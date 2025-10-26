English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IPL 2026: రాబోయే ఐపీఎల్‌లో కెప్టెన్లు వీళ్లే..! భారీ మార్పులు తప్పలేదు..కొత్త నాయకులు ఎవరంటే?

IPL 2026: రాబోయే ఐపీఎల్‌లో కెప్టెన్లు వీళ్లే..! భారీ మార్పులు తప్పలేదు..కొత్త నాయకులు ఎవరంటే?

IPL 2026 captaincy: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ సమీపిస్తున్న కొద్దీ, అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్ల కెప్టెన్సీ మార్పులపై సందేహాలు ఉన్న క్రమంలో కెప్టెన్సీ మార్పులో ఆసక్తి సంతరించుకుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 26, 2025, 04:19 PM IST

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) - పాట్ కమ్మిన్స్: వచ్చే ఏడాది అంటే 2026లో కూడా సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు పాట్ కమ్మిన్స్ నాయకత్వం వహిస్తాడు. బ్యాటింగ్ సామర్థ్యం నుండి బౌలింగ్ నాయకత్వం వరకు ప్రతిదీ కలిగి ఉన్న అతనిపై జట్టు యాజమాన్యం గొప్ప నమ్మకం కలిగి ఉంది. 

ముంబై ఇండియన్స్ (MI) - హార్దిక్ పాండ్యా: 2025 ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్‌గా హార్దిక్ పాండ్యా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అతను జట్టును బాగా నడిపించాడు. వచ్చే ఏడాది కూడా అతనే నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఉంది. 

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) - అజింక్య రహానే: KKR జట్టులో అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీ భవిష్యత్తు అనిశ్చితంగా కనిపిస్తోంది. అతను 2025లో శాంతి, నిర్మాణాన్ని తీసుకువస్తుండగా.. జట్టు వెంకటేష్ అయ్యర్ వంటి యువ కెప్టెన్సీ ఎంపికలను అన్వేషిస్తున్నట్లు సమాచారం. మెగా వేలం వస్తున్నందున, కెప్టెన్సీలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) - రజత్ పాటిదార్: 2025 IPLలో రజత్ పాటిదార్ RCBని విజయపథంలో నడిపించాడు. ఫలితంగా, రాబోయే IPL సీజన్‌కు కూడా అతను కెప్టెన్‌గా ఉంటాడు. 

పంజాబ్ కింగ్స్ (PPKS) - శ్రేయాస్ అయ్యర్: PBKS జట్టు కెప్టెన్‌గా శ్రేయాస్ అయ్యర్ నియామకం జట్టుకు అవసరమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని తీసుకువచ్చింది. అతను పంజాబ్ జట్టును ఫైనల్‌కు నడిపించాడు. అద్భుతమైన నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగిన శ్రేయాస్ అయ్యర్ వచ్చే ఏడాది కూడా జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తాడు. 

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) - అక్షర్ పటేల్: ఇటీవలి IPLలో ఢిల్లీ చాలా బలంగా కనిపించడంతో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కానీ జట్టు దాని ప్రకారం ఆడలేదు. అదేవిధంగా, రిషబ్ పంత్ జట్టును విడిచిపెట్టిన తర్వాత అక్షర్ పటేల్‌ను కెప్టెన్‌గా నియమించారు. అతను ఆ పని బాగా చేయకపోవడంతో, వచ్చే ఏడాది కెప్టెన్సీలో మార్పు ఉంటుందని అంచనా. 

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) - రుతురాజ్ గైక్వాడ్: రుతురాజ్ గైక్వాడ్ CSK తరువాతి తరం నాయకుడిగా స్థిరపడ్డాడు. అతని ప్రశాంతమైన విధానం, వ్యూహాత్మక పరిణతి, స్థిరమైన ప్రదర్శన అతనికి MS ధోని పూర్తి మద్దతును సంపాదించిపెట్టాయి. ఏదైనా గాయం లేదా వాణిజ్య ఆశ్చర్యాలను మినహాయించి, రుతురాజ్ IRL 2026 వరకు కెప్టెన్‌గా కొనసాగడం ఖాయం.

గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) - శుభ్‌మన్ గిల్: హార్దిక్ పాండ్యా తర్వాత శుభ్‌మాన్ గిల్ గుజరాత్ జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అతను భారత జట్టుకు కెప్టెన్‌గా కూడా మారాడు. అతను గుజరాత్ జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తాడు. 

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) - రిషబ్ పంత్: రిషబ్ పంత్ IPL చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడు, కానీ అతని ప్రదర్శన జట్టు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా లేదు. దీని కారణంగా, మైదానంలో ఒత్తిడి నుండి అతనిని ఉపశమనం చేయడానికి యాజమాన్యం మరొక నాయకత్వ ఎంపిక కోసం వెతకవచ్చు. 

రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) - సంజూ సామ్సన్: ఐపీఎల్ 2026కి ముందు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు సంజు సామ్సన్ భవిష్యత్తుపై చర్చనీయాంశంగా మారింది. జట్టు మేనేజ్‌మెంట్‌తో విభేదాల తర్వాత అతన్ని విడుదల చేయాలని లేదా ట్రేడ్ చేయాలని కోరినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. దీని కారణంగా రాబోయే ఐపీఎల్ సిరీస్‌లో రాజస్థాన్ జట్టు కెప్టెన్సీలో మార్పు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.  

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

