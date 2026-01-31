India vs New Zealand: వన్డే సిరీస్లో ఘోరంగా విఫలమైన భారత జట్టు టీ20లో అదరగొట్టింది. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఐదు టీ20ల సిరీస్ను టీమిండియా 4-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుని పొట్టి క్రికెట్లో తిరుగులేదని నిరూపించింది. హ్యాట్రిక్ విజయాల అనంతరం నాలుగో మ్యాచ్ కోల్పోయిన భారత్ ఐదో మ్యాచ్లో దుమ్ములేపింది. భారీ స్కోర్తో ప్రత్యర్థిని బెంబేలెత్తించిన టీమిండియా బౌలింగ్లో కొంత తడబడినా చివరకు మంచి స్కోర్తో విజయం సాధించింది. ఆఖరి మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 46 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి టీ20 ప్రపంచకప్కు ఉత్సాహంగా వెళ్లనుంది.
తిరువనంతపురం వేదికగా జరిగిన చివరి మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన టీమ్ఇండియా మొదట బ్యాటింగ్కు దిగింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 271 పరుగులు చేసింది. మరోసారి సంజూ శాంసన్ తీవ్ర నిరాశపర్చి 6 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. ఇక ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన సెంచరీ బాదాడు. 43 బంతుల్లో 103 పరుగులు చేయగా.. 6 ఫోర్లు, 10 సిక్స్లతో చెలరేగి ఆడాడు. మూడో మ్యాచ్లో తృటిలో కోల్పోయిన సెంచరీని ఈ మ్యాచ్లో పూర్తి చేశాడు. ఇక కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మరోసారి కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 30 బంతుల్లో 63 పరుగులు చేసి మెరవగా.. హార్దిక్ పాండ్య (42) మెరిశాడు.. అభిషేక్ శర్మ 30 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. సూర్యకుమార్, ఇషాన్ మూడో వికెట్కు 57 బంతుల్లోనే 137 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి టీమిండియా భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది.
రింకూ సింగ్ 8 బంతుల్లో 8 పరుగులు, శివం దూబే 2 బంతుల్లో 7 పరుగులు చేసి తొలి ఇన్నింగ్స్ను ముగించారు. భారత స్కోర్కు కళ్లెం వేయడంతో కివీస్ బౌలర్లు విఫలమయ్యారు. లాకీ ఫెర్గూసన్ రెండు వికెట్లు తీసి పర్వాలేదనిపించగా.. జాకబ్ డఫీ, కేల్ జేమిసన్ తలా ఒక వికెట్ తీశారు.
భారత్ నిర్దేశించిన 272 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో కివీస్ 225 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఇప్పటికే సిరీస్ కోల్పోయినా చివరి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకోవాలని బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్ మరో ఓటమిని పొందింది. బ్యాటింగ్ చేసిన వారిలో ఫిన్ అలెన్ సెంచరీకి చేరువై ఔటయ్యాడు. 38 బంతుల్లో 80 పరుగులు చేయగా.. ఇష్ సోధి (33), రచిన్ రవీంద్ర (30) కొంత పోరాడారు. తర్వాతి బ్యాటర్లు అంత ప్రభావం చూపకపోవడంతో కివీస్ జట్టు మ్యాచ్ను కోల్పోయింది. భారత్ బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ 5, అక్షర్ పటేల్ 3, వరుణ్, రింకు సింగ్ చెరో ఒక వికెట్ తీశారు.
