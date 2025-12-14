IPL 2026 Auction: మరికొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ మినీ వేలం..ఏ జట్టు వద్ద ఎంత డబ్బు ఉందంటే? పూర్తి వివరాలివే!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IPL 2026 Auction Purse All Team: 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి వేళ అయ్యింది. డిసెంబరు 16న రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్‌కు వేలం జరగనుంది. దీంతో ఐపీఎల్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ క్రమంలో ఫ్రాంచైజీలు తమ జట్లలోకి ఉత్తమ ఆటగాళ్లను చేర్చుకునేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే చాలా వరకు ఒప్పందాలు జరిగిపోయినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:46 PM IST

IPL 2026 Auction Purse All Team: 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి వేళ అయ్యింది. డిసెంబరు 16న రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్‌కు వేలం జరగనుంది. దీంతో ఐపీఎల్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ క్రమంలో ఫ్రాంచైజీలు తమ జట్లలోకి ఉత్తమ ఆటగాళ్లను చేర్చుకునేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే చాలా వరకు ఒప్పందాలు జరిగిపోయినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR): కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ టీమ్ ఈ జాబితాలో తొలి స్థానంలో ఉంది. మినీ వేలంలో పాల్గొనేందుకు ఈ జట్టు వద్ద రూ.64.3 కోట్ల పర్స్ వ్యాల్యూ ఉంది. బ్యాటర్ వెంకటేష్ అయ్యర్‌ను రిలీజ్ చేయడం ద్వారా ఆ జట్టుకు రూ.23 కోట్లు ఒకేసారి యాడ్ అయ్యాయి. 

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK): మినీ వేలానికి ముందు వెళ్లే ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు వద్ద 43.4 రూపాయల పర్స్ వ్యాల్యూ ఉంది. ఈ టీమ్ ఇప్పటికే సంజూ శాంసన్‌ను ట్రేడింగ్ ద్వారా దక్కించుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH): కావ్యా మారన్ యజమానికి వ్యవహరిస్తున్న సన్‌ రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్ వద్ద రూ. 25.5 కోట్ల పర్స్ వాల్యూ అందుబాటులో ఉంది. ఈ టీమ్‌లో రెండు విదేశీ స్లాట్‌లు మిగిలున్నాయి.

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG): ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం లక్నో సూపర్ జైయింట్స్ వద్ద రూ. 22.95 కోట్ల డబ్బు కలిగి ఉంది. అయితే ఈ టీమ్‌లో కేవలం ఆరుగురు ఆటగాళ్ల కోసం మాత్రమే ఖాళీ ఉంది. ట్రేడింగ్ సమయంలో మహమ్మద్ షమీ చేరడం వల్ల.. ఈ టీమ్ ఇప్పుడు ఫినిషర్, బ్యాకప్ పేసర్ గా ఓ విదేశీ బ్యాటర్‌ను చూస్తున్నారు.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC): ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు వద్ద రూ. 21.8 కోట్ల కొనుగోలుకు అవకాశం ఉంది. ఇదే పర్స్ వాల్యూతో ఈ టీమ్ ఐపీఎల్ మినీ వేలంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. గత సీజన్‌లో ఫాప్ డుప్లెసిస్ అలరించగా.. ఈ సీజన్‌లో తప్పుకున్నాడు. జేక్ ఫ్రేజర్-మెక్‌కిర్క్‌ను కూడా విడుదల చేశారు. ఈ టీమ్‌లో ఇప్పటికే 8 స్థానాలను భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. 

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB): 2025లో ఐపీఎల్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు.. ఇప్పుడు అదే ఉత్సాహంతో 2026లోకి అడుగుపెడుతుంది. అయితే కేవలం రూ.16.4 కోట్ల విలువైన పర్స్ వాల్యూతో మినీ వేలంలో అడుగుపెడుతున్నారు. 

రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR): రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ వద్ద ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.16.05 కోట్ల బిడ్‌తో మినీ వేలలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. సంజు సామ్సన్‌ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు ట్రేడ్ చేసిన తర్వాత అదే ట్రేడింగ్‌లో రవీంద్ర జడేజాను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. 

గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT): రూ.12.9 కోట్ల పర్స్ వాల్యూతో ఈసారి ఐపీఎల్ మినీ వేలంలోకి అడుగుపెడుతున్న గుజరాత్ టైటాన్స్.. ఇప్పుడు 5 ఖాళీలను భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. 

పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS): శ్రేయాస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో గత సీజన్‌లో పంజాబ్ జట్టు ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. ఇప్పుడు అదే ఉత్సాహంతో ఈసారి ట్రోఫీని దక్కించుకోవాలని పంజాబ్ కింగ్స్ ప్రణాళికలు రచిస్తుంది. ఈ టీమ్ వద్ద రూ.11.5 కోట్ల పర్స్ వాల్యూ ఉంది. 

ముంబై ఇండియన్స్ (MI): అంబానీ యాజమానిగా ముంబయి ఇండియన్స్ ఈ జాబితాలో చివర్లో ఉంది. ఈ జట్టు రూ.2.75 కోట్ల విలువైన పర్స్ తో వీళ్లు 5 ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంది.

