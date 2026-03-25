IPL RCB VS SRH: ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ కు అంతా సిద్ధం.. తొలి మ్యాచ్ లో నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా RCB VS SRH..!

IPL 19 Season 1st Match: ఐపీఎల్ ట్రోఫీ సాధనకు ఇరుజట్లలో తొలి అడుగు ఎవరు వేస్తారోనని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఐపీఎల్ కొత్త సీజన్ ఆరంభ మ్యాచ్ లో అదరగొట్టేదెవరు? బెదిదేరి ఎవరు? ఐపీఎల్ లో ఈ రెండు జట్లు ఎన్ని సార్లు తలపడ్డాయి? ఏ జట్టు ఎన్నిసార్లు గెలిచిందనేది అభిమానులు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఇక ఐపీఎల్ అంటే బౌండరీల మోత... సిక్సర్ల హోరుతో బ్యాటర్ల విన్యాసాలు... ప్రమాదకర బంతుల్ని సంధించే బౌలర్లు పడగొట్టే వికెట్లు... చూసే అభిమానుల్ని కేరింతలు కొట్టించబోతున్నాయి. ఒక్కో జట్టుది ఒక్కో ప్రత్యేకత... ఆటగాళ్లది ప్రత్యేక శైలి. ఐపీఎల్ 18 ఏళ్ల చరిత్రలో రికార్డుల సృష్టిలో ఏ జట్టుకు ఆజట్టే ప్రత్యేకమని చెప్పవచ్చు. ఆటగాళ్లు మారిపోయినా.. ఆయా జట్ల తరఫున ఆడినపుడు సాధించిన రికార్డులు చెక్కుచెదరని రికార్డులుగా నిలిచిపోయాయి. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు తరఫున 18 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని 19వ సీజన్లో ఆడే ఒకే ఒక ఆటగాడిగా విరాట్ కోహ్లీ ఎవరగ్రీన్ ఐపీఎల్ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. సుధీర్ఘకాలం ఒకే జట్టు తరఫున... ఆడటమే కాదు... అన్ని సీజన్లలో కలిపి అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్ గా విరాట్ కోహ్లీ నిలిచాడు.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 18 సీజన్లను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ అన్ని సీజన్లలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు - డెక్కన్ ఛార్జర్స్ హైదరాబాద్ పేరు మార్చుకుని ఐపీఎల్ లో స్థిరపడి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు ఇప్పటిదాకా ఐపీఎల్ లో అత్యధిక స్కోర్లు, అతి తక్కువ పరుగులు చేసిన సందర్భాలున్నాయి. ఐపీఎల్ రికార్డ్స్ ప్రకారం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ జట్టు 273 మ్యాచులు ఆడి 133 మ్యాచుల్లో విజయం సాధించింది. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు 197 మ్యాచులను ఆడి 93 విజయాలను సొంతం చేసుకుంది.
పేరు మారినా... డెక్కన్ ఛార్జర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు .... సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్.. వేర్వేరు పేర్లతో ఐపీఎల్ లో ట్రోఫీలను రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుపై విజయం సాధించి చేజిక్కించుకున్నాయి. రెండు సందర్భాల్లోనూ ప్రత్యర్థి జట్టుగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు పరాజయాన్ని చవిచూసింది. 2009 ఐపీఎల్ సీజన్ ఫైనల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ పై రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో డెక్కన్ ఛార్జర్స్ హైదరాబాద్ అదరగొట్టింది. 2016లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ పై డేవిడ్ వార్నర్ సారథ్యంలో సన్ రైజర్స్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది.
2025 ఐపీఎల్ సీజన్ ఫైనల్లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు పై రజత్ పాటిదర్ సారథ్యంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఐపీఎల్ ట్రోఫీని తొలిసారిగా ముద్దాడింది.సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు ఐపీఎల్ మ్యాచుల్లో బెంగళూరు జట్టుతో పోటీపడి చారిత్రక పరుగుల రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా 2024 ఐపీఎల్ సీజన్లో మార్చి 30వ తేదీన హైదరాబాద్ చారిత్రక రికార్డు సృష్టించింది. మూడు వికెట్లను కోల్పోయిన హైదరాబాద్ జట్టు ఐపీఎల్ లోనే అత్యధికగంగా 287 పరుగులు సాధించి సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. ఆ మ్యాచులో హైదరాబాద్ ఆటగాడు... ట్రావిస్ హెడ్ 41 బంతుల్లో అద్భుతమైన సెంచరీ చేసి ఆ మ్యాచులో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 262 పరుగులతో సరిపెట్టుకుంది.
ఐపీఎల్ లో గడిచిన 24 మ్యాచుల్లో విన్నింగ్ హిస్టరీని పరిశీలిస్తే... రాయల్ చాలెంజర్స్ పై సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ దే పైచేయిగా ఉంది. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ అయినా... లక్ష్యాన్ని చేదించే సమయంలోనూ బెంగళూరు జట్టుపై హైదరాబాద్ జట్టే విజయవకాశాలను చేజిక్కించుకుంది. 24 మ్యాచుల్లో 13 మ్యాచులను సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ పైచేయి సాధిస్తే... 11 మ్యాచులను రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విజయం సాధించింది. సన్ రైజర్స్ 166 సగటు పరుగులు కాగా... బెంగళూరు జట్టు సగటు పరుగులు 162గా నమోదైంది. జట్టు పరంగా అత్యధిక స్కోరు సాధనలోనూ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టే 287 పరుగులతో అగ్రస్థానంలో నిలించింది. 262 పరుగులతో బెంగళూరు జట్టు తర్వాత స్థానంలో నిలిచింది. అత్యల్ఫ స్కోరు సాధనలోనూ 72 పరుగులతో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాదే పైచేయిగానిలిచింది. బెంగళూరు జట్టు 68 పరుగులు చేసి రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
క్రికెట్ మ్యాచ్ లో ఇరుజట్ల విజయవకాశాలకు టాస్ ఎంతో కీలకం. అలాంటి సమయంలో టాస్ ఓడినా.. టాస్ గెలిచినా... మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్... విజయాల సాధనలోనూ అగ్రస్థానం కైవసం చేసుకుంది. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన 13 మ్యాచుల్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఏడు సందర్భాల్లో గెలిచింది. ఆరుసార్లు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు విజయం సాధించింది. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన సమయంలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ సగటున 185 పరుగులు చేసింది. బెంగళూరు జట్టు 160కి పైగా పరుగులు చేసిన రికార్డు ఉంది. అత్యధిక పరుగుల్లో 287తో హైదరాబాద్, 227 పరుగులతో బెంగళూరు జట్టు నిలిచింది. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ సమయంలో హైదరాబాద్ 135 పరుగులతో సరిపెట్టుకోగా... 68 పరుగులతో బెంగళూరు నిలిచింది.
ఐపీఎల్ మ్యాచుల్లో 11 సార్లు రెండో సారి బ్యాటింగ్ చేసిన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ లక్ష్యసాధనలోనూ పైచేయి సాధించింది. ఆరు సార్లు హైదరాబాద్ విజయం సాధించింది. 5 సార్లు బెంగళూరు జట్టు గెలుపొందింది. లక్ష్యసాధన పరుగుల్లో సగటు 147 పరుగులుగా హైదరాబాద్ పేరుతో నమోదైంది. 164 సగటు పరుగులు బెంగళూరు జట్టుపై నమోదయ్యాయి. లక్ష్యసాధనలో సన్ రైజ్స్ హైదరాబాద్ 262 పరుగుల రికార్డు కాగా, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వి 204 పరుగులున్నాయి. అత్యల్ఫ పరుగుల్లో 83 పరుగులు బెంగళూరు జట్టుకాగా, 72 పరుగులు హైదరాబాద్ పేరుతో ఉన్నాయి.
ఇప్పటిదాకా మనం గతంలో నమోదైన రికార్డుల గురించి గుర్తుచేసుకున్నాం. ఇపుడు ఇరు జట్లు సమర్థవంతమైన ఆటగాళ్లతో సిద్ధమయ్యాయి. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు తరఫున కెప్టెన్ రజత్ పాటిదర్, విరాట్ కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్, ఫిల్ సాల్ట్, జితేష్ శర్మ, జోర్డాన్ కాక్స్, టిమ్ డేవిడ్, రొమిరో షెఫర్డ్, జాకబ్ బేతేల్, వెంకటేష్ అయ్యర్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్ వుడ్, యశ్ దయాళ్ ఉన్నారు. నలుగురు విదేశీ ఆటగాళ్లు, ఏడుగురు దేశీయ ఆటగాళ్లు కలిసి జట్టును కూర్పు చేసి సమీకరణాలను సరిజేసి బరిలో దిగబోతున్నారు.
