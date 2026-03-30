IPL 2026 RR vs CSK: ఐపీఎల్ 2026లో మరో ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. సోమవారం గువాహటి వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్తో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తలపడనుంది. ఈ సీజన్లో రెండు జట్లకు ఇదే తొలి మ్యాచ్. ఈ క్రమంలో ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించి గెలుపు బోణీతో టోర్నమెంట్ను ఆరంభించాలని ఇరు జట్లు భావిస్తున్నాయి. ఈ రెండు జట్లకు సంబంధించి హెడ్ టూ హెడ్ రికార్డ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కొన్నాళ్ల పాటు రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ఆడిన సంజూ శాంసన్ ఈ సీజన్ నుంచి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి ఆడనుండగా.. చాలా కాలం పాటు చెన్నైకి ఆడిన రవీంద్ర జడేజా ఈ సీజన్ నుంచి రాజస్థాన్కు ఆడనున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఈ పోరు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. దిగ్గజ ఆటగాడు MS ధోని గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. దీంతో ఈ సీజన్లో తొలి రెండు వారాల పాటు ధోని ఆడడని ఇప్పటికే సీఎస్కే మేనేజ్మెంట్ స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో ధోని గైర్హాజరీలో సంజూ శాంసన్ కీలక పాత్ర పోషించాలని సీఎస్కే మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది.
హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు ఇవే..
ఐపీఎల్లో ఇప్పటి వరకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్లు 31 సందర్భాల్లో ముఖాముఖిగా తలపడ్డాయి. ఇందులో 16 మ్యాచ్ల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ విజయం సాధించగా, రాజస్థాన్ రాయల్స్ 15 మ్యాచ్ల్లో గెలుపొందింది.
పిచ్..
గువాహటిలోని బర్సపారా క్రికెట్ స్టేడియంలోని పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో మంచు కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. మ్యాచ్ ప్రారంభంలో పేసర్లకు కాస్త సహకారం లభించవచ్చు. ముందు టాస్ గెలిచిన జట్టు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
తుది జట్ల అంచనా..
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఆయుష్ మాత్రే, మాట్ షార్ట్, శివమ్ దూబే, కార్తీక్ శర్మ, ప్రశాంత్ వీర్, జామీ ఓవర్టన్, నూర్ అహ్మద్, మాట్ హెన్రీ, ఖలీల్ అహ్మద్, ఇంపాక్ట్ సబ్: అన్షుల్ కాంబోజ్/గుర్జప్నీత్ సింగ్.
రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), ధృవ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రవీంద్ర జడేజా, డోనోవన్ ఫెరీరా, జోఫ్రా ఆర్చర్, రవి బిష్ణోయ్, తుషార్ దేశ్పాండే, సందీప్ శర్మ.
Also Read: Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ విశ్వరూపం.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎవరికీ సాధ్యం కాని రికార్డు హిట్ మ్యాన్ సొంతం
Also Read: Sunil Narine: ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఏకైక విదేశీ ప్లేయర్గా చరిత్ర సృష్టించిన సునీల్ నరైన్
