IPL 2026 DC vs GT: కేఎల్‌ రాహుల్‌ బ్యాటింగ్‌ విధ్వంసం వృథా.. ఒక్క పరుగుతో గట్టెక్కిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌!

GT Won By One Run: ఒక్క బంతి.. రెండు పరుగులు. విజయమో.. పరాజయమో అని తేలాల్సిన ఒకే ఒక్క బంతిలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ తీవ్రంగా పోరాడాయి. సూపర్ ఓవర్కు వెళ్లాలని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్రయత్నించగా.. వికెట్ లేదా ఒక్క పరుగు కూడా రాకుండా చేయాలని గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్రయత్నించాయి. చివరికి అనూహ్యం పరిణామంతో గుజరాత్కు విజయం వరించింది. ఒకే ఒక్క పరుగుతో గుజరాత్ ఐపీఎల్ 2026లో తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. అత్యంత ఉత్కంఠగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 210 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ 45 బంతుల్లో 70 పరుగులు చేసి దుమ్మురేపాడు. వాటిలో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. వరుస ఓటములు చవిచూస్తున్న సమయంలో ఈ మ్యాచ్ ఎలాగైనా గెలవాలని శుభమన్ గిల్ తీవ్రంగా పోరాడాడు. దాని ఫలితంగానే అతడు భారీ స్కోర్ సాధించాడు. ఇక జోస్ బట్లర్ (52), వాషింగ్టన్ సుందర్ (55) అర్ధ శతకాలతో రాణించారు. ఓపెనర్ సుదర్శన్ 12 పరుగులకు పరిమితమవగా.. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (14), రాహుల్ తెవాటియా (1) నాటౌట్గా నిలిచారు. ఢిల్లీ బౌలింగ్ పరంగా చూస్తే ముకేశ్ కుమార్ 2 వికెట్లు తీయగా.. లుంగీ ఎంగిడి, కుల్దీప్ యాదవ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
వరుస విజయాలతో జోష్లో ఉన్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ హ్యాట్రిక్ విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించింది. విజయం సాధ్యం కానీ పక్షంలో సూపర్ ఓవర్ వెళ్లాలని చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేకపోయాయి. 8 వికెట్ల నష్టానికి 209 పరుగులు చేసి ఒక్క పరుగు తేడాతో ఓటమిపాలైంది. కేఎల్ రాహుల్ ఫోర్లు, సిక్సర్లతో చెలరేగి 92 పరుగులు చేసినా అతడి శ్రమ వృథాగా మారింది. 52 పరుగుల్లో శతకానికి చేరువైన రాహుల్ బంతులన్నీ బౌండరీలకు మళ్లించాడు. ఫలితంగా 11 ఫోర్లు బాదగా.. 4 సిక్సర్లు బాదాడు. పథూమ్ నిస్సాంక 24 బంతుల్లో 41 పరుగులు చేసి రాణించగా.. నితీశ్ రాణా (5), అక్షర్ పటేల్ (2), త్రిస్టన్ స్టబ్స్ (7), విప్రజ్ నిగమ్ (12), కుల్దీప్ యాదవ్ (1) అతి తక్కువ పరుగులకే ఔటవగా.. సమీర్ రిజ్వీ గోల్డెన్ డకౌట్ అయ్యాడు. జట్టు క్లిష్ట సమయంలో విజయం కోసం డేవిడ్ మిల్లర్ తీవ్రంగా శ్రమించాడు. ఆఖరి వరకు గ్రౌండ్లో ఉండి జట్టు గెలిపించేందుకు.. మ్యాచ్ను డ్రా చేసేందుకు పోరాడాడు. 20 బంతుల్లో 41 పరుగులు చేసి విజయానికి ఒక్క పరుగు దూరాన జట్టును నిలిపాడు.
బ్యాటర్లు నిలిపిన స్కోర్ను గుజరాత్ టైటాన్స్ బౌలర్లు చాలా కష్టపడ్డారు. చెమటోడ్చి జట్టును చివరి బంతి వరకు తీసుకెళ్లి విజయం అందించారు. రషీద్ ఖాన్ మరోసారి అద్భుతంగా బంతులు వేసి అతి తక్కువ పరుగులు ఇవ్వడమే కాకుండా 3 కీలకమైన వికెట్లు పడగొట్టాడు. 3 ఓవర్లు వేసి 17 పరుగులు ఇచ్చిన రషీద్ ఖాన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలిచాడు. ప్రసిధ్ కృష్ణ రెండు వికెట్లు తీయగా.. తెలంగాణ క్రికెటర్ మహ్మద్ సిరాజ్ ఒక వికెట్ తీశాడు. ఈ మ్యాచ్ విజయంతో హ్యాట్రిక్ ఓటముల నుంచి గుజరాత్ టైటాన్స్ తప్పించుకుని ఈ సీజన్లో తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. హ్యాట్రిక్ విజయాలు సాధించాలని కసితో ఆడిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు నిరాశతో ఈ సీజన్లో తొలి ఓటమిని చవిచూసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి