదు. ఐసీసీ మెన్స్‌ టీ20 ప్రపంచకప్ ఉండటంతో అతడిపై పడే భారాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

భారత్‌లో న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భాగంగా మూడు వన్డేలు జరుగుతాయి. మొదటి వన్డే జనవరి 11 (ఆదివారం)న వడోదరలో జరుగుతుంది. రెండో వన్డే జనవరి 14న (బుధవారం) రాజ్‌కోట్‌లో, మూడో వన్డే జనవరి 18 (ఆదివారం)న ఇండోర్‌లో జరగనుంది. ఇక టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026 కోసం ఎంపిక చేసిన జట్టే.. న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో ఆడనుంది.  

భారత జట్టు ఇదే..
శుభ్‌మన్‌ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, మహమ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ.

Also Read: Hardik Pandya: శ‌త‌క్కొట్టిన టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా.. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్‌లో తొలి సెంచ‌రీ..!

Also Read: Mustafizur Rahman: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!

