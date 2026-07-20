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అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లో ముగిసిన మెస్సీ శకం.. కన్నీటితో ఆటకు వీడ్కోలు..

Messi Retirment: అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలోనే  ఓ శకం ముగిసింది. ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్‌లో  అద్భుతమైన ఫుట్ బాల్ ఆటగాడిగా తనదైన ముద్ర వేసిన మెస్సీ.. కన్నీటీతో ఆటకు వీడ్కోలు పలికాడు. అర్జెంటీనాకు ప్రపంచ కప్ అందించి గ్రాండ్‌గా వీడ్కోలు పలకాలన్న అతని కల కల్ల అయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:10 PM IST
అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లో ముగిసిన మెస్సీ శకం.. కన్నీటితో ఆటకు వీడ్కోలు..
Image Credit: Messi (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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