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు తరఫున విధ్వంసక బ్యాటర్లు కెప్టన్ ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, ఆల్ రౌండర్లు హర్షల్ పటేల్, కామిందు మెండిస్, లియాం లివింగ్ స్టోన్, నితిష్ కుమార్ రెడ్డి, జయదేవ్ ఉనద్కత్, శివం మావి ఉన్నారు. ప్లేయింగ్ లెవన్ లో ఎవరికి అవకాశం దక్కుతుందోనని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
ఇరుజట్లలో బ్యాటింగ్ విషయంలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఆటగాళ్లు విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ తో పరుగులు ప్రవాహాన్ని పారించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నారు. తొలి బంతినుంచే బౌండరీల మోత మోగించే ఊపులో ఉన్నారు. ఆరంభ మ్యాచ్ లో టాస్ గెలిచినా... ఓడినా... తొలి ఇన్నింగ్స్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ దక్కించుకుంటే... పరుగుల ప్రవాహానికి అడ్డూ అదుపు ఉండబోదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 2026 ఐపీఎల్ సీజన్లో తొలి మ్యాచ్ లోనే సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేసే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు తరఫు ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్ చేస్తారు. వీరిలో విధ్వంసకర బ్యాటర్ ట్రావిస్ హెడ్ తొలి బంతినుంచే విరుచుకుపడతాడనడంలో సందేహమే లేదు. అదే తరహాలో అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసంతో బెంగళూరు చిన్న స్వామి స్టేడియం షేక్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఇద్దరికి తోడుగా విధ్వంసక బ్యాటర్లు హెన్రిచ్ క్లాసెన్, కొత్తగా కెప్టెన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన ఇషాన్ కిషన్ చెలరేగి ఆడుతాడు. టాపార్డర్లో ఈ నలుగురు కుదురుకుంటే... తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోరు 200 పరుగులకు పైబడుతాయని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. బౌలింగ్ దళంలోనూ అనుభవజ్ఞులుగా ఉన్న హర్షల్ పటేల్, లియాం లివింగ్ స్టోన్, జయదేవ్ ఉనద్కత్, శివం మావి తమ అనుభవాన్ని ఉపయోగించి ప్రత్యర్థి జట్టును కట్టడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. ఫీల్డింగ్ విషయంలో సన్ రైజర్స్ ప్రత్యేక ఒరవడిని అవలంభించి, పరుగులను కట్టడిచేసేందుకు కసరత్తు పూర్తిచేసింది. తొలిమ్యాచ్ లో విజయం సాధించి, ఫైనల్ చేరుకోడానికి బాట వేయాలని, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఇషాన్ కిషన్ సారథ్యంలో ఐపీఎల్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
లక్ష్యాన్ని చేదించే విషయంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విధ్వంసం సృష్టించేందుకు వెనుకాడబోదని తెలుస్తోంది. బెంగళూరు జట్టు తరఫున పరుగుల మిషన్ విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్ కు దిగే అవకాశాలున్నాయని క్రికెట్ అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ఇద్దరూ విజృంభిస్తే... ఇన్నింగ్స్ పూర్తిచేసినా ఆశ్చర్యపడనవసరంలేదనే సూచనలు కన్పిస్తున్నాయి. వికెట్లను కాపాడుకుంటూ... దుమ్ముదులపబోతున్నారని బెంగళూరు అభిమానులు భావిస్తున్నారు. అభిమాన స్టార్ బ్యాటర్లు విన్యాసాలను కళ్లారా చూసి ఆనందించాలని ఎదురు చూస్తున్నారు. బెంగళూరు ట్టులో దేవదత్ పడిక్కల్, రాజత్ పాటిదర్ విజృంభిస్తే... సాధించే పరుగులతో స్కోరు బోర్డు అమాంతంగా పరుగులు తీస్తుందని క్రికెట్ల అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. వీళ్లకు తోడుగా టిమ్ డేవిడ్, రొమిరో షెఫర్డ్, జాకబ్ బేతేల్, వెంకటేష్ అయ్యర్, జూలు విదిలిస్తే... పరుగులకు కొదవులేని పరిస్థితి. అత్యధిక పరుగుల సాధనలోనూ బెంగళూరు జట్టు రికార్డు నమోదు చేయాలని ఎదురుచూస్తోంది. ఆరంభసీజన్లోనే విజయాన్ని చేజిక్కించుకుని, ఈ సీజన్లో ఫైనల్లో ట్రోఫీని రెండో సారి కైవసం చేసుకోవాలని బెంగళూరు ఆశిస్తోంది.
ఐపీఎల్ ఆరంభ మ్యాచ్ లో హోరాహోరీ పోరుకు తలపడుతున్న డిపెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు పైచేయిసాధించి తొలి విజయం సాధిస్తుందా? డిపెండింగ్ ఛాంపియన్ పై సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ పై చేయి సాధిస్తుందా? అనేది చూడాలి.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
