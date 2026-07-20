Legend Messi Last Match: ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్లో ఓ సువర్ణాధ్యం ముగిసింది. సాకర్ ప్రపంచంలోనే ఆల్టైమ్ గ్రేటెస్ట్ ఆటగాడిగా ప్రజల జేజేల అందుకున్న అర్జెంటీనా లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సి...జాతీయ జట్టు తరఫున తన లాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ను ఆడేసి బూట్లను పక్కన పెట్టేశాడు. ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో స్పెయిన్ చేతిలో అర్జెంటీనా అనూహ్యంగా ఓడిపోయింది. దీంతో మెస్సి తన సుదీర్ఘ అంతర్జాతీయ ప్రస్థానాన్ని కన్నీళ్లతో ముగించాల్సి వచ్చింది. తన చివరి మ్యాచ్లో టైటిల్ గెలిచి ఘనంగా వీడ్కోలు పలకాలనుకు్నాడు. కానీ రన్నరప్గా నిలవడంతో మైదానంలోనే తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురై కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు.
కన్నీటితో మ్యాచ్ ని ముగించిన మెస్సీ..
నిజానికి మెస్సి అంతర్జాతీయ కెరీర్ పదేళ్ల క్రితమే, అంటే 2016లోనే ముగియాల్సింది. 2014 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో జర్మనీ చేతిలో ఎదురైన ఓటమి, ఆ తర్వాత 2016 కోపా అమెరికా ఫైనల్లో చిలీ చేతిలో పెనాల్టీ షూటౌట్లో ఎదురైన పరాజయం ఆయనను మానసికంగా కృంగదీసింది. వరుసగా ఫైనల్స్ వరకు వచ్చి టైటిల్స్ గెలవలేకపోతున్నాననే తీవ్ర నిరాశతో ఆ సమయంలోనే అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించేశాడు. కానీ, అర్జెంటీనా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది అభిమానులు, మాజీ క్రీడాకారులు, ప్రభుత్వ పెద్దలు సైతం మెస్సి తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని పెద్ద ఎత్తున విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో పునరాలోచన చేసి మళ్లీ జాతీయ జెండాను భుజాన ఎత్తుకున్నాడు. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మెస్సి సృష్టించిన ప్రభంజనం ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోతుంది.
2016 తర్వాత రీ ఎంట్రీతో వరుస టైటిళ్లు.. కెరీర్ పీక్స్..
ఈ పదేళ్ల కాలంలో మెస్సి తన కెరీర్ను ఊహించని శిఖరాలను అందుకున్నాడు. అర్జెంటీనా జట్టును ముందుండి నడిపిస్తూ 2021 కోపా అమెరికా టైటిల్, ఆ తర్వాత క్రీడా ప్రపంచమే గర్వించేలా 2022 ఫిఫా ప్రపంచకప్ విజేతగా నిలబెట్టేలా చేశాడు. అంతే కాకుండా.. 2024 లో మరోసారి కోపా అమెరికా టైటిళ్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఆఖరి మ్యాచ్లో ఓటమి ఎదురైనప్పటికీ, ఒక ఫుట్బాల్ ఆటగాడిగా జాతీయ జట్టు తరఫున ఆయన సాధించాల్సినవన్నీ సాధించాడు.
కన్నీళ్ల పర్యంతం..
అంతకు ముందు ఫిఫా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ నరాల తెగే ఉత్కంఠ మధ్య సాగింది. ఫైనల్ మ్యాచ్లో అర్జెంటీనాను ఓడించి స్పెయిన్ విజేతగా నిలిచింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా ఓడిపోవడంతో ఆ జట్టు స్టార్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ గుండె పగిలింది. దీంతో స్టేడియంలోనే వెక్కివెక్కి ఏడ్చాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే బెంచ్ మీద కూర్చుని తన ముఖాన్ని చేతులతో దాచుకుంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
స్టేడియంలోని ప్రేక్షకులతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది సాకర్ ప్రేమికుల ఈ విజువల్స్ కు కనెక్ట్ అయ్యారు. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచి రెండు జట్ల మధ్య హోరాహోరీగా సాగింది. మ్యాచ్ మధ్యలో అర్జెంటీనా ప్లేయర్ కు రెడ్ కార్డ్ ఇచ్చి బయటకు పంపడంతో ఆ టీం చివరి వరకూ కేవలం 10 మంది ప్లేయర్స్తోనే ఆడారు. మెస్సీ తన అద్భుతమైన పాసింగ్తో, ప్లానింగ్తో టీంను ముందుకు నడిపించినా ఫలితం దక్కలేదు. 10 మందితో ఆడటం వల్ల అర్జెంటీనా ప్లేయర్లు ఒకింత అలసటకు గురయ్యారు. దీనిని వాడుకున్న స్పెయిన్ జట్టు ఎక్స్ట్రా టైమ్లో గోల్ చేసి కప్ ఎగరేసుకుపోయింది. ఆ ఒక్క గోల్ మెస్సీ వరల్డ్ కప్ డ్రీమ్ను, అర్జెంటీనా ఫ్యాన్స్ ఆశలను ఒక్కసారిగా ఆవిరి చేసింది.
మైదానంలో కుప్పకూలిన మెస్సీ..
రెఫరీ ఆఖరి విజిల్ వేయగానే మెస్సీ మైదానంలోనే కుప్పకూలిపోయాడు. తన కెరీర్లో అత్యంత బాధాకరమైన క్షణాల్లో ఒకటైన ఈ ఓటమిని తట్టుకోలేక అతడు కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు. అయితే ఆటలో గెలుపోటములు శాశ్వతం కావు. ఎవరినైనా వరించవచ్చు. అయితే మెస్సీ.. ఇలా మైదానంలో ఏడ్చి తన స్థాయిని దిగజార్చుకున్నాడనే వానదలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వినబడ్డాయి. ఆటలో అన్నింటినీ స్పోర్టివ్గా తీసుకోవాలి. అదే సమయంలో స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు ఒకవైపు సంబరాలు చేసుకుంటుంటే, మరోవైపు మెస్సీ మాత్రం కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయాడు.
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